Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Раскрыт секретный военный способ моментально уснуть

Эта методика активно использовалась американской армией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:46
Есть один способ быстро уснуть. Фото: freepik
Есть один способ быстро уснуть. Фото: freepik

Британские СМИ раскрыли секретную военную методику, позволяющую засыпать всего за две минуты. Об этом сообщает издание The Independent.

Эта методика активно использовалась американской армией и была разработана с целью дать возможность военным засыпать быстрее и уберечь их от ошибок, вызванных переутомлением. Кроме того, этот метод позволяет заснуть даже в условиях сильной тревоги или в неспокойной обстановке, такой, например, как поле боя.

По данным экспертов, после шести недель практики около 96% людей, использующих этот метод, засыпают в течение двух минут.

Как заснуть за две минуты

  1. Расслабьте мышцы лица, включая язык, челюсть и мышцы вокруг глаз.
  2. Опустите плечи так низко, как только это возможно, а затем – опустите верхнюю и нижнюю часть руки. Сначала с одной стороны тела, затем – с другой.
  3. Сделайте выдох и расслабьте грудную клетку, а затем – ноги. Начинайте расслабление с бедер и следуйте вниз.
  4. После расслабления тела приступите к полному очищению разума от посторонних мыслей.

Для этого вам нужно представить одну из воображаемых картин:

  • как вы лежите в лодочке на спокойном тихом озере с голубым небом над вами
  • как вы лежите в черном бархатном гамаке в темной комнате
  • также можно не представлять воображаемые картины, а непрерывно повторять "не думай, не думай, не думай".

Напомним, ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Экспертам удалось открыть эту волнующую загадку. Кроме этого, мы писали, как быстро уснуть и хорошо выспаться: три необычных способа.

Смотрите также на видео, как сон помог канадке выиграть 4 миллиона долларов в лотерею:

Еще несколько материалов по теме:
Сны снятся даже насекомым: несколько познавательных фактов о сне В будущем люди будут спать менее 6 часов в сутки – ученые Понравится всем: ученые назвали простую привычку для продления жизни Всего одна ночь без сна способна привести к тяжелой болезни
здоровье видео секрет методика сон
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров