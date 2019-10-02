Профилактика гриппа: восемь доступных продуктов для повышения иммунитета

На ослабление иммунитета действуют также стрессы и жесткие диеты

Шпинат содержит много витамина С Фото: Pexels

В сезон осенних холодов и резкой смены погоды легко простудиться. Вот только болеть никому не охота. Чтобы не тратить на лечение деньги, время и силы, необходимо повысить свой иммунитет, укрепив его с помощью полезных продуктов.

Какая разница между разными видами гриппа и как защититься – смотрите видео:

Вашему вниманию восемь доступных и очень эффективных продуктов, которые помогут укрепить ваш иммунитет.

Яблоки и апельсины

Витамин С и железо жизненно необходимы, если хотите укрепить свой иммунитет. Их много в яблоках и апельсинах. Их можно употреблять, как самостоятельно, так и в виде соков или дополнений к салатам.

Морковь и шпинат

За хорошее здоровье отвечает также витамины А и Е, которые помогают бороться с микроорганизмами. Их много содержится в моркови и шпинате. А витамином Е богаты растительные масла. К слову, ВОЗ рекомендует съедать две столовые ложки оливкового масла в день. И еще одно важное замечание: чтобы морковь правильно усваивалась – ее нужно потреблять с добавлением жира (различные масла).

Чеснок

Наши предки верили, что чеснок отгоняет нечистую силу, а сейчас он считается суперфудом. Это отличное средство для профилактики вирусных заболеваний. Кроме того, чеснок улучшает пищеварение, чистит печень и помогает бороться со стрессом.

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Имбирь

Про его полезные свойства известно много – в нем содержаться витамины A, C, B, магний, цинк, фосфор, железо и калий. Корень имбиря отлично стимулирует иммунную систему, а также ускоряет обмен веществ. А если к имбирю добавить еще и лимон с медом – выйдет мощное средство для укрепления иммунитета и вкусный чай.

Брокколи

Сейчас самый разгар сезона брокколи, который известен своими иммуностимулирующими свойствами. Брокколи содержит цинк, селен, витамины A, C и D, которые отлично борются с простудой.

Плоды шиповника

Наши бабушки и дедушки не зря любили пить чай с плодами шиповника. Ведь они делают организм сильнее к инфекциям и простудам, а также здорово укрепляют иммунитет. В шиповнике много витамина C.

Совет: на ослабление иммунитета действуют не только простуды, а и стрессы, жесткие диеты и злоупотребление алкоголем. Будьте внимательными к своему организму.

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