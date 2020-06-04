Про чеснок, мух и горячую ванну: 10 самых популярных мифов о коронавирусе

Регулярно и тщательно мойте руки и не прикасайтесь к глазам, рту или носу

В Украине с завтрашнего дня, 5 июня, снова ослабляют карантин и отменяются очередные ограничения – речь идет о работе кафе и ресторанов, возобновится авиасообщение как внутри страны, так и за границу. А тем временем в Украине антирекорд по коронавирусу: за сутки почти 600 новых больных.

За время пандемии появлялись различные заблуждения о том, что якобы может помочь излечиться или послужить в качестве профилактики от опасного вируса. Всемирная организация здравоохранения развеяла наиболее популярные мифы о короновирусе.

Как вырабатывается коллективный иммунитет Фото: Depositphotos

1. Добавление перца в суп или другие блюда не защищает и не излечивает от COVID‑19

Пикантный перец в пище, безусловно, обладает гастрономическими достоинствами, но не предотвращает и не излечивает от COVID‑19. Лучший способ защиты от новой коронавирусной инфекции – соблюдение дистанции не менее одного метра от окружающих, а также частое и тщательное мытье рук. Кроме того, благоприятным общеукрепляющим действием обладают сбалансированное питание, достаточное потребление жидкости, регулярные физические упражнения и здоровый сон.

2. Домашние мухи не являются переносчиками коронавируса

В настоящее время нет фактических данных или информации, указывающей на то, что домашние мухи способны служить переносчиками вирусного возбудителя COVID 19. Вирус, вызывающий коронавирус, распространяется главным образом через капли аэрозоля, который образуется, когда заболевший человек кашляет, чихает или разговаривает. Кроме того, заражение возможно в случае контакта с загрязненными поверхностями, если человек прикасается после этого к глазам, носу или рту, не вымыв рук.

Чтобы уберечь себя от инфекции, необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра от окружающих и проводить регулярную дезинфекцию поверхностей, к которым регулярно прикасаются люди. Регулярно и тщательно мойте руки и не прикасайтесь к глазам, рту или носу.

3. Мобильные сети 5G не способствуют распространению COVID-19

Вирусы не переносятся с радиосигналом или по волнам мобильной связи. Эпидемия коронавируса распространяется во многих странах, где сети 5G не развернуты.

COVID-19 передается воздушно-капельным путем, т.е. когда в дыхательные пути здорового человека попадают капли, выделяемые из дыхательных путей больного, например при кашле, чихании или при общении. Заразиться также можно, прикоснувшись к зараженной поверхности, а затем к глазам, рту или носу.

4. Воздействие на организм солнца или температуры свыше 25 градусов не является средством предотвращения заболевания коронавирусом

COVID-19 можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода. Страны с жарким климатом также сообщают о случаях заболевания коронавирусом. Чтобы защитить себя, необходимо часто и тщательно мыть руки и не прикасаться к глазам, рту и носу.

Как врачи борются с коронавирусом – смотрите видео:

5. Задержание дыхания на 10 секунд и больше, не вызывая кашля или чувства дискомфорта, не означает отсутствия заболевания коронавирусом

Наиболее частыми симптомами COVID-19 являются сухой кашель, утомляемость и повышенная температура тела. Некоторые болеют коронавирусом в более тяжелой форме, такой как пневмония. Наиболее точным способом подтверждения заражения вирусом, вызывающим COVID-19, является лабораторный тест. Подтвердить заражение с помощью вышеописанного дыхательного упражнения невозможно, что может привести к опасным последствиям.

6. Горячая ванна не поможет против коронавируса

Прием горячей ванны не спасет от заражения COVID-19. Нормальная температура тела держится в пределах от 36,5°C до 37°C независимо от температуры воды в ванне или душе. Напротив, принятие слишком горячей ванны может нанести вред и вызвать ожоги. Лучший способ защититься от коронавируса – частое мытье рук. Это позволит уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже, и избежать заражения в случае прикосновения к глазам, рту или носу.

7. Коронавирус не передается через укусы комаров

Это респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи коронавируса через укусы комаров отсутствует.

Коронавирус может жить на пластике до 3-х дней. Фото: Depositphotos

Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.

8. Ультрафиолетовые лампы не следует использовать для дезинфекции рук или кожи на других участках тела

Уф‑излучение способно приводить к раздражению кожи и вызывать повреждение глаз. Самыми эффективными способами удаления вирусных частиц являются использование спиртосодержащих средств для обработки рук и мытье рук с мылом.

9. Защищают ли от нового коронавируса вакцины против пневмонии?

Вакцины против пневмонии, например пневмококковая вакцина или вакцина против гемофильной палочки типа В (Hib-вакцина), не защищают от коронавируса.

Этот вирус принципиально отличается от всех остальных, и для него требуется специальная вакцина. В настоящее время ученые пытаются разработать вакцину против коронавируса и ВОЗ оказывает им помощь.

Несмотря на то, что эти вакцины не эффективны против вируса COVID-19, вакцинация против других респираторных заболеваний по-прежнему настоятельно рекомендуется.

10. Защищает ли чеснок от заражения коронавирусом?

Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее, в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения коронавирусом.

Ранее мы выяснили, какие природные средства эффективны от коронавируса: ответ доктора Комаровского.

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