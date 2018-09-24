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Приглашаем мам на встречу с доктором Комаровским в Киеве

Советы доктора Комаровского никогда и никого не оставляют равнодушным

Украинское представительство Saraya (известного международного японского производителя натуральной продукции) приглашает на большой семейный праздник и встречу для родителей с доктором Комаровским.

30 сентября 2018 года в Олимпийском дворике на НСК "Олимпийский" доктор Комаровский проведет встречу с родителями, которые заботятся о здоровье своего ребенка.

Советы доктора Комаровского никогда и никого не оставляют равнодушными. Мы приглашаем на наш праздник беременных, мам с грудничками, а также родителей детей более старшего возраста. Приходите всей семьей, поверьте, советы доктора понравятся даже будущим и настоящим папам.

В программе:

Полезные лекции для родителей.

Выступление доктора Комаровского на тему: "Мифы, факты и советы от доктора Комаровского".

Зона для детей с аниматорами и мастер-классами.

Красивые фотозоны.

Теплая и уютная атмосфера.

Угощения и дегустации.

Розыгрыш ценных призов от партнеров Mybabyfest.

Стоимость билета:

С 01.09.2018 по 30.09.2018 – 200 гривен.

В день мероприятия – 250 гривен.

Детям вход свободный. Для них мы организуем специальную детскую зону с аниматорами и партнерами Mybabyfest по детским развлечениям.

Купить билет можно онлайн : http://buy.tfe-lite.com/ru/89000/

Viber/WhatsApp/Telegram +38098 731 12 99

Дата: 30 сентября 2018 года.

Время: 10:30 – 16:30.

Место: Киев, ул. Б. Васильковская, 55, НСК "Олимпийский", в помещении Олимпийского дворика.