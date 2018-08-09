Разрушает зубы и вызывает рак: Ульяна Супрун назвала смертоносную привычку украинцев

Глава Минздрава предупредила о жутких последствиях

Ульяна Супрун посоветовала украинцам бросить курить. Фото: скриншот/YouTube

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая ранее назвала главного "убийцу" здоровья, предупредила украинцев об смертельной опасности курения – эта вредная привычка вызывает целый ряд опасных болезней. Очередную запись она разместила но своей странице в Facebook.

"Курение обычно связывают с раком легких, впрочем список болезней, которые оно вызывает, бесконечно длинный", – утверждает глава Минздрава.

Сердечно-сосудистые болезни – в 17-25% случаев сердечно-сосудистые болезни развиваются именно через курение. Эта вредная привычка повышает вероятность коронарной болезни сердца или инсульта в 2-4 раза.

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ). В США восемь из десяти смертей из-за ХОБЛ обусловлены курением, в том числе пассивным, а другие случаи – загрязнением окружающей среды.

Рак прямой кишки – по информации Национальный Институт Рака курение значительно повышает риск возникновения рака толстой кишки и распространенных новообразований. Доказано, что у курильщиков почти в два раза чаще возникают полипы толстой кишки.

Даже в молодом возрасте, вследствие курения, можно заболеть раком. В то же время, чем дольше пациент курит, тем больше риск колоректального рака и полипов толстой кишки. После того, как человек бросил курить, риск рака толстой кишки снижается, но он остается повышенным еще в течение 20-30 лет.

Табачный дым уменьшает фертильность женщин и мужчин – курение будущей матери увеличивает риск преждевременных родов, прерывания беременности, малого веса при рождении, мертворождения, дефектов развития и синдрома внезапной младенческой смертности.

Курильщики больше рискуют получить катаракту и дегенерацию сетчатки, а также болезнь Альцгеймера в пожилом возрасте.

Привычка к табаку ухудшает микрофлору ротовой полости, способствует повреждению и даже потере зубов и останавливает амилазу слюны – фермента, необходимого для переваривания сложных углеводов.

С курением связывают некоторое снижение иммунитета и роста шансов иметь ревматоидный артрит.

Курение повышает вероятность развития рака легких в 25 раз. Чем старше человек и чем больше она курит, тем больше шансы рака легких.

Сигаретный дым содержит более четырех тысяч компонентов, в том числе угарный газ, никотин и его производные, смолу, котинин, полоний, кадмий, полициклические ароматические углеводороды и другие соединения, многие из которых являются канцерогенами.

Если вы курите, попробуйте не подставлять других людей под влияние своего дыма на остановках общественного транспорта, на рабочем месте и дома. А лучше не подставляйте себя! Бросайте курить и замените эту привычку на здоровый образ жизни.

Напомним, Супрун развенчала популярный миф: что можно пить в жару. Кроме этого, мы писали, что украинцам массово ставят несуществующий диагноз – Супрун.

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