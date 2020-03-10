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Рак гортани: шесть основных симптомов

Признаки онкологического заболевания часто можно спутать с простудой

Анна Педан
Сегодня, 12:30

Рак горла опасен тем, что часто протекает бессимптомно. Причинами этого недуга являются курение, генетическая предрасположенность, хронические заболевания горла, работа на вредном производстве, вирус папилломы человека и др.

"Мужчины больше подвержены раку гортани, – рассказывает отоларинголог Антонина Бабий. – Особенно курящие и в возрасте старше 65 лет. Сегодня рак горла диагностируют чаще, чем, скажем 10-15 лет назад. Конечно, это можно отнести к внешним факторам: плохой экологии, постоянным стрессам, вредным привычкам. Но я считаю, что увеличение количества заболевших связано с тем, что люди стали чаще ходить к врачу. Поэтому выявлять заболевание на ранних стадиях стало проще. И это очень правильно! Проходить медосмотр нужно ежегодно. Особенно это касается всем, кому за 40 лет".

Если вы курите, то ежегодный осмотр у отоларинголога обязателен
Если вы курите, то ежегодный осмотр у отоларинголога обязателен
Фото: Depositphotos

При ранних заболеваниях прогнозы излечения от рака горла очень высокие – 90-100%. На второй стадии – 75% и на третьей 50%. Последняя стадия рака гортани очень плохо поддается лечению, которое само по себе очень изнурительное, выживаемость на четвертой стадии рака гортани составляет всего 20%.

Именно поэтому так важно вовремя обратиться к врачу. Распознать рак гортани можно по шести основным признакам.

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1. Осиплость голоса. Иногда это может быть единственным симптомом. Особенно, если нет признаков ОРВИ. Если голос охрип, осип, стало тяжело произносить определенные звуки, то срочно к врачу.

2. Ощущения кома в горле. Это симптом часто наблюдается при фарингите и ларингите. На начальных стадиях этот признак может быть размытым. Но, если длительное время ощущается распирание в горле, дискомфорт мешает глотать и говорить, то обратитесь к отоларингологу.

3. Сухой кашель. При простуде или гриппе кашель длится около 10 дней. При остром бронхите остаточный кашель может быть до 3-х недель. Но, если покашливание и сухость во рту не проходят длительное время, то срочно идите к терапевту и для начала сделайте рентген. Если с легкими все в порядке, то следующий прием должен быть у отоларинголога.

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4. Дискомфорт в ушах. Довольно часто новообразования в горле могут давить на нервные окончания в ушах. И тогда может наблюдаться давящая боль, шум или гул в одном или обоих ушах. Данный симптом не должен игнорироваться. Прием у врача обязателен.

5. Постоянная боль в горле. Если боль в горле не проходит в течение длительного времени (1-2 месяца) и не является признаком ОРВИ или другого явно выраженного заболеваниях, то срочно к врачу.

6. Язвы в области рта. Чаще всего они являются симптомом стоматита и проявляются на фоне пониженного иммунитета. И при правильном лечении (полоскании или смазывании специальной мазью) быстро исчезают. Но, если язвочки стали увеличиваются в размерах, не поддаются лечению, доставляют сильный дискомфорт и не проходят в течение 3-х месяцев, то визит к врачу откладывать нельзя.

Напомним, ранее мы писали о почечной недостаточности. По каким основным симптомам ее можно определить.

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