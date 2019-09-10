Профессор назвал самый эффективный метод восстановления зубов
Возраст пациента является важным фактором приживления зубного имплантата
Хоть зубную имплантацию еще более 50 лет назад придумали для полностью беззубых людей, этот метод восстановления отсутствующих зубов сегодня является самым современным и наиболее эффективным способом восстановления зубного ряда, даже при отсутствии одного зуба.
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Стоит ли бояться имплантации, как проходит процедура и насколько длительным является процесс приживления – "Сегодня" спросили у практикующего врача-стоматолога с 30-летним опытом, профессора Ярослава Заблоцкого.
Лучше, чем "мосты"
"Не надо бояться установки имплантатов, – убежден профессор Заблоцкий – это современный метод восстановления зуба, нескольких зубов или всего зубного ряда. Имплантация имеет ряд преимуществ".
Во-первых, при установке имплантата соседние здоровые зубы не нужно обтачивать, как было раньше с зубными мостами. Это позволяет сохранить зубную эмаль соседних зубов, которая, кстати, не восстанавливается. Во-вторых, коронки на имплантатах выглядят и функционируют как свои натуральные зубы. В-третьих, зубные имплантаты будут служить вам минимум 10 лет, а скорее всего – всю жизнь.
"У здорового человека процесс приживления имплантатов проходит чаще всего без осложнений. Статистика возникновения осложнений составляет всего 2%, – продолжает врач-стоматолог Ярослав Заблоцкий, – сама процедура практически безболезненна, но на приживление нужно время и соблюдения определенных правил.
Установка зубных имплантатов – это хирургическая стоматологическая процедура, которую можно делать как под местной анестезией, так и под общим наркозом. Вся процедура имплантации займет всего две секунды".
Установка зубного шурупа
Установка имплантата похожа на установку дюбеля, вкручивания шурупа в любую твердую поверхность. Только отличие в том, что дюбель можно в любое время выкрутить, а титановый имплантат после 3-6 месяцев уже никогда не открутить, ведь за это время он срастается с костью.
"На первом этапе в стерильных условиях под анестезией проводится небольшой разрез десны. Врач делает в вашей кости отверстие для вкручивания титанового имплантата и специальными инструментами устанавливает его. Имплантат имеет длину примерно 1 см и 4 мм в диаметре – это даже меньше, чем корень вашего настоящего зуба. Когда процедура проведена – значит вы уже имеете искусственный корень вашего будущего зуба", – объясняет профессор.
Скорее всего, вы не почувствуете боли ни на этапе операции, ни после нее. Часто люди ожидают и боятся, что будет боль – и приятно удивлены, что неприятные болевые ощущения отсутствуют. Первые три дня может быть припухлость в области установления искусственного корня, ведь разрез – это все же незначительная травма.
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Начинается первый этап приживления – приживление искусственного корня. Он длится 3 месяца на нижней челюсти и 6 месяцев на верхней. На верхней челюсти процесс проходит дольше, ведь по своей анатомии и структуре костная ткань верхней челюсти более пористая. Важно отметить, что процесс заживления проходит абсолютно безболезненно. Итак, за это время титановый искусственный корень обрастет вашей костной тканью, станет с ней единым целым".
После этого проводится второй этап имплантации – хирургическое вскрытие установленных имплантатов для установки абатмента – звена, которое связывает имплантат с будущей коронкой. Иногда, первый и второй этап можно совместить благодаря одному визиту к стоматологу. Решение об этом принимает сам врач, а влияет на него качество и плотность вашей костной ткани.
На третьем этапе устанавливается искусственная коронка – сначала временная, а затем – постоянная.
Время и особенности приживления
"В 98-99% случаев имплантация зубов у здоровых людей проходит без каких-либо побочных реакций и осложнений. Каждый год количество противопоказаний уменьшается, врачи получают больше знаний и возможностей, которые в дальнейшем используют при хирургическом лечении", – уверяет Ярослав Заблоцкий.
Основные факторы, влияющие на приживление – возраст пациента. Однако, для современной стоматологии возраст не является существенным ограничением. В нашей клинике, мы проводили имплантацию пациентке, которой исполнилось 93 года. Поэтому, можно сказать, что в современном мире возраст пациента не имеет определенного значения. Наша команда, особенно анестезиологи, имеют большой опыт работы именно с пожилыми пациентами.
"Значительно замедляется процесс приживления имплантатов, если человек курит, – рассказывает врач – процент не приживления может подниматься до 30%. Если человек курит более двух пачек сигарет в день, то процент не приживления может составлять еще больше. Это происходит потому, что люди, которые курят имеют плохое кровоснабжение. Замедляют приживления искусственных корней такие заболевания, как сахарный диабет".
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Ежегодно количество осложнений уменьшается, ведь технологии и лекарственные препараты становятся из года в год лучше.
Также важно, чтобы пациент придерживался послеоперационных рекомендаций. Часто, у пациента нет болевых ощущений и он, забывая об установке имплантата и операции, решает, например, поесть шашлыков. Как результат – у него могут разойтись послеоперационные швы. Поэтому, очень важно не подвергать новый имплантат чрезмерной нагрузке.
Итак, приживления имплантатов ускорит выполнение пациентом простых правил: полноценное сбалансированное питание, своевременное проведение гигиенических процедур, соблюдение рекомендаций врача, а также отказ от вредных привычек, в частности курения
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