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Проводим время с пользой: Настя Каменских устроит открытую онлайн-тренировку в Instagram

Тренировка в прямом эфире пройдет 18 марта в 9:00

Марина Попович
Сегодня, 20:21

Украинская поп-дива NK | Настя Каменских известна не только своими ошеломительными успехами в Латинской Америке, но и тем, что без конца мотивирует своих поклонников. Во время карантина артистка
решила взять инициативу в свои руки и провести онлайн-тренировку в прямом эфире Instagram.

"Сейчас нам нужно быть очень острожными. В период карантина мы намного больше времени стали проводить дома, спортзалы закрылись, а нашим единственным возможным развлечением вне дома стала покупка еды. Иногда в таком режиме тяжело себя собрать ради тренировки дома, но я вам в этом помогу. Вместе намного легче и приятнее заниматься", – сказала певица.

Певица Настя Каменских
Певица Настя Каменских
Фото: пресс-служба

Тренировка в прямом эфире пройдет уже завтра, 18 марта в 9:00.

"Утром организм быстрее переходит в режим жиросжигания, поэтому выполнение упражнений будет эффективней. Так что сегодня ложимся спать вовремя, а завтра встречаемся в 9:00 в прямом эфире на моей странице в Инстаграм!" – добавила NK | Настя Каменских.

Напомним, представители украинского шоу-бизнеса на фоне пандемии коронавируса поддержали Министерство здравоохранения Украины в масштабной информационной кампании против распространения COVID-19.

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