Раскрыт секретный военный способ моментально уснуть

Эта методика активно использовалась американской армией

Есть один способ быстро уснуть. Фото: freepik

Британские СМИ раскрыли секретную военную методику, позволяющую засыпать всего за две минуты. Об этом сообщает издание The Independent.

Эта методика активно использовалась американской армией и была разработана с целью дать возможность военным засыпать быстрее и уберечь их от ошибок, вызванных переутомлением. Кроме того, этот метод позволяет заснуть даже в условиях сильной тревоги или в неспокойной обстановке, такой, например, как поле боя.

По данным экспертов, после шести недель практики около 96% людей, использующих этот метод, засыпают в течение двух минут.

Как заснуть за две минуты

Расслабьте мышцы лица, включая язык, челюсть и мышцы вокруг глаз. Опустите плечи так низко, как только это возможно, а затем – опустите верхнюю и нижнюю часть руки. Сначала с одной стороны тела, затем – с другой. Сделайте выдох и расслабьте грудную клетку, а затем – ноги. Начинайте расслабление с бедер и следуйте вниз. После расслабления тела приступите к полному очищению разума от посторонних мыслей.

Для этого вам нужно представить одну из воображаемых картин:

как вы лежите в лодочке на спокойном тихом озере с голубым небом над вами

как вы лежите в черном бархатном гамаке в темной комнате

также можно не представлять воображаемые картины, а непрерывно повторять "не думай, не думай, не думай".

Напомним, ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Экспертам удалось открыть эту волнующую загадку. Кроме этого, мы писали, как быстро уснуть и хорошо выспаться: три необычных способа.

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