Рахит: 7 основных симптомов заболевания

В зоне риска и недоношенные малыши, и те, кто родился в осенне-зимний период

Фото: Pixabay

Рахит — одно из самых распространенных заболеваний среди детей первых лет жизни, особенно недоношенных.

Оно относится к обменным заболеваниям с преимущественным поражением костей. Болеют рахитом детки первых двух лет жизни. Первые симптомы появляются уже в возрасте 1–2 месяцев, а развернутая клиническая картина рахита, если его во время не лечить, наблюдается в 3–6-месячном возрасте.

Причины рахита

Заболевание рахитом связано с недостатком витамина D. Это заболевание чаще всего наблюдается у детей, которые рождаются ослабленными, недоношенными и/или с чересчур маленькой массой тела. Дети, рожденные осенью и зимой, живущие в больших загазованных городах, болеют рахитом чаще и тяжелее.

Малышу нет еще и 2-х лет, а он уже рекордсмен! Смотрите в нашем сюжете.

Среди причин возникновения рахита также: патологии беременности, неправильное питание будущей матери, недостаток солнца, недоношенность, многоплодная беременность, искусственное вскармливание,

позднее или неправильное введение прикорма.

Осложнения рахита

Если вовремя не принять меры, не начать лечение, то у малыша могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Осложнения рахита: нарушения в костной ткани, размягчение костей черепа и, как следствие, уплощение головы, уплотнения на ребрах (так называемые рахитические четки) и на запястьях (рахитические браслеты), искривление позвоночника (рахитический горб), грудной клетки, таза и ног (Х- и О-образные), плоскостопие и неправильный прикус.

Лечение рахита

Лечение pахита должно быть комплексным и проводиться исключительно под наблюдением педиатра. Необходимо устранить все факторы, предрасполагающие к нарушению обмена кальция и фосфора.

Для лечения необходимы:

прием витамина D;

правильный режим дня ребенка;

достаточное пребывание на свежем воздухе;

лечебная физкультура, массаж, ванны, обтирания.

Если ребенок находится на грудном вскармливании, необходимо уделить внимание питанию матери. При искусственном вскармливании необходимо подобрать адаптированную молочную смесь, максимально приближенную к женскому молоку.

Симптомы рахита

Повышенная нервозность. На недостаток важного витамина D, в первую очередь реагирует нервная система ребенка. Он чаще плачет, хуже спит и ест. Повышенная потливость. У ребенка появляется повышенное потоотделение во время плача, сосания груди. Потливость может быть настолько сильной, что во сне вокруг головы ребенка образуется влажное пятно (симптом мокрой подушки). Липкий пот вызывает раздражение кожи, а процесс потения — беспокойство малыша. Скатанные на затылке волосы и образовавшаяся залысина — один из характерных показателей ранней стадии рахита у детей. На более поздней стадии возникает мышечная гипотония. Такие дети позже других начинают держать голову, переворачиваться со спины на живот, не торопятся ползать и ходить. Родничок закрывается позже или медленнее. Зубы прорезываются с отставанием от графика. В дальнейшем зубы рахитичных детей нередко поражает кариес, развивается процесс размягчения и разрушения зубной эмали. При дальнейшем развитии болезнь может затрагивать и внутренние органы (печень, селезенку и др.). При этом характерны частые срыгивания и рвота, боли в животе, поносы или запоры, увеличение печени, бледность кожи, анемия.

Профилактика рахита

О предупреждении рахита нужно подумать еще до рождения малыша. Беременная женщина должна правильно питаться (в день употреблять не менее 0,5 л молочных или кисломолочных продуктов, 150 г творога, 30 г сыра, 100 г рыбы). Если нет прямых противопоказаний (постельного режима, к примеру), то необходимо больше гулять на свежем воздухе, особенно во второй половине беременности.

Чтобы родившийся малыш рос здоровым, нужно вовремя использовать все методы профилактики рахита. Особое внимание нужно уделять физическому развитию ребенка и его закаливанию. Помимо прогулок на свежем воздухе (особенно в солнечные дни), водных процедур большое значение имеют лечебная гимнастика и массаж, которые проводятся систематически, регулярно, длительно, с постепенным и равномерным увеличением нагрузки.

Лучшей пищей для ребенка является грудное молоко.

Для профилактики рахита у здоровых доношенных детей хорошо использовать витамин D (дозировки разные для доношенных и недоношенных детей, поэтому назначать их может только врач) ежедневно в течение осенне-зимнего периода.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.