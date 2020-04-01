Ранний климакс: во сколько лет он может начаться

Какие основные симптомы угасания репродуктивной функции

Климакс — это не болезнь, а естественное состояние, когда происходит угасание репродуктивной функции. Если в течение года у женщины нет менструаций, значит, она вошла в период менопаузы. Как правило, это наступает в возрасте 46–50 лет. Если менструации прекращаются к 38–40 годам, то это называют ранним климаксом.

"Одной из главных причин раннего климакса считается наследственная предрасположенность. Если у кого-то в роду, у мамы, тети, бабушки был ранний климакс, то стоит задуматься. Во-первых, обязательно нужно наблюдаться у гинеколога, вовремя сдавать все анализы, в том числе и на гормоны. Во-вторых, нужно спланировать зачатие ребенка в возрасте 28-32 года", – комментирует гинеколог Марина Степнова.

Почему женщины уезжают из города в село. Смотрите в нашем сюжете:

Кроме генетической предрасположенности, есть и ряд других причин раннего климакса.

Заболевания. Любые хронические заболевания по гинекологии, болезни щитовидной железы, надпочечников, некомпенсированный сахарный диабет и ревматоидный артрит могут спровоцировать ранний климакс.

Способ жизни. Вредные привычки: курение, чрезмерное употребление алкоголя не могут позитивно влиять на репродуктивную систему. Постоянные стрессы, хроническая усталость, неполноценный сон, работа на износ тоже могут стать причинами климакса.

Главная причина раннего климакса – генетическая предрасположенность Фото: Depositphotos

Неправильное питание. При жестких диетах и чрезмерном похудении может наступить аменорея – отсутствие месячных. Если вовремя не обратиться к врачу и не восстановить цикл, то вероятность развития раннего климакса увеличивается в разы. То же касается и переедания, ожирения.

Симптомы раннего климакса такие же, как и обычного: длительное отсутствие менструации, потливость, периоды жара и озноба, ложные позывы к мочеиспусканию, раздражительность, эмоциональная нестабильность, жжение в области влагалища, повышенная утомляемость, плаксивость.

Напомним, ранее мы писали о том, как часто нужно делать уборку во время карантина.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться