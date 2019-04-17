Продукты с пробиотиками: чем они полезны для здоровья

Пробиотики часто назначают после приема антибиотиков

Пробиотики содержатся в натуральном йогурте Фото: Pixabay

В кишечнике каждого человека обитает огромное количество бактерий. Одни из них считаются "хорошими", другие – "плохими". Пробиотики относятся к разряду "хороших". По словам медиков, они улучшают пищеварение и помогают нейтрализовать опасные микроорганизмы.

Марина Боржемская Узелкова, тренер девятого сезона шоу "Зважені та щасливі", поделилась в своем Instagram полезной информацией о пробиотиках и рассказала, в каких продуктах они содержатся.

"Что же такое пробиотики? Это живые микроорганизмы, которые активно продаются в виде диетических добавок, включаются в продукты, напитки и даже косметические средства. Их называют бактериями, приносящими пользу организму", – говорит фитнес-тренер.

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Пробиотики защищают наш организм посредством двух механизмов:

Помогают предотвратить диарею, вызванную инфекциями или приемом антибиотиков. Они облегчают симптомы синдрома раздраженного кишечника. Их рекомендуется принимать при ухудшении транзита кишечника, язвенном колите, боли и вздутии живота, неалкогольной жировой болезни печени и некротизирующем энтероколите;

Оказывают благоприятное воздействие на иммунную систему. Пробиотики поддерживают здоровье репродуктивных органов, полости рта, легких и кожи. Также эти бактерии полезны для профилактики и лечения ожирения и сахарного диабета.

Пробиотики содержатся в следующих продуктах:

Йогурт:

Кефир;

Квашеная капуста;

Кимчи – корейский сородич квашеной капусты;

Темпе – ферментированный соевый продукт родом из Индонезии. Сегодня он популярен во всем мире как высокобелковый заменитель мяса. Прекрасная альтернатива для вегетарианцев;

Мисо – японское блюдо, которое производится путем ферментации из соевых бобов, риса, ячменя, пшеницы и специального вида плесневых грибов. Кроме того – это хороший источник белка и клетчатки, витаминов, марганца и меди;

Натто – еще одно японское блюдо, которое производится из ферментированных соевых бобов. Богато белком и витамином К2, который необходим для здоровья костей и сердечно-сосудистой системы.

Маринованные огурцы;

Домашний квас;

Яблочный уксус;

Сыр: Гауда, Моцарелла, Чеддер и обычный творог.

"И помните, умеренность во всем – залог здоровья и стройности", – подчеркивает Марина Боржемская-Узелкова.

Ранее мы рассказывали, как пить яблочный уксус для похудения.

Смотрите видео, как приготовить японский суп мисо, богатый пробиотиками:

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