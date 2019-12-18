Пульмолор: инструкция, показания, способ применения

Комплексный препарат с отхаркивающим действием

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Пульмолор оказывает выраженное отхаркивающее действие, смягчает и успокаивает сухой кашель, облегчает дыхание, нормализует секрецию бронхиальной слизи, улучшает отхождение мокроты, уменьшает воспаление дыхательных путей. Оказывает противоэкссудативное действие, уменьшает спазм гладких мышц бронхов и отек тканей, в том числе слизистых оболочек носа, горла, гайморовых пазух и дыхательных путей, снижает проницаемость капилляров, уменьшает заложенность носа, слезотечение, чихание, зуд неба и носа, гиперемию глаз.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: амброксола 60 мг, лоратадина 5 мг.

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, повидон (К-30), метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216), магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия крахмала (тип А)

Выпускается по 10 таблеток в блистере, по 1 или по 2 блистера в картонной упаковке.

Основные физико-химические свойства: Плоско цилиндрические таблетки белого цвета с насечкой с одной стороны.

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Фармакотерапевтическая группа. Отхаркивающие лекарственные средства. Код ATX

Показания

Пульмолор эффективен в качестве симптоматической терапии в лечении заболеваний дыхательных путей, в механизме развития которых присутствуют:

спазмы гладкой мускулатуры крупных и мелких дыхательных путей;

аллергический компонент;

нарушенная бронхиальная секреция;

ухудшение продвижения слизи;

повышенная проницаемость капилляров;

отек слизистой (явления ринита).

Противопоказания

Пульмолор не следует применять, если к какому-то из компонентов препарата у больного имеется повышенная чувствительность.

У больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки препарат применяют с осторожностью.

Пациентам, которые применяют противокашлевые препараты, Пульмолор противопоказан.

Применение

Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 2 раза в сутки или 2 таблетки 1 раз в сутки.

Таблетки нужно принимать после еды и запивать водой.

Продолжительность лечения – до 14 дней.

Особенности применения

Не принимать одновременно с противокашлевыми препаратами, затрудняющих выведение мокроты.

Препарат следует с осторожностью применять больным с язвой желудка и/или двенадцатиперстной кишки (имеющейся или в анамнезе).

Перед проведением кожных проб на реактивность следует прекратить прием препарата за 48 часов.

Таблетки Пульмолор содержат лактозу, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы и галактозы не следует принимать этот препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не назначают беременным женщинам.

Дети. Таблетки не назначать детям в возрасте до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. В общем препарат не влияет на скорость реакций при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациента необходимо информировать о том, что очень редко возможны случаи сонливости, которые могут влиять на способность управлять транспортными средствами или работе с другими механизмами.

Побочные эффекты

Со стороны ЖКТ: изжога, диспепсия, тошнота, рвота, диарея, сухость во рту, ощущение дискомфорта в эпигастральной области.

изжога, диспепсия, тошнота, рвота, диарея, сухость во рту, ощущение дискомфорта в эпигастральной области. Со стороны кожи: сыпь, крапивница, ангионевротический отек, анафилактические реакции (включая анафилактический шок), алопеция. Редко сообщалось о синдромах Стивенса — Джонсона и Лайелла, связанных с применением муколитических средств, таких как амброксол. В большинстве случаев их можно было объяснить тяжестью течения основного заболевания или одновременным применением другого препарата.

сыпь, крапивница, ангионевротический отек, анафилактические реакции (включая анафилактический шок), алопеция. Редко сообщалось о синдромах Стивенса — Джонсона и Лайелла, связанных с применением муколитических средств, таких как амброксол. В большинстве случаев их можно было объяснить тяжестью течения основного заболевания или одновременным применением другого препарата. Со стороны иммунной системы: анафилаксия.

анафилаксия. Со стороны ЦНС: головокружение, сонливость, головная боль, бессонница, повышение аппетита.

головокружение, сонливость, головная боль, бессонница, повышение аппетита. Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, ощущение сердцебиения.

тахикардия, ощущение сердцебиения. Гепатобилиарные нарушения: нарушения функции печени.

нарушения функции печени. Другие: повышенная утомляемость, нервозность.

Взаимодействия

В случае, когда Пульмолор назначают параллельно с приемом антибиотика, это способствует повышению концентрации последнего в крови. Эффект этот достигается взаимодействием амброксола с антибиотиком и ускоряет санацию дыхательных путей, делая ее более эффективной.

В случае если Пульмолор применяют одновременно с ингибиторами CYP3A4 или СYP2D6, концентрация лоратадина в крови может повыситься.

Также повышается она в случае, если Пульмолор применяют одновременно с эритромицином, кетоконазолом или циметидином.

Прием Пульмолора несовместим с приемом противокашлевых средств.

Пульмолор и алкоголь. Прием Пульмолора с алкоголем не усугубляет опьянение.

Передозировка

Сонливость, тахикардия, головная боль, тошнота, рвота, диарея, снижение АД.

Лечение. В случае передозировки рекомендовано симптоматическое и поддерживающее лечение. Проводят стандартные мероприятия по выведению препарата, который не всосался в желудке: промывание желудка, употребление измельченного активированного угля с водой.

Лоратадин не выводится путем гемодиализа. Также неизвестно, выводится ли он путем перитонеального диализа. После неотложной помощи пациент должен оставаться под медицинским наблюдением.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °C.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Сава Хелскеа Лтд для заявителя "Мови Хелс ГмбХ", Индия/Швейцария

Цена. От 97 до 124 грн.

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