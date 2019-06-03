Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Приводят к обморокам и депрессии: чем опасны экстремальные диеты

Узнайте, какие последствия могут иметь экстремальные способы похудения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35

Полезная диета или издевательство над организмом? Навязчивая идея сбросить лишние килограммы часто подталкивает людей испытывать экстремальные способы похудения. Какие последствия могут иметь эти эксперименты?

Если человек питается одними белками, возникает слабость, снижается работоспособность и нарушается работа кишечника. Но это не единственная ошибка на пути к похудению. В жажде избавиться от лишних килограммов люди вообще отказываются от еды и истощают организм голоданием. Как следствие – пищевой срыв и проблемы со здоровьем.

А у женщин нехватка жиров приводит к сбоям гормональной системы. И самое опасное то, что подобные диеты часто сочетают с таблетками для похудения и слабительными. Так мы очень сильно обезвоживаем наш организм и вымываем полезную микрофлору кишечника, которая поддерживает нашу иммунную систему.

Читайте также
Утоляют жажду и повышают метаболизм: диетологи советуют готовить домашние лимонады

Кроме того, страдает и нервная система человека. Ухудшаются настроение и аппетит, возникает депрессия. Поэтому врачи советуют заменить голодание разгрузочными днями. Те, у кого кислотность желудка в норме, свободно могут позволить себе в течении дня пить один кефир, но желательно 2,5%. А вечером съесть 200-300 г печеных яблок. Но такие разгрузки полезны не чаще одного раза в неделю. К тому же, следует сочетать их с физическими упражнениями, чтобы организм научился тратить полученные с пищей калории, а тело стало более подтянутым.

И обязательно – проконсультируйтесь с диетологом. Он вычислит индивидуальное соотношение жиров, белков и углеводов, чтобы вес терялась без ущерба для здоровья.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как звезды готовятся к лету: Олег Винник, Николай Тищенко и другие Стала красоткой: женщина ради любви похудела на 30 кг Здоровый сон способствует нормализации веса - врачи Правильное питание для похудения: каким оно должно быть
диета голодание похудение
Реклама

Новости партнеров

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало

Популярные статьи

Сегодня, 13:16Wellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

Сегодня, 12:29Шоу-бизнес

Владимир Зеленский посетил концерт MONATIK: видео

Сегодня, 10:04Fun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 08:15Fun

Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

Вчера, 11:05Food

"МастерШеф. Профессионалы": стало известно имя победителя

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам нужно завести союзников, а Ракам – простить обидчиков

1 июняШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских вернулись из свадебного путешествия

1 июняШоу-бизнес

Просто шок: Дима Коляденко снова позвал замуж Ирину Билык

1 июняFun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

1 июняFood

Как приготовить шарлотку: ТОП-5 рецептов с яблоками

1 июняШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

1 июняПсихология

Как вырастить ребенка счастливым: от чего стоит отказаться родителям

1 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно настроиться на волну позитива, а Стрельцам – держать ситуацию под контролем

31 маяШоу-бизнес

Ольга Сумская в вышиванке спела на последнем звонке дочери: видео

31 маяАнонс

"Холостяк 9": вся правда о том, есть ли любовь после проекта

31 маяПсихология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

Новости партнеров

Топ-20 звезд с пугающей внешностью
Топ-20 звезд с пугающей внешностью
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Ани Лорак заподозрили в беременности (фото)
Ани Лорак заподозрили в беременности (фото)
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Как стирать пуховик в стиральной машине
Как стирать пуховик в стиральной машине
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь