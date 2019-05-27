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Продукты, содержащие железо: как питаться при анемии

Некоторые продукты способны повышать уровень гемоглобина в крови

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
Сочетайте белковые продукты с зерновым хлебом и свежими овощами
Сочетайте белковые продукты с зерновым хлебом и свежими овощами
Фото: freepik.com

Продукты, богатые железом – необходимая составляющая здорового рациона. Проявлением дефицита железа в организме является анемия (малокровие) – самое распространенное заболевание крови. А большинство из тех, кто этим страдает – женщины и дети.

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В своем Instagram известный диетолог Светлана Фус рассказала, как восполнить недостаток железа с помощью продуктов.

"Железом богаты множество растительных продуктов – злаки, бобовые, зелень, орехи и так далее. Проблема в том, что из пищи усваивается только двухвалентное железо, которое присутствует в мясных продуктах и ​​рыбе. В растительной пище содержится железо трехвалентное, которое в организме должно превратиться в двухвалентное.

Поэтому, не стоит считать, что съев две ложки гречневой каши и яблоко, вы запаслись этим ценным элементом. Здесь важно не только количество полученного железа, но и то, сколько организм сможет его усвоить. Из животных продуктов железо усваивается на 30%, из растительных – только 1-10%", – написала специалист по питанию.

Анемия вызывает хроническую усталость
Анемия вызывает хроническую усталость
Фото: freepik.com

Светлана Фус добавила: "Но и этот процесс не всегда проходит гладко – при низкой кислотности желудка, например, потребление железа из растительных продуктов значительно ухудшается. Препятствуют усвоению железа фитиновая кислота и, как ни прискорбно, танины и кофеин, содержащиеся в чае и кофе".

Поэтому диетолог советует следующее: "Важно употреблять мясо, морепродукты, мясо птицы, яйца – основные, ключевые поставщики железа. И делать это правильно – вместе со свежими овощами, зеленью, фруктами и злаками, богатыми витаминами С и В, которые повышают усвояемость железа".

Напомним, ранее мы писали, как распознать аппендицит. "Сегодня" также рассказывали, как стать веганом без вреда для здоровья.

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Источник: Сегодня
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