Простой совет: как пить, чтобы не перебрать

Ученые провели исследование и озвучили простой способ, который спасет ваш вечер

Английские ученые провели исследование, и определили, каким образом точно нельзя пить алкоголь. Такой вывод ученые сделали после проведенного эксперимента.

Они разделили респондентов на две группы, и предложили им самостоятельно выбрать посуду для алкоголя, и выпить около литра вина. Оказалось, что люди, которые брали не глубокую посуду, смогли точно отмерить литр вина, и впить его, а те, которые выбирали глубокие бокалы, выпили гораздо больше.

Ученые утверждают, что причина заключается в том, что люди, когда смотрят на глубокий бокал с напитком, считают, что в нем недостаточно жидкости, и поэтому постоянно доливают ее, что способствует тому, что они выпивают гораздо больше алкоголя, чем нужно на самом деле.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые за 125 лет Coca-Cola начнет выпускать алкоголь .

Компания намерена выйти на быстро растущий рынок слабоалкогольных газированных напитков "чжухай" в Японии, где доминируют японские бренды, такие как Strong Zero, Highball Lemon and Slat.

Этот шаг в Coca-Cola называют "уникальным в истории компании". По мнению руководства японского подразделения Coca-Cola, он имеет смысл, учитывая то, насколько крупным является рынок "чжухай".

Тот факт, что компания намерена поэкспериментировать со слабоалкогольными напитками, стал известен из интервью президента японского подразделения Джорджа Гардуньо.

Также сообщалось, что похмелье будет все хуже, ученые сделали неожиданное открытие.

О том, почему украинцы переходят на слабоалкогольные напитки, смотрите на видео ниже:



