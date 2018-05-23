Пять самых лучших продуктов для похудения: новый список из Гарварда

Ученые анализировали привычки в отношении питания свыше 120 тысяч мужчин и женщин

Как правильно худеть. Рассказали ученые из США. Фото: depositphotos

Как похудеть без вреда для здоровья, очистить организм от шлаков и токсинов не меняя обычного ежедневного рациона, рассказали ученые из США.

Совместное исследование ученых из медицинской школы Гарвардского университета и Гарвардской школы общественного здоровья позволило определить пять лучших продуктов для эффективного похудения.

В ходе исследования, которое длилось на протяжении 20 лет, ученые анализировали привычки в отношении питания свыше 120 тысяч мужчин и женщин в период с 1986 по 2006 год, а также каждые последующие четыре года.

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На момент начала исследования все участники не страдали хроническими заболеваниями и ожирением. Анализируя данные, ученые также учитывали возраст, пол, индекс массы тела и образ жизни участников эксперимента.

В результате выяснилось, что некоторые продукты питания оказывают на вес и фигуру человека особо сильное влияние. В частности, гарвардские ученые причислили к "золотой пятерке" продуктов для похудения овощи, цельнозерновые продукты, фрукты, орехи и йогурт.

"В свою очередь, к самым вредным для фигуры продуктам ученые отнесли картофельные чипсы, картофель, подслащенные напитки, необработанное красное мясо и обработанное мясо. Эти продукты, согласно результатам исследования, провоцировали стремительный набор лишнего веса", – говорят эксперты в интервью изданию My Domaine.

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