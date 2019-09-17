Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рак головного мозга: причины, лечение и прогнозы

Важно, как можно раньше диагностировать рак мозга

Анна Ковпак
Сегодня, 16:54
Важно как можно раньше диагностировать рак
Важно как можно раньше диагностировать рак
Фото: stocksnap.io

Рак мозга – это злокачественная опухоль, которая поражает головной мозг. Эта опухоль может быть первичной и вторичной. При этом вторая форма встречается намного чаще.

Рак можно победить: революция в лечении онкозаболеваний – смотрите видео:

Причины рака головного мозга

Точной причины рака доктора и ученые до сих пор назвать не могут. Но есть определенные факторы, которые провоцируют опухоль. Среди них: длительное пребывание в зоне электромагнитного излучения, действие ионизирующего излучения, а также пользование мобильными телефонами.

Существует четыре стадии рака. При этом большинство новообразований растет с возрастом человека. Это объясняется тем, с возрастом иммунитет ухудшается и его защитные функции тоже.

Симптомы рака головного мозга

Они зависят от различных факторов, но самые частые, это: головокружение, тошнота, рвота, головная боль, ухудшение памяти и зрения, проблемы с речью и чувствительностью.

Лечение рака мозга

Наиболее распространенным методом лечения является оперативное удаление опухоли и лучевая терапия с захватом тканей более 3 см.

При этом лучевую терапию могут проводить как до операции, чтобы уменьшить размеры опухоли, так и после нее – чтобы уничтожить оставшиеся опухолевые клетки.

Кроме того, сейчас появились новые методы лечения рака. Среди них радиохирургия с использованием гамма-ножа и кибер-ножа. Этот метод особенный тем, что является неинвазивным – это позволяет снизить риск осложнений.

Рак мозга лечат также с помощью химиолучевой терапии. Отмечается, что именно использование именно этого метода позволяет достигнуть безрецидивной выживаемости.

Читайте также:
Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

Прогнозы и выживаемость

О каких-либо прогнозах человеку, больному раком, можно говорить исходя от стадии рака. Следовательно – чем раньше обнаружена опухоль, тем больше шансов на хороший исход ситуации.

Соответственно, при диагностировании третьей и четвертой стадии рака, когда опухоль активно растет, продолжительность жизни человека сильно сокращается.

Считается, что астроцитома – одна из разновидностей рака, имеет более доброкачественное течение и, соответственно, благоприятный прогноз. Но это зависит от возраста пациента и правильно выполненной операции. При оптимистическом прогнозе у человека есть пять лет, а при благоприятных условиях выживаемость составляет 80%.

Тем временем популярная актиса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали четвертую стадию рака, находится в коме: подробности болезни известной актрисы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Разин о болезни Заворотнюк: "Мы, может быть, не только Анастасию потеряем" Анастасия Заворотнюк больна раком: все обсуждают причины болезни Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы
рак опухоль опухоль головного мозга
Реклама

Новости партнеров

12 самых опасных насекомых на планете
12 самых опасных насекомых на планете
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Девушка украинского футболиста расслабляется на пляжах Хорватии
Девушка украинского футболиста расслабляется на пляжах Хорватии
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Популярные статьи

Сегодня, 13:24Fun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

Сегодня, 11:35Шоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 10:30Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 21:33Шоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

Вчера, 18:50Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

Вчера, 16:21Fun

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

Вчера, 16:00Шоу-бизнес

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

Вчера, 15:03Шоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

Вчера, 13:33Техно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

Вчера, 12:55Fun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

Вчера, 11:05Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 16 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 00:37Шоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в четвертом выпуске

15 сентябряШоу-бизнес

"Последняя СМС так и не прочитана": Стас Садальский показал переписку с Заворотнюк

15 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 15-21 сентября для всех знаков зодиака

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Роскошная подруга полузащитника
Роскошная подруга полузащитника "Зари" Владислава Кочергина
Девушка молодой украинской звезды демонстрирует идеальные формы
Девушка молодой украинской звезды демонстрирует идеальные формы
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
Как отбелить зубы в домашних условиях: лучшие рецепты
Как отбелить зубы в домашних условиях: лучшие рецепты
Домашняя аджика с помидорами и болгарским перцем
Домашняя аджика с помидорами и болгарским перцем