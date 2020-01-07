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Прыгай и худей: как избавиться от лишнего веса после праздников

Советы по быстрому похудению после Нового года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:57

Удержаться от праздничных вкусностей невозможно. Но придется потом и поработать. "Сегодня" заранее искали способы побороть килограммы от праздничных деликатесов. И нашли новый вид фитнеса – прыжки в специальных сапогах, каждый по два с половиной килограмма. Говорят, фигура тает как льдинка.

Модельная фигура и яркая улыбка. 39 летняя Ольга Шаповал – мать двоих мальчиков. Во время второй беременности набрала лишнего.

"Лишних у меня было 10 кг. В 35 уже не слишком просто приводить себя в форму. Покупала различные абонементы в спорт-клубы, занималась индивидуально с инструкторами, но это немножко не мое – скучно. A вот в интернете нашла – худеть помогают прыжки. Но не простые, а в специальных сапогах. Чтобы удержать равновесие надо пружинить", – рассказывает Ольга Шаповал.

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Новичку трудно попадать в этот бешеный ритм. На самом деле прыгать в таких сапожках не сложно, хотя они и весят по 2,3 кг каждый. Но без физической подготовки проскакать в бешеном темпе 15 минут – очень трудно, хочется присесть отдохнуть. Перерыв 5 минут – и снова прыжки, как у кенгуру. Всего за час – четыре секции с отдыхом. Тренер объясняет особенности занятия.

"Чтобы правильно стоять и правильно делать движения, вам нужно задействовать все группы мышц. Пресс напряжен, ягодицы напряжены ножки напряжены, дышите. Не забывай дышать!", – рассказывает Галина Таузакова, международный презентер и инструктор с "кенгу джампса".

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В Украину этот вид фитнеса пришел из Европы. А сапоги для тренировок изобрел канадский ортопед, который занимался реабилитацией людей после операций на спине и суставах ног.

"Конструкция называется пружинящие пластины, которые помогают сокращать нагрузки на суставы ног и спину на 80%", – говорит инструктор.

За один час тренировки потерять можно до 1000 килокалорий! Это все равно, что пробежать 10
километров. Такой фитнес имеет и свои противопоказания – тренироваться нельзя беременным и людям с болезнями позвоночника и шейных позвонков.

Тем временем мы выяснили, как оставаться молодым: ТОП-6 плохих привычек, которые вас старят.

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