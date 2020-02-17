"При первых симптомах гриппа пью воду с лимоном": актриса Ирина Хоменко поделилась рецептами здоровья

Актриса шоу "Мамахохотала" Ирина Хоменко поделилась с Сегодня.Lifestyle секретами здоровья

Ирина Хоменко Фото: пресс-служба

Актриса шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Ирина Хоменко по-своему относится к различным эпидемиям в зимний период – она проводит часть зимы в теплом климате вместе с семьей и заранее запасается витаминами. Также актриса призывает прислушиваться к своему организму и мыслить позитивно в любой ситуации.

Ира, как ты насыщаешь организм витаминами зимой?

Есть прекрасное выражение "готовь сани летом, а купальник – зимой". Так вот, всегда летом запасаюсь фруктами – морожу их или перетираю. По максимуму стараюсь наесться фруктов и напитать организм витаминами. Благодаря солнцу происходит обмен веществ, и ты набираешься энергии. На полгода у заряда точно хватит. Витамины отдельно я не принимаю. Считаю, что их должен прописывать врач. Избыток витаминов — это также плохо, как и недостаток.

Как укрепляешь иммунитет в зимний период?

Вот уже второй год подряд на месяц еду зимой в теплую страну. Солнце, свежий воздух, море. Месяц нахожусь здесь, ем фрукты и овощи, загораю, плаваю, укрепляю дыхательные пути тем, что дышу морским воздухом. Насыщаю организм полезным витамином D.

Ирина Хоменко: "Уехать из места обитания гриппа – лучшая профилактика гриппа" Фото: пресс-служба

Как защитить ребенка от вирусов в сезон эпидемии гриппа?

Уехать из места обитания гриппа. На самом деле, за 2-3 месяца до эпидемии лучше вакцинироваться. В этом году я знала, что в момент повышенного заболевания гриппом, мы будем не в стране, поэтому мы не вакцинировались. Но если вы знаете, что будет эпидемия – лучше заранее принять меры, нежели иметь осложнения после болезни. Конечно, нужно есть чеснок и лук, но вы в ребенка это не запихнете. Поэтому снабжайте его витамином С: киви, лимонная водичка, апельсины, мандарины. Я, например, морожу голубику и чернику, зимой даю своему ребенку кушать. Это невосполнимый кладезь витаминов, которые помогают ребенку поддерживать иммунитет.

При первых симптомах гриппа ты всегда…

…пью воду с лимоном. В первую очередь, чтобы не было обезвоживания, и, во-вторых, в этот период я меньше ем. Обязательно вызываю врача. Настоятельно советую не пренебрегать медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Ты соблюдаешь график всех необходимых прививок как для себя, так и для сына?

Я считаю, что к здоровью нужно прислушиваться. И если вы чувствуете, что в этом есть необходимость – нужно сделать. Я вакцинирую своего ребёнка. Прислушиваюсь к его самочувствию, слежу за ним, разговариваю. Я считаю, что лучше, чтобы у ребенка были хотя бы минимальные антитела.

Ирина Хоменко Фото: пресс-служба

К советам каких известных докторов ты прислушиваешься?

Мне мама рассказывала, что раньше был журнал "Для здоровья". И все говорили, что вредно его читать, потому что вы сразу находите у себя все симптомы. У меня есть мой врач, есть прекрасный педиатр и, если возникают вопросы, я всегда звоню и консультируюсь.

Как относишься к повышенному вниманию общественности по поводу эпидемии короновируса?

Я сейчас нахожусь на Шри-Ланке и тут зафиксированы два случая заболевания. Есть много туристов из Китая. Отношусь с осторожностью к короновирусу. Верю в позитивное мышление и в то, что мы вернемся домой здоровыми и счастливыми.

Что нужно знать всем родителям, чтобы дети не болели круглый год?

Дети разные: одним не нужно быть месяцами на морях, другим – это просто необходимо, кому-то полезно быть рядом с хвойными лесами. Есть дети, которые подвержены вирусам, а есть – с хорошим иммунитетом. Детей нужно слышать и прислушиваться к ним, ведь мама всегда знает и чувствует ребенка лучше, чем кто-либо другой. Я очень хочу, чтобы у каждого ребенка были любящие мама и папа, и все детки обязательно были здоровыми. Родителей прошу не пичкать детей синтетическими витаминами. Закаляйте детей, больше покупайте фруктов, балуйте своих детей, дарите им заботу, тепло и ласку. Когда дети это чувствуют, им не очень хочется болеть, они ощущают огромную поддержку и тыл. Понимают, что придут мама с папой и решат все проблемы.

Ирина Хоменко Фото: пресс-служба

Какой твой рецепт поддержания физической формы и хорошего настроения в зимний период?

У меня три любимых вида спорта: плаванье, горнолыжный спорт и йога. Делайте, что вам нравится и не переживайте о своей форме. Это нормально, что зимой люди набирают вес. Это связано с меньшим количеством солнечных дней. Организм себя защищает и сохраняет. Сейчас на Шри-Ланке я похудела. Солнце, вода, свежая рыба, фрукты, овощи – все это активно способствовало моей физической форме. Главное – прислушивайтесь к своему организму. Если вам нравится какой-то вид спорта, наслаждаетесь и занимайтесь им.

Были ли у тебя ситуации, когда тебе с температурой приходилось выходить на сцену?

И в детстве приходилось, и сейчас случается, когда мы ездим на гастроли. На сцене может быть +10 градусов, а ты в легком платье. Никого не интересует болеешь ты или нет. Артист всегда должен быть встрою. Я с 5 лет на сцене, и пение – это школа выживания. Как назло, на одном из конкурсов ты обязательно заболеешь, напьешься таблеток, выступишь полчаса и снова сляжешь. Но артист всегда должен быть в хорошем настроении.

Посоветуй, как быстро восстановиться, если совершенно нет времени на поболеть?

Меня лечит моя работа. Но считаю, что, если вы заболели, нужно остаться дома и отлежаться. Позвольте своему организму потратить энергию на то, чтобы перебороть болезнь, а не на то, чтобы куда-то сходить. Да и не стоит заражать окружающих. Дайте себе слабину, разрешите постельный режим, пейте чай с медом или молоко. Восстановитесь и прислушайтесь к себе. Организм болеет, когда силы на исходе, поэтому давайте себе возможность отдыхать. Будьте здоровыми, не болейте, наслаждайтесь жизнью, ставьте цели, но с умом. Помните, что жизнь одна и вас окружают близкие и родные, и пускай все у вас будет гармонично!

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