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Продукты в морозилке: как хранить, чтобы не отравиться

Замороженные продукты в морозильной камере долго не портятся, но вечно хранить еду там не стоит

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15

Мясо и рыба, овощи и фрукты, сыр и даже ... хлеб. В морозильных камерах украинцы хранят различные продукты. Вместе с тем эксперты предупреждают: еда портится даже при низких температурах и тогда отравления не избежать. Как же распознать испорченный продукт?

Специалисты говорят – овощи и фрукты в морозилке можно хранить не более года. Мясо и рыбу – только месяц. Особенно осторожным следует быть с морепродуктами. Ведь даже после термической обработки испорченная пища крайне опасна.

Лучше всего в морозилке хранятся ягоды, фрукты, овощи, сыр, масло и другие жирные продукты. А вот не стоит морозить алкоголь, газированные напитки, яйца, картофель и все продукты, которые содержат много воды. 

Осторожным надо быть и с полуфабрикатами. Их следует хранить не больше месяца. Елена Сидоренко, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов, говорит: в магазинах часто замораживают уже испорченную продукцию. Товары, упакованные и замороженные в самом магазине, эксперт также покупать не советует.

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И помните – чем дольше вы морозите продукты, тем менее полезными, а часто даже опасными они становятся.

Кроме этого, специалисты говорят, что главный враг замороженных продуктов – разморозка. Повторно замораживать размороженные фрукты-овощи нельзя: так они теряют свои свойства (при разморозке полезные вещества уходят в сок) и рискуют "поселить" в себе парочку бактерий.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты ни в коем случае нельзя замораживать. "Сегодня" также писали, как правильно заморозить готовую еду.

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Источник: Сегодня
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