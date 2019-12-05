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Простуда: как не заболеть повторно

Что надо делать в холодное время года, чтобы насморк, кашель, першение в горле не стали постоянными спутниками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:59
Фото: Pixabay

Простуда, кашель, насморк, температура одолевают нас именно в такую сырую погодку. Начало болезни замечают все, а вот закончиться першение в горле, кашель, насморк, головные боли могут еще долго нас мучить. Лечение может затянуться на долгие недели. Поэтому лучшим средством от простуды и насморка все врачи единогласно считают профилактику.

Повторная простуда

Простуда имеет одно очень неприятное качество – цепную реакцию: заболел один человек в семье, и за ним обязательно слягут все остальные. И если лечению еще кое-как уделяют время, то на реинфекцию (повторное заболевание) не обращают внимания. И так пройдет, говорим мы, а зря! А ведь это очень важная составляющая в зимнем здоровье. Если вы один раз уже переболели, то не факт, что ОРВИ не зацепит вас снова.

Как правильно лечить простуду. Смотрите в нашем сюжете.

Поэтому так важно делать профилактику инфекции и реинфекции. Сделать это можно простыми способами. Для любителей аптечных средств подойдут противовирусные препараты, принимать их следует строго по рекомендациям в инструкции. Но есть и эффективные народные методы.

Народные средства

Если нормально переносить запах лука, то положите посреди комнаты ломтик разрезанного лука. Фитонциды "выгонят" из комнаты все бактерии и вирусы.

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Есть и другой не менее эффективный способ профилактики – аромофитотерпия. Эфирные масла розмарина, шалфея, эвкалипта, сосны не обязательно наливать в аромолампу. Достаточно нескольких капель на батарею – и запах будет стоять изумительный, а главное – целебный. Можно пропитать смесью эфиров ватный тампон, положить на тарелку в центре комнаты. Еще один отличный способ – капнуть несколько капель в мойку воздуха или увлажнитель.

Для профилактики насморка можно использовать капли, основанные на соках алоэ, каланхоэ, свеклы – кому какой больше нравится. А вот туевое масло, которое можно найти в любой гомеопатической аптеке лечит не только насморк, но и предрасположенность к нему.

Ароматерапия – эффективный метод профилактики ОРВИ
Ароматерапия – эффективный метод профилактики ОРВИ
Фото: Pixabay

Продукты для профилактики

Главный щит от простуд и кашля – наш иммунитет. Зимой его надо особенно холить и лелеять, ублажать и всячески поддерживать. Тут на помощь может прийти специальная антипростудная диета. Нет, отказываться от любимых блюд не надо. Достаточно просто добавить в рацион некоторые продукты. Или, если они и так есть на вашем столе, удвоить их применение.

В холодную погоду очень важен витамин С, который помогает организму бороться с микробами. Апельсины, лимоны, грейпфруты, лаймы, мандарины – все цитрусовые желанны на вашем столе. Парочка фруктов в день пополнит суточную норму витаминов А, В, С. Но вот в разгар болезни есть тоннами апельсины с мандаринами не стоит, избыток кислоты может вызвать у ослабленного болезнью человека язвочки во рту.

Если вы не любите цитрусовые, то купите в аптеке банальный витамин С в дозировке 500 мг. Это суточная терапевтическая доза. Принимайте по одной таблетке в день, желательно не на голодный желудок.

И не забывайте о луке и чесноке. Это сильнодействующие природные антибиотики, но из-за неприятного, резкого запаха их любят не все. Выход прост – добавляйте во все блюда: супы, салаты, мясо, гарнир.

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Чеснок и имбирь для профилактики

Особенно смелые могут приготовить целебную "бомбу". Рецепт действенного профилактического коктейля: сок одного зубчика чеснока смешать с медом и разбавить теплой кипяченой водой по вкусу – пить каждый вечер. Можно измельчить зубчик чеснока и быстро глотать, запивая чем-то вкусным. Фитонциды, все равно будет действовать вне зависимости от того как они попали в организм.

Если каждый день съедать по 1-2 зубчику чеснока – с насморком, кашлем, температурой можете попрощаться надолго. Но такая профилактика возможна только при отсутствии гастрита, язвы желудка, или других заболеваний ЖКТ в период обострения.

Не забывайте и о приправах, например, очень полезен только что натертый имбирный корень. В нем есть более 10 антивирусных компонентов, которые препятствует проникновению инфекции в организм.

Ешьте орехи. Они богаты селеном, который прекрасно укрепляет иммунную систему. К тому же орехи поднимают настроение, снимают усталость – делают все, чтоб отбить атаки вирусов. Таким же действием обладает стручковый перец.

Чеснок – первый помощник при простуде
Чеснок – первый помощник при простуде
Фото: Pixabay

Чего не стоит есть

Есть продукты, которые не очень подходят для профилактики простудных заболеваний. Например, не злоупотребляйте виноградом, сладкая глюкоза – рай для бактерий. Не рекомендуются бананы – в них много крахмала. Врачи не советуют есть каши и пить… горячее молоко. Оно, оказывается, накапливает слизь, которая не очень-то хороша для битв иммунной системы с болезнями.

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