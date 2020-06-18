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Психология питания: как обмануть мозг и есть меньше

Сегодня, 16:58

Мозг оценивает количество еды еще до того, как мы начали есть

Чем больше тарелка с которой вы едите, тем порция кажется вашему мозгу меньше, и в результате вы больше съедаете. Все потому, что размер посуды с которой вы пьете и едите имеет значение. Про психологию восприятия рассказал в своем Instagram врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин.

По его словам, мозг оценивает количество еды еще до того, как мы начали есть. Мы съедаем "достаточно" по мнению мозга. Используя оптические иллюзии можно повлиять на восприятие количества пищи, причем это работает и у людей и у обезьян. Иллюзия Дельбефа – это влияние контекста на восприятие.

В классическом ее варианте есть два круга одинакового размера, но один из них в кольце большого диаметра, а второй – маленького. Второй круг визуально кажется нам больше первого, хотя на самом деле они равны.

Как правильно выбирать посуду, чтобы есть меньше
Как правильно выбирать посуду, чтобы есть меньше
Фото: Pixabay

Как это работает в питании

1. Чем больше ваша тарелка, тем меньшей вашему мозгу кажется порция и вы больше едите. Это важный момент, ведь с 1900 года размер тарелок в среднем вырос на 23%, что приводит к 50 лишним ккал в день, что равно +2,2 кг в год, поясняет Андрей.

2. Чем контрастнее пища и тарелка, тем более выражен этот эффект (чем контрастнее тарелка, тем меньше мы накладываем). Например, участники исследования которые выбирают пасту на белой тарелке накладывают на 30% больше, чем участники пасту на красной тарелке. Значение имеет и контраст скатерти. Чем она контрастнее к тарелке, тем меньше мы накладываем. Чем выше уровень образования и чем внимательнее участник, тем меньше он подвержен этой иллюзии.

Размер важен и в случае напитков, отмечает Андрей Беловешкин и приводит интересные факты.

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Если наливать в высокие и тонкие стаканы, то участники выпивают на 20% меньше по сравнению с низкими и широкими.

Использование ложек и вилок большого размера приводит к увеличению съеденного на 14,5%.

При этом тяжелые тарелки, тяжелые приборы, тяжелые стаканы приводят к уменьшению съеденного. Форма съеденного никакого влияния не оказывает.

"Подыграйте вашему мозгу, используя размеры тарелок и контраст. Салата больше вы съедите с большой зеленой тарелки, а пасты или риса меньше с небольшой черной или красной", – посоветовал врач.

Полезно ли отсутствие питания и считают врачи это безопасным – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как правильно бегать в жару.

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Источник: Сегодня
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