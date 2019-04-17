Продукты с пробиотиками: чем они полезны для здоровья
Пробиотики часто назначают после приема антибиотиков
В кишечнике каждого человека обитает огромное количество бактерий. Одни из них считаются "хорошими", другие – "плохими". Пробиотики относятся к разряду "хороших". По словам медиков, они улучшают пищеварение и помогают нейтрализовать опасные микроорганизмы.
Марина Боржемская Узелкова, тренер девятого сезона шоу "Зважені та щасливі", поделилась в своем Instagram полезной информацией о пробиотиках и рассказала, в каких продуктах они содержатся.
"Что же такое пробиотики? Это живые микроорганизмы, которые активно продаются в виде диетических добавок, включаются в продукты, напитки и даже косметические средства. Их называют бактериями, приносящими пользу организму", – говорит фитнес-тренер.
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Пробиотики защищают наш организм посредством двух механизмов:
- Помогают предотвратить диарею, вызванную инфекциями или приемом антибиотиков. Они облегчают симптомы синдрома раздраженного кишечника. Их рекомендуется принимать при ухудшении транзита кишечника, язвенном колите, боли и вздутии живота, неалкогольной жировой болезни печени и некротизирующем энтероколите;
- Оказывают благоприятное воздействие на иммунную систему. Пробиотики поддерживают здоровье репродуктивных органов, полости рта, легких и кожи. Также эти бактерии полезны для профилактики и лечения ожирения и сахарного диабета.
Пробиотики содержатся в следующих продуктах:
- Йогурт:
- Кефир;
- Квашеная капуста;
- Кимчи – корейский сородич квашеной капусты;
- Темпе – ферментированный соевый продукт родом из Индонезии. Сегодня он популярен во всем мире как высокобелковый заменитель мяса. Прекрасная альтернатива для вегетарианцев;
- Мисо – японское блюдо, которое производится путем ферментации из соевых бобов, риса, ячменя, пшеницы и специального вида плесневых грибов. Кроме того – это хороший источник белка и клетчатки, витаминов, марганца и меди;
- Натто – еще одно японское блюдо, которое производится из ферментированных соевых бобов. Богато белком и витамином К2, который необходим для здоровья костей и сердечно-сосудистой системы.
- Маринованные огурцы;
- Домашний квас;
- Яблочный уксус;
- Сыр: Гауда, Моцарелла, Чеддер и обычный творог.
"И помните, умеренность во всем – залог здоровья и стройности", – подчеркивает Марина Боржемская-Узелкова.
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Смотрите видео, как приготовить японский суп мисо, богатый пробиотиками:
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