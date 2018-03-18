Проблемы в постели? Названы причины, убивающие либидо

Названы несколько причин, которые снижают либидо, в следствии чего оргазм не наступает

Фригидость – это сексуальная дисфункция, при которой полностью отсутствует или сильно снижено половое влечение (лмбидо). Одним из проявлений фригидности является отсутствие возбуждения во время интимной близости. Оргазм не наступает

Наиболее часто причинами развития фригидности являются:

Гинекологические заболевания. Развитие болевого синдрома при патологии матки и придатков – это наиболее частая причина снижения либидо. Это наблюдается при аднексите, сальпингите, вульвите. Часто предрасполагающим фактором является повышенная сухость влагалища.

Психологические проблемы. Фригидность может возникать на фоне сильных психотравмирующих обстоятельств. К таковым относится изнасилование или измены полового партнера. Также, частые конфликты з сексуальным партнером являются причиной снижения либидо.

Прием лекарственных средств. Фригидность – это частый побочный эффект при приеме гипотензивных и антигистаминных препаратов. Доказано, что подобное осложнение наблюдается при применении антидепрессантов, седативных и нейролептиков.

Гормональная дисфункция. У женщин с фригидностью часто снижен уровень гормона пролактина, который вырабатывается гипофизом. Также, отмечается снижение уровня эстрогенов в крови. Возникает дисбаланс в соотношении разных половых гормонов.

Сопутствующие заболевания. Половое влечение может быть снижено у лиц, страдающих сахарным диабетом, аутоиммунными заболеваниями или дисфункцией щитовидной железы (гипо-, гипертиреоз). Фригидность возникает при рассеянном склерозе, онкологических заболеваниях и даже гипертонической болезни.

Задержка развития. У молодых девушек фригидность развивается при задержке созревания. К этому могут приводить особенности воспитания, а также органические предпосылки. К таковым относятся пороки развития половых органов и нарушение иннервации мышц тазового дна.

Сильная усталость. Синдром хронической усталости или эмоциональное выгорание – это частая причина возникновения патологии.

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