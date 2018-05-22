Проверяйте тщательно: Супрун указала на неожиданный источник гепатита

И.о. министра здравоохранения назвала реальную угрозу опасного заболевания

Супрун рассказала о салонах красоты. Фото: pixabay

Вероятность получить вирус, такой как гепатит, во время косметических процедур является реальной угрозой, если в салоне не соблюдают правила контроля чистоты оборудования. Об этом рассказывает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Чиновник подготовила инструкцию, которая поможет убедиться, что в салоне красоты придерживаются основных мер по снижению рисков передачи инфекций:

Гигиена рук

В течение рабочего дня мастер касается многих клиентов, поэтому его руки могут стать путем передачи патогенных микроорганизмов от одного клиента другому. Своевременная обработка рук является важным фактором в защите от инфекций.

Очень важно, чтобы мастер мыл руки с мылом до и после начала рабочей смены, а также после посещения туалета. Средства для гигиены рук и перчатки должны находиться в легкодоступных местах. Полотенца для рук должны быть одноразового использования. А места для мытья рук – оборудованы дозаторами с жидким мылом, антисептиком и кремом для ухода за кожей.

Стерилизация и дезинфекция инструментов и очистки мебели

Поскольку современные инструменты имеют сложную форму и конструкцию, очистить их полностью достаточно сложно. Обязательно просите показать соответствующий сертификат о том, что соответствующее медицинское оборудование соответствует всем требованиям.

Мебель в салоне должна быть из материалов пригодны для обработки и очистки. Обработка поверхностей и дезинфекция инструментов должна осуществляться дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными к использованию в Украине.

Вентиляция

Поскольку салон посещает большое количество людей, очень важно своевременно очищать воздух для уменьшения количества инфекций передающихся воздушным путем.

Сортировка и утилизация отходов

К каждого организма есть своя микрофлора, которая может вызвать заболевание при попадании в организм другого человека. Поэтому правильное обращение с отходами снижает риск распространения инфекций.

Сохраните эти правила и вспомните их, когда будете выбирать заведение для косметических процедур, советует Ульяна Супрун.

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