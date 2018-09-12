Раскрыт секретный военный способ моментально уснуть
Эта методика активно использовалась американской армией
Британские СМИ раскрыли секретную военную методику, позволяющую засыпать всего за две минуты. Об этом сообщает издание The Independent.
Эта методика активно использовалась американской армией и была разработана с целью дать возможность военным засыпать быстрее и уберечь их от ошибок, вызванных переутомлением. Кроме того, этот метод позволяет заснуть даже в условиях сильной тревоги или в неспокойной обстановке, такой, например, как поле боя.
По данным экспертов, после шести недель практики около 96% людей, использующих этот метод, засыпают в течение двух минут.
Как заснуть за две минуты
- Расслабьте мышцы лица, включая язык, челюсть и мышцы вокруг глаз.
- Опустите плечи так низко, как только это возможно, а затем – опустите верхнюю и нижнюю часть руки. Сначала с одной стороны тела, затем – с другой.
- Сделайте выдох и расслабьте грудную клетку, а затем – ноги. Начинайте расслабление с бедер и следуйте вниз.
- После расслабления тела приступите к полному очищению разума от посторонних мыслей.
Для этого вам нужно представить одну из воображаемых картин:
- как вы лежите в лодочке на спокойном тихом озере с голубым небом над вами
- как вы лежите в черном бархатном гамаке в темной комнате
- также можно не представлять воображаемые картины, а непрерывно повторять "не думай, не думай, не думай".
Напомним, ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Экспертам удалось открыть эту волнующую загадку. Кроме этого, мы писали, как быстро уснуть и хорошо выспаться: три необычных способа.
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