Простатит: симптомы, причины, лечение

Что делать, чтобы избежать урологических заболеваний

Если простатит не лечить, то он может стать хроническим Фото: Depositphotos

Простатит — одно из самых известных урологических заболеваний. Не зря простату называют "вторым сердцем мужчины". В 95% случаев воспаление предстательной железы возникает по вине микробов. Поэтому безопасный секс смело можно причислить к надежным способам профилактики недуга.

Украинка приняла роды прямо в самолете. Смотрите в нашем сюжете:

Но, к сожалению, простатит нередко встречается и у тех, кто никогда в жизни не сталкивался с заболеваниями, передающимися половым путем. В этом случае возбудителями выступают неспецифические микроорганизмы — различные кокки, кишечная палочка, грибки и т. д. Кроме того, диагностируются и вовсе безмикробные простатиты! Такая уязвимость простаты объясняется спецификой ее анатомического устройства, из-за которого в нежном органе легко возникает застой крови, приводящий к отеку ткани. Он же, в свою очередь, вызывает еще более выраженные нарушения кровоснабжения железы, и создает максимально благоприятную среду для развития любой инфекции. Образуется замкнутый круг, вырваться из которого без помощи врача невозможно.

Лечение простатита

Именно поэтому при лечении простатита (которое обычно проводится амбулаторно) так важно неукоснительно соблюдать все рекомендации врача и вовремя сдавать требуемые анализы для контроля процесса выздоровления или необходимой коррекции курса терапии. Нарушение этих требований приводит к печальным последствиям: снижению чувствительности вызвавших болезнь микробов к действию лекарств, рубцовым и атрофическим изменениям тканей простаты и другим проблемам.

Причины простатита

Кроме инфекций мочеполовой сферы, к развитию простатита могут привести переохлаждение (как общее, так и местное), тесное белье и джинсы, хронические запоры, частые, длительные эрекции без полноценного семяизвержения, нерегулярная половая жизнь. Но все-таки главной причиной простатита врачи все чаще называют сидячий образ жизни. И небезосновательно: ведь, как правило, представители сильного пола не менее половины суток проводят, сидя за рулем автомобиля, рабочим столом, перед компьютером или телевизором.

Сидячий образ жизни – главная причина простатита Фото: Pixabay

Увы, те, в чьей повседневной жизни присутствуют перечисленные факторы, рискуют столкнуться с неприятными неожиданностями: снижением потенции, болезненным семяизвержением, частыми поллюциями (непроизвольным семяизвержением), болями и чувством тяжести в области промежности, учащением и затруднением мочеиспускания, неполным опорожнением мочевого пузыря, мужским бесплодием. При наличии же одного или нескольких из этих симптомов, не откладывайте визит к урологу! В данном случае время не лечит, а наоборот, ведет к ранней аденоме, а то и раку простаты.

Кстати, всем мужчинам старше 40 лет (даже без всяких жалоб) желательно проходить профилактический осмотр у уролога хотя бы раз в году.

Профилактика простатита

Воспаление простаты — ярчайший пример известного правила, которое гласит: заболевание легче предупредить, чем лечить. К счастью, профилактика простатита не сложна: нужно просто избегать вызывающих его причин.

Помнить о правилах интимной безопасности и избегать сексуальных излишеств, отводя в то же время достойное место полноценной личной жизни!

Соблюдать личную гигиену, не носить тесную одежду и избегать переохлаждений (особенно области промежности).

При сидячей работе регулярно выделять время для физической разминки и выполнения упражнений, активизирующих ток крови в малоподвижных частях тела. Кстати, это снизит вероятность возникновения еще одного фактора "простатического риска" — запоров.

Раннее мы рассказывали, как вести себя зимой при гололеде.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.