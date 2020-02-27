Рефлюксная болезнь: как избавиться от изжоги без лекарств

Могут ли изжога и отрыжка быть симптомами серьезного заболевания

ГЭРБ (Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) — заболевание, при котором снижен тонус нижнего пищеводного сфинктера. В результате из-за "слабости", сфинктер пропускает пищу из желудка обратно в пищевод. Такие обратные забросы называются рефлюксами. В принципе, рефлюксы могут встречаться и у здоровых людей, но при ГЭРБ они возникают гораздо чаще и бывают более продолжительными.

"Действительно, изжога и отрыжка — самые частые проявления ГЭРБ, но не единственные, — рассказывает гастроэнтеролог Ирина Казимир. — Иногда о заболевании сигнализируют ощущение кома или боль в горле, неприятный запах изо рта (галитоз), продолжительный кашель. Некоторые препараты, обычно рекомендуемые при ГЭРБ, к сожалению, имеют побочные эффекты. Кроме того, около 30% пациентов с этим заболеванием по-прежнему страдают от неприятных симптомов, несмотря на лекарственную терапию".

Боль в горле может быть симптомом рефлюксной болезни Фото: Depositphotos

Впрочем, есть и альтернативные пути. Чтобы облегчить симптомы рефлюксной болезни нужно придерживаться нескольких несложных правил.

Рацион. Усилить симптомы ГЭРБ могут жирная пища, острые блюда, шоколад, кофе, чай, газировка, энергетики, алкоголь, напитки с мятой. Хорошо бы завести дневник питания. Фиксируйте в нем, что вы едите, и отмечайте, вызывает ли тот или иной продукт неприятные симптомы. Если да, попробуйте исключить его из рациона.

Углеводы. Недавнее исследование показало, что диета с низким содержанием углеводов усиливает симптомы рефлюкса у пациентов с ГЭРБ. Проконсультируйтесь по этому вопросу с гастроэнтерологом: врач поможет разработать для вас индивидуальный план питания. Кроме того, избегайте переработанных продуктов, фастфуда, копченостей.

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Витамины. В одном исследовании витаминно-минеральная добавка, содержащая мелатонин, витамин В6, фолиевую кислоту, витамин В12 и аминокислоты L-триптофан, метионин и бетаин, оказалась более эффективной, чем рецептурные препараты против ГЭРБ. Через 1,5 месяца у всех пациентов, принимавших добавку, неприятные симптомы исчезли (при этом не было отмечено никаких побочных эффектов) по сравнению с 2/3 участниками исследования, принимавших аптечное средство. Поэтому, принимайте как биодобавку витамины с указанными веществами.

Жвачка. Жевательная резинка после еды может помочь ослабить симптомы ГЭРБ, при этом ее действие сохраняется до 3 часов. Избегайте жевательных резинок, содержащих сахар или искусственные подсластители. Выбирайте здоровые варианты.

Алоэ вера. Это растение обладает успокаивающим действием и способно помочь облегчить симптомы ГЭРБ. В одном исследовании сок алоэ так же эффективно уменьшал изжогу, отрыжку, рвоту и тошноту, как и антирефлюксные препараты. Но у этого растения есть противопоказания: не забудьте посоветоваться с лечащим врачом.

Фитотерапия. Одно из исследований показало, что препараты, в составе которых есть свежий корень имбиря, пинеллия, гвоздика, лофант (мята колибри) и уменьшал симптомы ГЭРБ не хуже таблеток, но при этом не оказывал неблагоприятного воздействия на организм. Кроме того, замечено: прием растительных препаратов помогает надолго забыть о заболевании, важно только найти грамотного фитотерапевта.

Дыхание. Доказано, что брюшное дыхание улучшает состояние пациентов с ГЭРБ. Лежа на спине, положите правую руку на живот, левую — на грудь. Как правило, при дыхании левая рука поднимается наверх, а правая остается на месте. Теперь попробуйте дышать не грудью, как обычно, а животом — при вдохе работайте животом таким образом, чтобы правая рука начала подниматься и опускаться, а левая — не двигалась.

Кроме того, помните, что избыточные килограммы и курение усугубляют состояние при ГЭРБ. Вывод простой: есть эти проблемы — избавляйтесь от лишнего веса и откажитесь от сигарет. м

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