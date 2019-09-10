Профессор назвал самый эффективный метод восстановления зубов

Возраст пациента является важным фактором приживления зубного имплантата

Имплантация - самый современный способ восстановления зубного ряда Фото: stocksnap.io

Хоть зубную имплантацию еще более 50 лет назад придумали для полностью беззубых людей, этот метод восстановления отсутствующих зубов сегодня является самым современным и наиболее эффективным способом восстановления зубного ряда, даже при отсутствии одного зуба.

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Стоит ли бояться имплантации, как проходит процедура и насколько длительным является процесс приживления – "Сегодня" спросили у практикующего врача-стоматолога с 30-летним опытом, профессора Ярослава Заблоцкого.

Лучше, чем "мосты"

"Не надо бояться установки имплантатов, – убежден профессор Заблоцкий – это современный метод восстановления зуба, нескольких зубов или всего зубного ряда. Имплантация имеет ряд преимуществ".

Во-первых, при установке имплантата соседние здоровые зубы не нужно обтачивать, как было раньше с зубными мостами. Это позволяет сохранить зубную эмаль соседних зубов, которая, кстати, не восстанавливается. Во-вторых, коронки на имплантатах выглядят и функционируют как свои натуральные зубы. В-третьих, зубные имплантаты будут служить вам минимум 10 лет, а скорее всего – всю жизнь.

"У здорового человека процесс приживления имплантатов проходит чаще всего без осложнений. Статистика возникновения осложнений составляет всего 2%, – продолжает врач-стоматолог Ярослав Заблоцкий, – сама процедура практически безболезненна, но на приживление нужно время и соблюдения определенных правил.

Установка зубных имплантатов – это хирургическая стоматологическая процедура, которую можно делать как под местной анестезией, так и под общим наркозом. Вся процедура имплантации займет всего две секунды".

Установка зубного шурупа

Установка имплантата похожа на установку дюбеля, вкручивания шурупа в любую твердую поверхность. Только отличие в том, что дюбель можно в любое время выкрутить, а титановый имплантат после 3-6 месяцев уже никогда не открутить, ведь за это время он срастается с костью.

Ярослав Заблоцкий

"На первом этапе в стерильных условиях под анестезией проводится небольшой разрез десны. Врач делает в вашей кости отверстие для вкручивания титанового имплантата и специальными инструментами устанавливает его. Имплантат имеет длину примерно 1 см и 4 мм в диаметре – это даже меньше, чем корень вашего настоящего зуба. Когда процедура проведена – значит вы уже имеете искусственный корень вашего будущего зуба", – объясняет профессор.

Скорее всего, вы не почувствуете боли ни на этапе операции, ни после нее. Часто люди ожидают и боятся, что будет боль – и приятно удивлены, что неприятные болевые ощущения отсутствуют. Первые три дня может быть припухлость в области установления искусственного корня, ведь разрез – это все же незначительная травма.

Начинается первый этап приживления – приживление искусственного корня. Он длится 3 месяца на нижней челюсти и 6 месяцев на верхней. На верхней челюсти процесс проходит дольше, ведь по своей анатомии и структуре костная ткань верхней челюсти более пористая. Важно отметить, что процесс заживления проходит абсолютно безболезненно. Итак, за это время титановый искусственный корень обрастет вашей костной тканью, станет с ней единым целым".

После этого проводится второй этап имплантации – хирургическое вскрытие установленных имплантатов для установки абатмента – звена, которое связывает имплантат с будущей коронкой. Иногда, первый и второй этап можно совместить благодаря одному визиту к стоматологу. Решение об этом принимает сам врач, а влияет на него качество и плотность вашей костной ткани.

На третьем этапе устанавливается искусственная коронка – сначала временная, а затем – постоянная.

Время и особенности приживления

"В 98-99% случаев имплантация зубов у здоровых людей проходит без каких-либо побочных реакций и осложнений. Каждый год количество противопоказаний уменьшается, врачи получают больше знаний и возможностей, которые в дальнейшем используют при хирургическом лечении", – уверяет Ярослав Заблоцкий.

Основные факторы, влияющие на приживление – возраст пациента. Однако, для современной стоматологии возраст не является существенным ограничением. В нашей клинике, мы проводили имплантацию пациентке, которой исполнилось 93 года. Поэтому, можно сказать, что в современном мире возраст пациента не имеет определенного значения. Наша команда, особенно анестезиологи, имеют большой опыт работы именно с пожилыми пациентами.

"Значительно замедляется процесс приживления имплантатов, если человек курит, – рассказывает врач – процент не приживления может подниматься до 30%. Если человек курит более двух пачек сигарет в день, то процент не приживления может составлять еще больше. Это происходит потому, что люди, которые курят имеют плохое кровоснабжение. Замедляют приживления искусственных корней такие заболевания, как сахарный диабет".

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Ежегодно количество осложнений уменьшается, ведь технологии и лекарственные препараты становятся из года в год лучше.

Также важно, чтобы пациент придерживался послеоперационных рекомендаций. Часто, у пациента нет болевых ощущений и он, забывая об установке имплантата и операции, решает, например, поесть шашлыков. Как результат – у него могут разойтись послеоперационные швы. Поэтому, очень важно не подвергать новый имплантат чрезмерной нагрузке.

Итак, приживления имплантатов ускорит выполнение пациентом простых правил: полноценное сбалансированное питание, своевременное проведение гигиенических процедур, соблюдение рекомендаций врача, а также отказ от вредных привычек, в частности курения

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