Птичий грипп: как не заразиться этим смертельным заболеванием

В Украине впервые за три года была зафиксирована вспышка куриного гриппа

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Птичий грипп – это очень опасное вирусное заболевание птиц, которое отмечается высокой летальностью. Вирус поражает органы дыхания и желудочно-кишечный тракт. Летальность птиц иногда достигает 100%. Домашние птицы заражаются этой инфекцией, контактируя с дикими перелетными птицами, например, утками. Но у диких пернатых иммунитет к птичьему гриппу гораздо выше, чем у домашних кур.

Птичий грипп был зафиксирован в Украине. Смотрите в нашем сюжете.

Как не заразиться человеку

Возбудитель птичьего гриппа – вирус типа А, а вернее его подвиды, известные как H5N1 и H9N2. Это очень агрессивные штаммы, которые атакуют организм с огромной скоростью. Человек может заразиться птичьим гриппом только при близком контакте с заболевшими птицами (живыми или мертвыми) или поверхностями, где эти птицы находились или где их тушки обрабатывались.

Поэтому так важно не брать в руки домашних, а тем более диких птиц. Особенно это касается мертвых пернатых, при их обнаружении, ограничьте доступ к птице другим животным. Тушку нужно сжечь, все манипуляции обязательно проводить в перчатках и в защитной маске, после руки тщательно помыть и обработать дезинфицирующим раствором.

Если две или более птиц в домашнем хозяйстве заболели, вызывайте ветеринарного врача.

Сырое мясо курей и яйца нужно хранить отдельно от других продуктов.

Пока что не было зафиксировано случаев передачи вируса через блюда из птицы и яиц. Но в любом случае эти продукты нужно хорошо проварить, прожарить или протушить. При термальной обработке вирус погибает.

Если при контакте с пернатыми появились симптомы простуды, срочно обращайтесь к врачу.

На данный момент не было ни одного подтвержденного случая передачи вируса от человека к человеку.

Симптомы птичьего гриппа

Птичий грипп – очень опасное заболевание. Летальность достигает 70%! За 5 лет (с 2003 по 2008 год) 361 человек в мире попал под удар вируса H5N1, 227 из них умерло.

Инкубационный период у птичьего гриппа, как правило длиться 2 дня. Симптомы очень схожи с симптомами обычного гриппа. Но можно выделить два, которые развиваются почти сразу после контакта с возбудителем: это высокая температура и кашель. Потом появляется одышка, затрудненное дыхание, тахикардия, диарея, тошнота, рвота, кровотечение десен, боли в области груди. А вот боль в горле или насморк при птичьем гриппе встречаются редко. Осложнение птичьего гриппа – тяжелая пневмония и острая дыхательная недостаточность. После этих проявлений наступает смерть.

Лечение птичьего гриппа

Несмотря на то, что человечество уже сталкивалось со штаммами H5N1 и H9N2, разработать вакцину пока не удается. Ведется много исследований, но подтвержденных и зарегистрированных вакцин на данный момент нет.

Специфического лечения тоже нет. Препараты, которые применяют для лечения птичьего гриппа обладают противовирусным и антибактериальным эффектом.

К сожалению, прививки от гриппа, которые в этом эпидсезоне делали украинцы от вируса H5N1 не защищают. Эффективны они от других, не менее опасных штаммов: А/H3N2 (Канзас), А/Н1N1 (Брисбен), B/Yamagata (Пхукет), B/Victoria (Колорадо).

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