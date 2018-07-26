Продукты, улучшающие зрение: ТОП-10 вкусностей для здоровья глаз

Предотвратить заболевания глаз помогут несколько полезных продуктов

Черника и голубика полезны для зрения Фото: pixabay.com

Век компьютерных технологий очень пагубно влияет на глаза. Чтобы сохранить природную зоркость, врачи советуют придерживаться правильного рациона питания. Продукты, улучшающие зрение, содержат массу полезных соединений, которые защитят глаза от действия вредных факторов.

Орехи

Орехи полезны для макулы Фото: pixabay.com

Любые орехи (миндаль, арахис, грецкие) богаты витаминами Е и В2. Первый необходим для нормальной работы макулы – небольшого участка на сетчатке, с которого зрительная информация поступает в мозг. Кроме того, витамин Е борется со свободными радикалами, разрушающими ткани глаза, и предупреждает появление катаракты.

Витамин В2 (или рибофлавин) влияет на цветовосприятие, благоприятно воздействует на остроту зрения. Дефицит этого элемента нередко приводит к развитию воспалительных заболеваний – блефарита и конъюнктивита. Для профилактики глазных патологий достаточно съедать в день по одной горсточке орехов.

Жирная рыба

Рыбу можно заменить рыбьим жиром Фото: pixabay.com

Сельдь, скумбрия, лосось – это не только вкусно, но и полезно. В жирных сортах рыбы содержатся ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые играют важную роль в защите глаза. Они улучшают нервную проводимость в сетчатке и участвуют в образовании слезной жидкости. Дефицит элементов грозит ухудшением зрения.

Для поддержания здоровья глаз достаточно одной порции рыбы в неделю. Если нет желания выбирать косточки, можно заменить блюдо двумя-тремя столовыми ложками рыбьего жира.

Яичные желтки

Желтки богаты лютеином Фото: pixabay.com

Яичные желтки – ценный источник лютеина. По содержанию этого элемента они обгоняют все остальные пищевые продукты.

Лютеин накапливается в макуле и предохраняет глаз от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей. В сочетании с цинком прием этого элемента защищает сетчатку от возрастных разрушений, а хрусталик – от помутнений.

Принимать желтки нужно в сыром виде, поскольку температурной обработки лютеин не выдерживает. Однако есть одно но: яйца содержат холестерин, поэтому людям, страдающим от атеросклероза, злоупотреблять ими не стоит.

Морковь

Морковь содержит бета-каротин Фото: pixabay.com

Морковь – самое популярное лекарство для улучшения зрения. В ней присутствует много бета-каротина, который в организме распадается до витамина А. Этот ценный элемент входит в состав зрительного пигмента глаза, благодаря которому человек может различать предметы в темноте. При недостатке витамина А острота сумеречного зрения снижается вплоть до полной его утраты ("куриной слепоты").

Каротин усваивается только с жирами, поэтому есть морковку нужно в сочетании с растительным маслом, сметаной или майонезом. Тереть овощ лучше на мелкой терке.

С помощью цитрусов можно предупредить развитие воспалительных и возрастных заболеваний глаз. Содержащийся в них витамин С укрепляет капилляры, улучшает поступление питательных веществ в глазные ткани и замедляет развитие катаракты. Тот, кто съедает один апельсин в день, обеспечивает себя примерно половиной суточной дозы аскорбинки.

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Черника

Черника сохраняет остроту зрения Фото: pixabay.com

Входящие в состав черники антоцианы укрепляют стенки капилляров глаза, защищают сетчатку от возрастной дистрофии, снижают глазную усталость. Флавоноиды и танины, которыми богата лесная ягода, обладают противовоспалительным действием, улучшают кровообращение.

Во время Второй мировой войны британские летчики ежедневно ели черничный джем с тем, чтобы избавить глаза от напряжения после ночных полетов. Сегодня врачи особенно рекомендуют чернику людям, работающим за компьютером. Всего полстакана плодов в день предупредят развитие заболеваний, вызванных высокой зрительной нагрузкой.

Кукуруза

Кукуруза богата витамином E Фото: pixabay.com

Хрустящий овощ не зря имеет золотистую окраску. В нем действительно содержится золото, хотя и в микроскопических дозах. Однако этого количества вполне достаточно для поддержания здоровья глаз, да и всего организма в целом.

Золото входит в состав сетчатки, обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. Действие минерала подкрепляется витаминами группы В, витамином Е, железом и кальцием, которых также немало обнаруживается в кукурузе.

Творог

Необходимо съедать минимум 100 г творога в день Фото: pixabay.com

Творог богат витамином В12, который обеспечивает нормальное кровоснабжение глаз. Плюс в нем много кальция, укрепляющего глазную склеру, и калия, который наделяет силой глазные мышцы.

Все эти элементы постоянно расходуются организмом, поэтому продукты, их содержащие, должны появляться на столе ежедневно. В день рекомендуется съедать не менее 100 граммов творога.

Шпинат

Шпинат предупреждает развитие катаракты Фото: pixabay.com

Зеленый овощ может похвастаться самым высоким содержанием лютеина и зеаксантина. Дневную норму в этих элементах удовлетворят всего 50 граммов шпината.

Зеаксантин, как и лютеин, защищает сетчатку от вредных ультрафиолетовых лучей и не дает тканям глаза стареть. Регулярное употребление шпината поможет снять напряжение, укрепить глаза и предупредить развитие катаракты. Есть овощ нужно сырым.

Черный шоколад

Черный шоколад укрепляет стенки сосудов Фото: pixabay.com

Целебные свойства шоколада объясняются наличием в нем флавоноидов – соединений, которые укрепляют стенки сосудов, улучшают питание и обновление клеток сетчатки.

При помощи этого лакомства можно предотвратить дальнейшее развитие близорукости и потерю зрения в пожилом возрасте. В день необходимо съедать 10-30 граммов черного шоколада без каких-либо добавок и примесей.

Напомним, ранее мы делились лучшими упражнениями для глаз.

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