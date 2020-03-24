Противостоим COVID-19: какими должны быть перчатки и как часто их надо менять

Врач-инфекционист поделилась действенным методом защиты от коронавируса

О том, что одноразовые медицинские маски не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса нового типа, кажется, знают уже все. Но есть еще один способ – защитные перчатки. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", инфекционист рассказала, насколько они действенны в борьбе с новой болезнью и можно ли их повторно использовать.

Действительно, COVID-19 передается двумя способами: воздушно-капельным и через прикосновение к поверхностям, на которых осел вирус, и который вы своими руками можете занести на слизистые оболочки. Поэтому ношение резиновых перчаток – вправду действенный метод. Такого мнения и инфекционист Наталья Кожан.

"Перчатки могут уберечь наши руки от загрязнения. Содержание рук в чистоте – залог того, что вы профилактируете большое количество инфекционных болезней, в том числе коронавирус", – заверила инфекционист Наталья Кожан в интервью "Ранку з Україною".

Какими должны быть защитные перчатки и как часто их надо менять – смотрите видео:

Носить защитные перчатки призывают и знаменитости. Например, их носит супермодель Наоми Кэмпбелл, чтобы уберечься от коронавируса. Ее примеру следует и Сильвестр Сталлоне.

Перчатки предотвращают попадание коронавируса на кожу рук, но это не панацея. Касаться руками лица нельзя, даже если вы в перчатках, ведь на них тоже может быть вирус – и тогда вероятность заразиться достаточно высока. А еще, говорит инфекционист, если не хватает, одни перчатки можно использовать несколько раз – следует хорошо вымыть их обычным мылом, снять и потом одеть еще раз. А вот обрабатывать антисептиком не стоит, потому что в таком случае долго они не прослужат.

Нужно ли носить перчатки для профилактики коронавируса Фото: Pixabay

Также для защиты можно использовать не только медицинские перчатки, подойдут любые.

"Даже те перчатки, которые есть в коробочках с краской для волос, можно использовать", – говорит в эфире телеканала "Украина" Наталья Кожан.

Еще один лайфхак от эксперта – для закупок в супермаркете можно использовать обычные целлофановые перчатки, которые есть в каждом овощном отделе или у выпечки. Оденьте их, выберите продукты, а на выходе из супермаркета выбросьте в мусорное ведро. Они также защищают.

Пара аптечных перчаток стоит до 14 гривен, а если вы будете следовать советам эксперта и мыть их с мылом, то они могут прослужить несколько раз.

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти важных советах, как правильно носить маски.

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