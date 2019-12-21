Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пять способов избежать похмелья на утро

Что стоит предпринять, чтобы наутро не мучится от головной боли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Как избавиться от похмелья быстро
Как избавиться от похмелья быстро
Фото: Pexels

Конечно, самый простой способ не испытывать похмелья – это просто не употреблять алкоголь. Но ведь порой бывают случаи, когда не выпить сто грамм горячительных напитков просто нельзя. Что стоит предпринять, чтобы наутро не мучится от головной боли и "отвратительного" чувства во всем организме, читайте далее.

Секреты борьбы с похмельем от звезд – смотрите видео:

Читайте также:
Какие алкогольные напитки вызывают наибольшее похмелье: научный ответ

Алкоголь поступает в наш организм через желудок, а значит, и борьбу с похмельем необходимо начинать с этого органа. Многие народные методы, а также официальная медицина, рекомендует съедать перед походом на "пирушку" жирную пищу.

Также к первому способу избежать похмелье относиться использование молока. Можно перед походом на вечеринку выпить несколько стаканов молока и съест пару ложек натурального меда. То же самое можно сделать и после "гулянки", перед тем как лечь спать.

Молоко и мед поможет избавиться от продуктов распада алкоголя.

Существует еще один народный метод – перед походом на мероприятие выпить сто граммов водки или коньяку. За пару часов такая порция алкоголя выветрится, но вот организм получит определенную прививку. Но такой способ сугубо индивидуален, не каждому может помочь.

Щитовидная железа, а точнее вырабатываемые ею ферменты, помогают быстрее вывести продукты распада алкоголя из организма. Чтобы стимулировать работу этого органа можно выпить йодсодержащие препараты. Но такие средства должны назначаться врачом. Поэтому можно воспользоваться йодсодержащими продуктами, только принимать их нужно за сутки или двое до мероприятия.

От похмелья есть несколько проверенных методов
От похмелья есть несколько проверенных методов
Фото: stocksnap.io

Есть еще ряд медицинских препаратов, которые могут помочь в борьбе с похмельем. Например, выпитый за сутки аспирин поможет улучшить работу печени. За 12 часов до застолья можно выпить желчегонные средства, которые также помогут справиться с большой дозой алкоголя.

Некоторые слышали о таком методе, как корвалол от похмелья. Его эффективность весьма сомнительна. Сам корвалол оказывает угнетающее воздействие на центральную нервную систему, такой эффект может только усугубить похмелье. Кроме этого прием лекарства совокупно с остаточными действиями алкоголя, может нарушить работу кровеносной системы.

Читайте также:
Похмелье будет все хуже, ученые сделали неожиданное открытие

Проверенным средством считается прием до или после употребления алкоголя активированного угля. Его нужно пить по одной таблетке на каждые 10 килограммов веса. Уголь помогает абсорбировать вредные вещества и быстрее вывести их из организма.

Тем временем мы выяснили, как просыпаться бодрым и энергичным по утрам: пять способов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить Ученые нашли способ снизить риск развития рака груди Как поддерживать здоровье сердца без таблеток: личный опыт кардиолога Какие алкогольные напитки вызывают наибольшее похмелье: научный ответ
здоровье алкоголь похмелье
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Высоцкая заболела: что с любимой актрисой?
Высоцкая заболела: что с любимой актрисой?
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
Кудрявцева раскопала тайну засидевшейся в девках Семенович
Кудрявцева раскопала тайну засидевшейся в девках Семенович
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 13:26Психология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

Вчера, 09:39Wellness

Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить

19 декабряШоу-бизнес

Екатерина Бужинская обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому: видео

19 декабряFun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

19 декабряFun

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

19 декабряFun

19 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

19 декабряFun

Похудевшую на 96 кг женщину не узнала родная мать: фото преображения

19 декабряFun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

19 декабряEvents

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряШоу-бизнес

"Голос країни 10": названо имя третьего звездного тренера шоу

18 декабряСтиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

18 декабряСтиль

Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

18 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

18 декабряШоу-бизнес

"Надеюсь, Потап фоткал": Настя Каменских полностью обнажилась на фото

18 декабряFun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

18 декабряFun

Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

Новости партнеров

Дана Борисова: «По дочке не скучаю, пусть вернет мою собаку»
Дана Борисова: «По дочке не скучаю, пусть вернет мою собаку»
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
У всех самых страшных болезней есть один общий симптом
У всех самых страшных болезней есть один общий симптом
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Как предотвратить рак: назван способ
Как предотвратить рак: назван способ
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения