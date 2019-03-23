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Реанимация кишечника: как восстановить микрофлору

После курса антибиотиков ешьте борщ и антиокислители

Ионычева Наталия
Сегодня, 09:00
Фото: Pixabay

Нередко после того, как человек заканчивает курс приема антибиотиков, у него возникают запоры или диарея — ведь антибиотики уничтожили и хорошие бактерии тоже, и кишечник дает сбои. Но это лишь вершина айсберга. Кишечник перестает полноценно всасывать полезные вещества из пищи в кровь. Вот почему после выздоровления накатывает новая волна слабости. Но иногда на посиделки в туалете не тянет. Это значит, что кишечник справился с последствиями убийственной силы антибиотиков самостоятельно? Нет. Из-за нехватки полезной микрофлоры кишечник все равно с трудом извлекает из еды необходимые вещества. Как ему помочь? Мы разбирались вместе с Людмилой Денисенко, диетологом, членом Европейской ассоциации по изучению ожирения.

  • Кефир, йогурт и айран — не менее 200 мл в день

Кисломолочные продукты содержат молочный сахар — еще одно лакомство для дружественных нам бактерий. По этой причине кишечник скажет спасибо и за другие продукты естественного брожения — например, квашеные капусту или простоквашу. 

Употреблять стоит кефир, йогурт, айран и другие кисломолочные напитки домашнего приготовления: они не будут содержать неполезных стабилизаторов, красителей, усилителей вкуса, которые полезную микрофлору уничтожают.

  • Включите в рацион "антиокислители"

Вследствие разрастания полчищ плохих бактерий — воспаление в кишечнике и "закисление" организма. Они же создают отличные условия для размножения "врагов". Разорвать этот круг можно при помощи "антиокислителей" и продуктов, повышающих местный иммунитет. Это морская рыба (на период реабилитации, в течение недели, по два кусочка три раза в день); тыква, свекла, морковь, урюк, алыча, абрикос, нерафинированное льняное масло или свежемолотое льняное семя (по 2 ст. л. в день мужчинам, 3 ст. л. — женщинам, его нужно добавлять в салаты, уже готовые супы и каши). Продукты, которые снижают масштабы окисления клеток и воспаления тканей — шиповник, сладкий перец, смородина, облепиха, брусника, клюква, некислые цитрусовые: они за счет витамина С в своем составе и витаминов группы В повышают клеточный иммунитет. Кроме того, аскорбиновая кислота оказывает обеззараживающее действие. А продукты пчеловодства, сырые семена тыквы, сырые ядра орехов и морепродукты богаты "антиокислителями" — цинком и селеном.

  • Овощи — до 80% от съеденного за день

Употребляйте овощи (свежие, вареные, запеченные). Они должны составлять 80% дневного рациона. Клетчатка в них — это пища для полезных бактерий в кишечнике: они ее "едят" в прямом смысле, размножаясь и удерживая рост патогенных микроорганизмов в ЖКТ. Много клетчатки в моркови и свекле, укропе, петрушке, другой зелени, а также — в кольраби, брокколи, рукколе, ботве свеклы, шпинате, кресс-салате и в других листовых овощах.

  • Обязателен суп на мясном бульоне

Еда в жидком виде и именно термически обработанная полноценнее усваивается, и больше питательных веществ и быстрее попадают в кровь. А суп к тому же содержит весь спектр необходимых веществ: минералы и витамины (овощи и/или корнеплоды), углеводы (крупы), белки и жиры (мясо или рыбу). При этом в бульоне из мяса или рыбы полно экстрактивных веществ — они стимулируют выделение желудочных соков. Бульон не лишен и жира, а он тоже улучшает пищеварение, помогая желчному пузырю лучше выделять желчь. 

Но суп пойдет на пользу, только если правильно сварить бульон. Так, если вы не уверены, что птица, рыба или телятина не содержат антибиотиков и других малополезных добавок, то кладите их для варки в холодную воду. Белок свернется не так быстро, и вредности успеют максимально перейти в воду. Ее после закипания через 5—7 минут стоит слить, залить новую порцию воды и сварить до готовности. 

Если в качестве мяса вы уверены, лучше класть его в кипящую воду, тогда оно будет вкуснее. На костях варить бульон не стоит — они содержат много жира. К тому же костный мозг животных накапливает большое количество радиоактивных соединений.

Ешьте суп, остуженный примерно до 36—37 °С.

  • Нужны табу

Минимум на месяц исключите хлебобулочные изделия из белой муки, кондитерские изделия, мясные продукты и соусы, изготовленные промышленно, сладкую газировку. Они ухудшают рост хороших бактерий и стимулируют воспаление в кишечнике.

Напомним, ранее стало известно, какие три полезных продукта, которые могут принести вред организму. Овсянка, йогурт и помидоры могут стать причиной воспалительных процессов.

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Источник: Сегодня
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