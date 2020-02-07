Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Простатит: симптомы, причины, лечение

Что делать, чтобы избежать урологических заболеваний

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05
Если простатит не лечить, то он может стать хроническим
Если простатит не лечить, то он может стать хроническим
Фото: Depositphotos

Простатит — одно из самых известных урологических заболеваний. Не зря простату называют "вторым сердцем мужчины". В 95% случаев воспаление предстательной железы возникает по вине микробов. Поэтому безопасный секс смело можно причислить к надежным способам профилактики недуга.

Украинка приняла роды прямо в самолете. Смотрите в нашем сюжете:

Но, к сожалению, простатит нередко встречается и у тех, кто никогда в жизни не сталкивался с заболеваниями, передающимися половым путем. В этом случае возбудителями выступают неспецифические микроорганизмы — различные кокки, кишечная палочка, грибки и т. д. Кроме того, диагностируются и вовсе безмикробные простатиты! Такая уязвимость простаты объясняется спецификой ее анатомического устройства, из-за которого в нежном органе легко возникает застой крови, приводящий к отеку ткани. Он же, в свою очередь, вызывает еще более выраженные нарушения кровоснабжения железы, и создает максимально благоприятную среду для развития любой инфекции. Образуется замкнутый круг, вырваться из которого без помощи врача невозможно.

Лечение простатита

Именно поэтому при лечении простатита (которое обычно проводится амбулаторно) так важно неукоснительно соблюдать все рекомендации врача и вовремя сдавать требуемые анализы для контроля процесса выздоровления или необходимой коррекции курса терапии. Нарушение этих требований приводит к печальным последствиям: снижению чувствительности вызвавших болезнь микробов к действию лекарств, рубцовым и атрофическим изменениям тканей простаты и другим проблемам.

Читайте также:
Каким должно быть меню мужчины, чтобы как можно быстрее победить простатит

Причины простатита

Кроме инфекций мочеполовой сферы, к развитию простатита могут привести переохлаждение (как общее, так и местное), тесное белье и джинсы, хронические запоры, частые, длительные эрекции без полноценного семяизвержения, нерегулярная половая жизнь. Но все-таки главной причиной простатита врачи все чаще называют сидячий образ жизни. И небезосновательно: ведь, как правило, представители сильного пола не менее половины суток проводят, сидя за рулем автомобиля, рабочим столом, перед компьютером или телевизором.

Сидячий образ жизни – главная причина простатита
Сидячий образ жизни – главная причина простатита
Фото: Pixabay

Увы, те, в чьей повседневной жизни присутствуют перечисленные факторы, рискуют столкнуться с неприятными неожиданностями: снижением потенции, болезненным семяизвержением, частыми поллюциями (непроизвольным семяизвержением), болями и чувством тяжести в области промежности, учащением и затруднением мочеиспускания, неполным опорожнением мочевого пузыря, мужским бесплодием. При наличии же одного или нескольких из этих симптомов, не откладывайте визит к урологу! В данном случае время не лечит, а наоборот, ведет к ранней аденоме, а то и раку простаты.

Кстати, всем мужчинам старше 40 лет (даже без всяких жалоб) желательно проходить профилактический осмотр у уролога хотя бы раз в году.

Профилактика простатита

Воспаление простаты — ярчайший пример известного правила, которое гласит: заболевание легче предупредить, чем лечить. К счастью, профилактика простатита не сложна: нужно просто избегать вызывающих его причин.

  • Помнить о правилах интимной безопасности и избегать сексуальных излишеств, отводя в то же время достойное место полноценной личной жизни!
  • Соблюдать личную гигиену, не носить тесную одежду и избегать переохлаждений (особенно области промежности).
  • При сидячей работе регулярно выделять время для физической разминки и выполнения упражнений, активизирующих ток крови в малоподвижных частях тела. Кстати, это снизит вероятность возникновения еще одного фактора "простатического риска" — запоров.

Раннее мы рассказывали, как вести себя зимой при гололеде.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Мужская боль: как победить простатит Каким должно быть меню мужчины, чтобы как можно быстрее победить простатит Виды и диагностика простатита - советы врачей Цистит: то, что больно и остро звучит Периодическая боль в животе: из-за чего появляется и как от нее избавиться
лечение простатит простата симптомы урология
Реклама

Новости партнеров

Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как понять, что мужчина безумно влюблен?
Как понять, что мужчина безумно влюблен?
Регина Тодоренко показала трогательные фото со своим сыном
Регина Тодоренко показала трогательные фото со своим сыном
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:00Wellness

Мезотерапия: все тонкости метода альтернативной медицины

Сегодня, 06:03Fun

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

Вчера, 17:50Fun

Парень купил телевизор и нашел внутри кассету: увиденное повергло его в шок

Вчера, 16:00Food

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

Вчера, 15:59Fun

Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото

Вчера, 13:51Техно

Удалить немедленно: на Android обнаружили 24 опасных приложения

Вчера, 13:47Fun

Калигула, Юлий Цезарь и Мона Лиза: на фото показали, как они могли бы выглядеть

Вчера, 12:27Шоу-бизнес

Елена Зеленская отмечает день рождения: интересные факты о первой леди Украины

Вчера, 10:01Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

5 февраляFun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

5 февраляFun

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото

5 февраляTravel

Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусе

5 февраляFood

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

5 февраляFun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

4 февраляFun

Бабуин украл львенка: сцену из "Короля Льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

4 февраляШоу-бизнес

Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

Новости партнеров

Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Коптим селедку дома без коптильни быстро и вкусно
Коптим селедку дома без коптильни быстро и вкусно
Готовь ленивые беляши: экономь время и деньги
Готовь ленивые беляши: экономь время и деньги
Онкологи рассказали, откуда берутся красные родинки
Онкологи рассказали, откуда берутся красные родинки
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Надя Дорофєєва розбурхала мережу знімком у купальнику (фото)
Надя Дорофєєва розбурхала мережу знімком у купальнику (фото)
Топ-3 привычки, которые плохо влияют на вас
Топ-3 привычки, которые плохо влияют на вас
Принц Уильям прокомментировал выход Меган и Гарри из семьи
Принц Уильям прокомментировал выход Меган и Гарри из семьи