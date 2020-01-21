Профилактика вирусов: три неожиданных способа

Лучшее средство в борьбе с простудой и гриппом – повышение местного иммунитета

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Вирусы чаще всего передаются воздушно-капельным путем. Поэтому самое главное в профилактике – защитить верхние дыхательные пути. Поскольку в носоглотке находиться сильная защита в виде лимфоидной ткани, ее и надо стимулировать. Главное, чтобы она не утратила своей основной функции – быть барьером для вирусов и бактерий.

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Аромамасла. Многие, наверное, слышали об этом методе профилактики. Но, скорее всего, не пробовали. Для ароматерапии совсем не нужна специальная лампа. Конечно, если она у вас есть, то это хорошо. Для отличной профилактики достаточно будет капнуть 1-2 капли эфирного масла в увлажнитель воздуха или мойку воздуха. Если их нет, то на ночь налейте в чашку теплой воды, добавьте туда масла и поставьте в спальне.

Лучшие аромамасла для профилактики вирусных заболеваний: апельсиновое, эвкалиптовое, хвойное, пихтовое, кардамоновое, мятное, лавандовое, ромашковое, мало чайного дерева. Использовать ароматерапию можно при условии, что нет аллергии не конкретный запах. Большое внимание стоит уделить качеству масла. Хорошее, действительно эффективное мало, не может быть дешевым. Бутылка обязательно должна быть из темного стекла. На этикете настоящего эфирного масла должна быть фраза "100% натуральное масло". Прежде, чем покупать средство, попросите понюхать пробник. Аромат должен быть чистым, без различных примесей.

Лук, чеснок. Не обязательно их есть! Уходя на работу, разрежьте на половники несколько луковиц или зубчиков чеснока и положите их на блюдца по углам квартиры. Фитонциды, содержащиеся в этих продуктах, очень не любят вирусы и бактерии. Да, аромат будет стоять еще тот. Но он быстро выветриться при проветривании, которое очень важно делать перед сном. Зато микробов и вирусов в помещении значительно поубавится.

Яркие цвета. Прямого отношения к профилактике вирусов они не имеют, зато отлично повышают настроение в зимней серости. А у человека в хорошем расположении духа, улучшается работоспособность и активность, ускоряется метаболизм и повышается иммунитет. Наденьте оранжевый шарф, желтую шапку или зеленые рукавицы. Для женщин уместной будет ярко-красная помада. Такую цветотерапию, кстати, часто практикуют в скандинавских странах. Хотите верьте, хотите нет, но жители Швеции, Норвегии и Дании действительно редко болеют простудами.

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