Простые слова комика "разбили" четыре тысячи пар и 17 браков – видео

Мужчина рассказал, почему классно быть одному

Британский комик рассказал о преимуществах одиночества. Фото: depositphotos

Шотландский комик Дэниел Слосс рассказал в своем стендапе на Netflix, почему классно быть одному. 20-минутное выступление об отношениях разрушило за десять дней четыре тысячи пар и 17 браков, сообщает Mirror.

Комик предложил зрителям, которые находятся в запутанных отношениях, вспомнить, задумывались ли они когда-нибудь о том, что жизнь стала бы проще, если бы их партнер умер из-за какой-нибудь случайности.

Слосс также отметил, что общество привыкло считать одиноких людей неполноценными. Из-за этого люди выбирают себе не того партнера, чтобы просто заполнить этот социальный пробел.

Кроме того, мужчина отметил, что многие пытаются изменить партнера под себя: "Каждые отношения идеальны первые три месяца. После трех месяцев вы понимаете, что никто другой не кусочек вашей головоломки. Все остальные на этой планете столь же глубоки, сложны и индивидуальны, как и вы, а это значит, что они провели последние 20 или 30 лет своей жизни, работая над своей головоломкой так же, как вы работали над собой. Вы не можете ждать от них того, что они внезапно откажутся от всего, чего достигли, чтобы подстроиться под вас", – сказал он.

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Всего за десять дней четыре тысячи пользователей сети поблагодарили Дэниела Слосса за то, что он помог им разорвать ненужные отношения. Еще 17 человек рассказали комику о том, что вдохновились на развод.

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