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Рецепты здорового сна от звезд: как и сколько отдыхают украинские знаменитости

Даша Астафьева спит сидя, а певец Alekseev не ложится в кровать сутками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:17

Полноценный сон – недосягаемая мечта многих звезд. Какие странные вещи иногда мешают знаменитостями поспать? Кому для сна нужно невероятно мало времени? И как звезды все-таки высыпаются?

Что известным и успешным мешает спать вдоволь? Конечно, сумасшедший график. Олег Винник признается, что засыпает, когда на улице уже светло. Певец закрывает все шторы, чтобы все-таки отдохнуть.

Даша Астафьева не теряет не минуты, чтобы подремать. Звезда научилась спать между съемках – накрашенная и в парике. А звезда "Евровидения" MELOVIN мучается от кошмаров: однажды ему приснилось, что Монро убили. Он даже позвонил травести-диве, чтобы узнать, все ли в порядке. 

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Но что делать, если странные сны мешают, и вдобавок любишь ложиться в 1-2 часа ночи, как Дмитрий Ступка? Актер предлагает свой способ – отдыхать днем. Полезный совет, но не для Оли Поляковой. Она говорит, что у нее нет будильника, потому что у нее есть менеджер, который трясет певицу и кричит "Вставай!". А DZIDZIO с ужасом вспоминает время, когда из-за работы в течение трех месяцев спал по два часа в сутки.

Певец Alekseev утверждает, что спать не любит вообще. Он признался, что иногда ему приходится спать по два часа, а иногда вообще не спать по два дня.

Актер Алексей Тритенко сократил количество сна до 2-3 часов в сутки и дремлет, когда его гримируют. А чтобы точно не проспать, актер завел себе будильник с сумасшедшим звонком.

Итак, подведем итоги, как выспаться:

  • Во-первых, используйте любую возможность, чтобы поспать.
  • Выясните, какой режим подходит конкретно вам.
  • И главное – если хотите выспаться, не идете в шоу-бизнес. 

Напомним, ранее мы писали, как снять напряжение мышц на шее, чтобы избавиться от головной боли. "Сегодня" также сообщали, как научиться делать массаж.

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Источник: Сегодня
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