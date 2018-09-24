Приглашаем мам на встречу с доктором Комаровским в Киеве
Советы доктора Комаровского никогда и никого не оставляют равнодушным
Украинское представительство Saraya (известного международного японского производителя натуральной продукции) приглашает на большой семейный праздник и встречу для родителей с доктором Комаровским.
30 сентября 2018 года в Олимпийском дворике на НСК "Олимпийский" доктор Комаровский проведет встречу с родителями, которые заботятся о здоровье своего ребенка.
Советы доктора Комаровского никогда и никого не оставляют равнодушными. Мы приглашаем на наш праздник беременных, мам с грудничками, а также родителей детей более старшего возраста. Приходите всей семьей, поверьте, советы доктора понравятся даже будущим и настоящим папам.
В программе:
- Полезные лекции для родителей.
- Выступление доктора Комаровского на тему: "Мифы, факты и советы от доктора Комаровского".
- Зона для детей с аниматорами и мастер-классами.
- Красивые фотозоны.
- Теплая и уютная атмосфера.
- Угощения и дегустации.
- Розыгрыш ценных призов от партнеров Mybabyfest.
Стоимость билета:
С 01.09.2018 по 30.09.2018 – 200 гривен.
В день мероприятия – 250 гривен.
Детям вход свободный. Для них мы организуем специальную детскую зону с аниматорами и партнерами Mybabyfest по детским развлечениям.
Купить билет можно онлайн : http://buy.tfe-lite.com/ru/89000/
Viber/WhatsApp/Telegram +38098 731 12 99
Дата: 30 сентября 2018 года.
Время: 10:30 – 16:30.
Место: Киев, ул. Б. Васильковская, 55, НСК "Олимпийский", в помещении Олимпийского дворика.