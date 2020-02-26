Псориаз: как облегчить симптомы заболевания без лекарств

Улучшить состояние кожи помогут диета, витамины и алоэ

Псориаз — это системное хроническое заболевание, которое выдают характерные чешуйчатые пятна на теле (псориатические бляшки). До сих пор точная причина этого заболевания не ясна. Но, факторами, которые провоцируют развитие псориаза являются психоэмоциональные потрясения, серьезные травмы кожи, прием некоторых препаратов, генетическая предрасположенность, резкая смена климата, прогрессирующая аллергия.

"Обычно для облегчения и лечения псориаза назначают мази на основе кортикостероидных гормонов, – рассказывает дерматолог Дарья Пятковская. – Пока что, от обострения псориаза, ничего лучше гормональных кремов и мазей не придумали. Но многие отказываются их использовать из-за сильных побочных действий. Ведь стероиды иногда могут приводить к растяжкам, прыщам, куперозу. А некоторые очень серьезные препараты порой повреждают печень, легкие и даже костный мозг".

Псориаз часто возникает по линии роста волос Фото: Depositphotos

Для облегчения симптомов псориаза (только не в острой фазе) многие врачи советуют альтернативные методы. От основного лечения отказываться не стоит, применять их только в качестве дополнения.

Специальная диета. Псориаз — воспалительное заболевание, поэтому в его лечении может помочь соответствующая диета, которая богата фруктами, овощами (особенно листовой зеленью), жирной морской рыбой (семга, форель, скумбрия, сельдь, иваси, палтус, тунец), бобовыми, орехами (предпочтение лучше отдавать грецким), семенами (стоит выделить льняное семя и семена чиа) и цельными зернами.

Нет глютену. У пациентов с псориазом нередко диагностируют целиакию — это аутоиммунное заболевание, которое возникает вследствие повреждения слизистой оболочки тонкого кишечника глютеном (содержится в злаковых культурах, кроме кукурузы, гречки, риса и пшена). Переход на безглютеновую диету обычно улучшает состояние. Даже если у вас нет целиакии, попробуйте отказаться от "опасных" продуктов (не забудьте про скрытый глютен) и понаблюдайте за самочувствием.

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Омега-3. Некоторые исследования показывают, что рыбий жир, в частности витамины с Омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, могут уменьшить зуд, покраснение и шелушение при псориазе. Приобретая витамины с рыбьим жиром, не забудьте посмотреть на упаковке, какое там количество EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексановая кислота). Рекомендуемая суточная дозировка: 2–3 г EPA и DHA.

Витамин D. Считается, что низкий уровень витамина D связан с псориазом. Американские врачи заметили: у почти 90% пациентов с этим кожным недугом состояние улучшилось после дополнительного приема витамина D, при этом симптомы полностью исчезли более чем у 25%. Ежедневная дозировка, которую применяли обследуемые – 5000 МЕ. Но все же, лучше подбирать дозу с лечащим врачом после обследования на уровень витамина D в крови.

Растительные кремы. Алоэ вера – это популярное растение с успокаивающими и смягчающими кожу свойствами. Один эксперимент показал: использование крема с алоэ вера 3 раза в день в течение месяца избавило от кожных симптомов псориаза 25 из 30 пациентов. При псориазе также используются кремы на основе магонии падуболистной (орегонский виноград). Несколько исследований показали, что 10%-ые кремы из этого растения эффективны при псориазе в легкой и умеренной степени.

Стоит сказать и о капсаицине. Это активное вещество, которое содержится в перце чили. Мазь на его основе может вызвать жжения, но при этом облегчает состояние за 6 недель.

Но в любом случае, все растительные кремы можно использовать только после консультации с лечащим врачом!

Напомним, ранее мы писали о демодекозе. Оказывается, подкожный клещ живет у многих, но кожное заболевание может возникнуть только в некоторых случаях.

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