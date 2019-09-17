Рак головного мозга: причины, лечение и прогнозы

Важно, как можно раньше диагностировать рак мозга

Важно как можно раньше диагностировать рак Фото: stocksnap.io

Рак мозга – это злокачественная опухоль, которая поражает головной мозг. Эта опухоль может быть первичной и вторичной. При этом вторая форма встречается намного чаще.

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Причины рака головного мозга

Точной причины рака доктора и ученые до сих пор назвать не могут. Но есть определенные факторы, которые провоцируют опухоль. Среди них: длительное пребывание в зоне электромагнитного излучения, действие ионизирующего излучения, а также пользование мобильными телефонами.

Существует четыре стадии рака. При этом большинство новообразований растет с возрастом человека. Это объясняется тем, с возрастом иммунитет ухудшается и его защитные функции тоже.

Симптомы рака головного мозга

Они зависят от различных факторов, но самые частые, это: головокружение, тошнота, рвота, головная боль, ухудшение памяти и зрения, проблемы с речью и чувствительностью.

Лечение рака мозга

Наиболее распространенным методом лечения является оперативное удаление опухоли и лучевая терапия с захватом тканей более 3 см.

При этом лучевую терапию могут проводить как до операции, чтобы уменьшить размеры опухоли, так и после нее – чтобы уничтожить оставшиеся опухолевые клетки.

Кроме того, сейчас появились новые методы лечения рака. Среди них радиохирургия с использованием гамма-ножа и кибер-ножа. Этот метод особенный тем, что является неинвазивным – это позволяет снизить риск осложнений.

Рак мозга лечат также с помощью химиолучевой терапии. Отмечается, что именно использование именно этого метода позволяет достигнуть безрецидивной выживаемости.

Прогнозы и выживаемость

О каких-либо прогнозах человеку, больному раком, можно говорить исходя от стадии рака. Следовательно – чем раньше обнаружена опухоль, тем больше шансов на хороший исход ситуации.

Соответственно, при диагностировании третьей и четвертой стадии рака, когда опухоль активно растет, продолжительность жизни человека сильно сокращается.

Считается, что астроцитома – одна из разновидностей рака, имеет более доброкачественное течение и, соответственно, благоприятный прогноз. Но это зависит от возраста пациента и правильно выполненной операции. При оптимистическом прогнозе у человека есть пять лет, а при благоприятных условиях выживаемость составляет 80%.

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