Пять проблем, которые вызывает обувь на высоком каблуке

Неудобная обувь может привести к искривлению позвоночника

Каблуки вызывают боли в мышцах Фото: depositphotos.com

Обувь на высоком каблуке настолько популярна, что некоторым женщинам даже приходится прибегать к хирургическим операциям, чтобы иметь возможность носить "шпильки". Даже если до этого не доходит, проблемы, которые вызывает обувь на высоком каблуке, наносят существенный вред здоровью.

Изменение осанки

Туфли на высоком каблуке меняют осанку на неестественную, что значительно напрягает суставы. Позвоночник, который в обуви на плоской подошве находится в прямом положении, принимает форму буквы S, при которой грудь и поясница выдаются вперед, а бедра уходят назад. Высота каблука также изменяет вес, приходящийся на носок стопы. Каблук высотой 2,5 сантиметра увеличивает давление на 22%, 5-сантиметровый каблук – на 57%, а каблук высотой 7,5 сантиметров – на 76%. Это увеличенное давление ставит носок стопы под угрозу таких травм как стрессовый перелом, "шишка" на большом пальце ноги, и молоткообразное искривление пальца ноги.

Боли в коленях

При ношении обуви на высоких каблуках часто бывает боль в коленях. Высота каблука увеличивает напряжение коленного сустава, и соответствующих связок. Группа мышц передней поверхности бедра работает усиленно, увеличивая давление на коленную чашечку до 26%. Это может значительно увеличить развитие остеоартрита коленного сустава и тендинита (воспаления ткани сухожилия) квадрицепса.

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Проблемы с мышцами

Если постоянно носить обувь на высоком каблуке, мышца голени и ахиллесово сухожилие могут сокращаться и стать короче. Если женщина привыкла носить высокие каблуки, она может утратить способность носить обувь без каблука. Чаще всего, однако, это увеличивает шансы развития воспаления ткани ахиллесова сухожилия, или расколотой голени.

Потеря устойчивости

Изменения осанки и общий дисбаланс приводят к неустойчивости во время ходьбы, и риску растяжения лодыжки. Высокие каблуки, особенно шпильки, особенно опасны в этом отношении. Растяжение лодыжки происходит из-за того, что лодыжка подворачивается, в результате чего растягиваются связки, которые соединяют кости стоп и голеней, и стабилизируют лодыжку. Результат – опухоль, синяки и боль. В худшем случае, возможен перелом лодыжки, связка может вытянуть часть кости, или кость стопы может даже сломаться из-за растяжения сухожилия.

Изменение формы стопы

Высокие каблуки нравятся большинству женщин, потому что выглядят красиво. Они делают ногу стройнее и изящнее. Многие туфли на высоком каблуке такие узкие, что заставляют пальцы ног принимать их форму. Дополнительное давление на пальцы ног может усугубить натоптыши и деформацию пальцев. Давление самой туфли может вызвать появление мозолей. Сжатие плюсневых костей может вызвать давление на нервы, которые проходят между ними. Синдром Мортона, который представляет собой рост и воспаление нерва, может сформироваться из-за давления. Помните, туфли должны сидеть на ногах удобно, а не сжимать их.

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