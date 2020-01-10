Пумпан: инструкция, показания, способ применения

Гомеопатическое средство, которое применяют в комплексном лечении хронической ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии

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Пумпан – комплексный гомеопатический препарат. Входящие в состав препарата боярышник (Crataegus), арника (Arnica), наперстянка (Digitalis), ландыш майский (Convallaria), карбонат калия увеличивают силу сокращений миокарда, урежают сердечный ритм, расширяют коронарные артерии, улучшают кровоснабжение миокарда, снижают частоту и интенсивность приступов стенокардии. Пумпан снижает возбудимость нервной системы, оказывает антигипертензивное, антиангинальное и антиоксидантное действие, улучшает реологические свойства крови, микроциркуляцию и метаболизм клеток миокарда, уменьшает перекисное окисление липидов, увеличивает диурез.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество:

Таблетки: 1 таблетка содержит Crataegus D1 74,8 мг Arnica D6 37,2 мг Kalium carbonicum D6 37,2 мг Digitalis D12 37,2 мг Convallaria D12 37,2 мг.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал картофельный.

Капли: 100мл капель для перорального применения Пумпан содержат: Crataegus D1 – 20мл; Kalium carbonicum D6 – 10мл; Arnica D6 – 10мл; Convallaria D12 – 10мл; Digitalis D12 – 10мл.

Вспомогательные вещества: спирт этиловый.

Выпускается в виде сублингвальных таблеток по 12 таблеток в блистере, по 1, 2, 3 или 4 блистера в картонной упаковке.

Выпускается в виде капель для перорального приема по 20, 50 или 100мл во флаконах темного стекла с крышкой капельницей, по 1 флакону в картонной упаковке.

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Основные физико-химические свойства. Таблетки: круглые плоские таблетки белого цвета с едва оранжевым оттенком, с возможными вкраплениями, с распределительной чертой. Капли: Прозрачная жидкость от желтоватого до красновато-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

Показания

Препарат используют в комплексном лечении таких заболеваний:

Ишемическая болезнь сердца.

Артериальная гипертония.

Сердечная недостаточность.

Вегетососудистая дистония.

Дистрофические изменения сердечной мышцы.

Аритмии.

Повышенный уровень холестерина в крови.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Фармакокинетика. Не изучалась.

Применение

Препарат принимают за 30 минут до приема пищи или через 1 час после. Таблетку держат под языком до полного растворения. Капли обычно применяют в чистом виде, при необходимости можно растворить в небольшом количестве жидкости (обычно растворяют в столовой ложке воды).

Длительность курса лечения и дозы назначает лечащий врач индивидуально для каждого пациента, учитывая возраст, вес, степень тяжести заболевания и другие факторы.

При хронической ишемической болезни сердца обычно назначают взрослым по 1 таблетке или 10 капель препарата 3 раза в сутки в течение 1-2 месяцев. После стабилизации состояния пациента переходят на двукратный прием препарата, сохраняя рекомендованную дозу.

При сердечной недостаточности I-II стадии, дистрофических изменениях сердечной мышцы обычно назначают взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке или 10 капель 3 раза в сутки в течение 2-3 месяцев. Детям до 12 лет обычно назначают по 1/2 таблетки или 5 капель 3 раза в сутки в течение 2-3 месяцев. После стабилизации состояния переходят на однократный или двукратный прием, сохраняя терапевтическую дозу.

При артериальной гипертензии взрослым и детям старше 12 лет обычно назначают по 1 таблетке или 10 капель 3 раза в сутки в течение 2-3 месяцев. После стабилизации состояния переходят на двукратный прием с сохранением терапевтических доз. Терапию проводят при постоянном контроле артериального давления.

При вегетососудистой дистонии взрослым и детям старше 12 лет обычно назначают по 1 таблетке или 10 капель 3 раза в сутки в течение 2-3 месяцев. После чего переходят на двукратный прием препарата, сохраняя терапевтические дозы.

В начале терапии или при острых состояниях, которые требуют немедленного ослабления симптомов, назначают взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке или 10 капель; детям младше 12 лет по 1/2 таблетки или 5 капель. Принимают препарат через каждые 30 минут или через 1 час до наступления улучшения состояния пациента, но не более 8 раз, после чего переходят к стандартной схеме приема.

Особенности применения

При аритмии не следует принимать препарат без консультации с врачом, поскольку Пумпан может снижать эктопическую активность сердца (суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолы), а у некоторых пациентов иногда возможно учащение суправентрикулярных и желудочковых экстрасистол.

Пумпан капли оральные не следует применять у пациентов с алкогольной зависимостью, поскольку в одной дозе содержится 160 мг спирта. Содержание спирта следует учитывать также при применении препарата в период беременности, кормления грудью, у детей и пациентов с высоким риском заболеваний печени и риском приступов эпилепсии.

В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно не является вредной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение препарата необходимо прекратить.

Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.

Поскольку Пумпан содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета р-ра, которое не приводит к снижению качества и эффективности препарата.

Лекарственная форма таблетки содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактозы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции вместо таблеток необходимо применять препарат в форме капель.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не оказывает тератогенного, мутагенного и эмбриотоксического действия, поэтому может быть назначен в период беременности лечащим врачом, в случае, когда потенциальная польза для матери больше, чем возможные риски для плода. Нет противопоказаний для приема препарата в период лактации.

Дети. Применение препарата у детей в возрасте до 12 лет не рекомендуется из-за недостатка данных. Применение препарата Пумпан капли оральные у детей в возрасте старше 12 лет не рекомендуется при таких терапевтических показаниях, как сердечная недостаточность, АГ и ИБС из-за недостатка данных.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.

Побочные эффекты

В начале терапии препаратом Пумпан может наступить кратковременное ухудшение состояния пациента, которое, однако, не требует отмены препарата и быстро проходит.

В редких случаях у лиц с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту препарата возможно возникновение аллергических реакций.

Наблюдалось повышение фаз тахикардии и очень редко, в основном в ночное время, повышение фаз брадикардии. Недостаточно данных для вывода о частоте возникновения побочных реакций.

Взаимодействия

При применении препарата в комплексной терапии необходимо пересмотреть дозы препаратов базисной терапии, так как обычно прием препарата Пумпан снижает потребность в них.

Пумпан и алкоголь. Не рекомендуется употреблять алкоголь во время применения препарата.

Передозировка. Случаи передозировки не обнаружены.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Рихард Биттнер АГ, Австрия.

Цена. Пумпан капли 20 мл от 83 до 109 грн.; Пумпан таблетки №48 от 159 до 195 грн.

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