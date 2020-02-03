Простуда и грипп: какие продукты можно есть, а какие – категорически нельзя

Не все, даже полезные продукты, можно есть во время болезни

Какие продукты можно есть во время простуды и гриппа Фото: Pexels

Пока в Украине бушует четыре штамма гриппа, а в столице уже несколько школ закрыли на карантин, важно знать не только, как от него защититься, но и как правильно питаться. От того, что человек ест, зависит и его здоровье. Но вот, что примечательно – не все полезные продукты можно есть, когда человек болеет, пишут в HuffPost. Что можно есть во время простуды и гриппа, а от чего стоит отказаться, читайте далее.

Чем опасен нынешний грипп и как не стать его жертвой – смотрите видео:

Продукты, которые категорически нельзя есть во время простуды и гриппа

Шпинат

Он может вызвать в организме воспаление за счет гистамина – вещества, которое вырабатывается в организме и вызывает аллергию.

Орехи

Если у вас проблемы с желудком или лихорадка, тогда лучше откажитесь от орехов, которые хоть и содержат необходимый цинк и витамин Е, но и заставляют ваш организм их дольше переваривать. В результате может быть расстройство желудка или упадок сил, которые необходимы для борьбы с инфекцией.

Кроме того, некоторые виды орехов могут также вызвать аллергию.

Брокколи

Этот вид капусты очень полезен за счет витаминов А и С, которые в ней содержаться, но и тяжелый для переваривания во время болезни, за счет большого количества клетчатки.

Какие продукты полезны при простуде и гриппе Фото: Pexels

Продукты, которые необходимо есть во время простуды и гриппа

Красный перец

Вещество кверцетин, который содержится в красном перце, является мощным антиоксидантом, который еще и обладает противовирусным и противовоспалительным действием.

В красном перце много витамина С, который помогает бороться с инфекциями, но не кислый, что очень важно, если у человека болит горло.

Грибы

Грибы шиитаке и кордицепс повышают уровень цитокинов – белки, которые регулируют иммунную систему организма. Они отлично помогают бороться с инфекцией.

Куриный бульон

В этом блюде есть соединения, которые обладают противовоспалительным действием, а поэтому оно очень полезно для борьбы с простудой и гриппом. Также бульон полезен тем, что может поддерживать водный баланс в организме.

Ранее мы уже выясняли все про грипп в Украине: кому особенно нужно беречься.

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