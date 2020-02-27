Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рефлюксная болезнь: как избавиться от изжоги без лекарств

Могут ли изжога и отрыжка быть симптомами серьезного заболевания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47

ГЭРБ (Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) — заболевание, при котором снижен тонус нижнего пищеводного сфинктера. В результате из-за "слабости", сфинктер пропускает пищу из желудка обратно в пищевод. Такие обратные забросы называются рефлюксами. В принципе, рефлюксы могут встречаться и у здоровых людей, но при ГЭРБ они возникают гораздо чаще и бывают более продолжительными.

"Действительно, изжога и отрыжка — самые частые проявления ГЭРБ, но не единственные, — рассказывает гастроэнтеролог Ирина Казимир. — Иногда о заболевании сигнализируют ощущение кома или боль в горле, неприятный запах изо рта (галитоз), продолжительный кашель. Некоторые препараты, обычно рекомендуемые при ГЭРБ, к сожалению, имеют побочные эффекты. Кроме того, около 30% пациентов с этим заболеванием по-прежнему страдают от неприятных симптомов, несмотря на лекарственную терапию".

Боль в горле может быть симптомом рефлюксной болезни
Боль в горле может быть симптомом рефлюксной болезни
Фото: Depositphotos

Впрочем, есть и альтернативные пути. Чтобы облегчить симптомы рефлюксной болезни нужно придерживаться нескольких несложных правил.

Рацион. Усилить симптомы ГЭРБ могут жирная пища, острые блюда, шоколад, кофе, чай, газировка, энергетики, алкоголь, напитки с мятой. Хорошо бы завести дневник питания. Фиксируйте в нем, что вы едите, и отмечайте, вызывает ли тот или иной продукт неприятные симптомы. Если да, попробуйте исключить его из рациона.

Углеводы. Недавнее исследование показало, что диета с низким содержанием углеводов усиливает симптомы рефлюкса у пациентов с ГЭРБ. Проконсультируйтесь по этому вопросу с гастроэнтерологом: врач поможет разработать для вас индивидуальный план питания. Кроме того, избегайте переработанных продуктов, фастфуда, копченостей.

Как питаться, чтобы сохранить молодость. Смотрите в нашем сюжете:

Витамины. В одном исследовании витаминно-минеральная добавка, содержащая мелатонин, витамин В6, фолиевую кислоту, витамин В12 и аминокислоты L-триптофан, метионин и бетаин, оказалась более эффективной, чем рецептурные препараты против ГЭРБ. Через 1,5 месяца у всех пациентов, принимавших добавку, неприятные симптомы исчезли (при этом не было отмечено никаких побочных эффектов) по сравнению с 2/3 участниками исследования, принимавших аптечное средство. Поэтому, принимайте как биодобавку витамины с указанными веществами.

Жвачка. Жевательная резинка после еды может помочь ослабить симптомы ГЭРБ, при этом ее действие сохраняется до 3 часов. Избегайте жевательных резинок, содержащих сахар или искусственные подсластители. Выбирайте здоровые варианты.

Читайте также:
Жевательная резинка: польза и вред для здоровья

Алоэ вера. Это растение обладает успокаивающим действием и способно помочь облегчить симптомы ГЭРБ. В одном исследовании сок алоэ так же эффективно уменьшал изжогу, отрыжку, рвоту и тошноту, как и антирефлюксные препараты. Но у этого растения есть противопоказания: не забудьте посоветоваться с лечащим врачом.

Фитотерапия. Одно из исследований показало, что препараты, в составе которых есть свежий корень имбиря, пинеллия, гвоздика, лофант (мята колибри) и уменьшал симптомы ГЭРБ не хуже таблеток, но при этом не оказывал неблагоприятного воздействия на организм. Кроме того, замечено: прием растительных препаратов помогает надолго забыть о заболевании, важно только найти грамотного фитотерапевта.

Дыхание. Доказано, что брюшное дыхание улучшает состояние пациентов с ГЭРБ. Лежа на спине, положите правую руку на живот, левую — на грудь. Как правило, при дыхании левая рука поднимается наверх, а правая остается на месте. Теперь попробуйте дышать не грудью, как обычно, а животом — при вдохе работайте животом таким образом, чтобы правая рука начала подниматься и опускаться, а левая — не двигалась.

Кроме того, помните, что избыточные килограммы и курение усугубляют состояние при ГЭРБ. Вывод простой: есть эти проблемы — избавляйтесь от лишнего веса и откажитесь от сигарет. м

Напомним, ранее мы писали о том, какую диагностику нужно пройти, если болит живот, чтобы установить точный диагноз.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Ученые выяснили, чем опасна хроническая изжога Эрозивный гастрит: основные симптомы Гастрит: можно ли заразиться через поцелуй Вздутие живота: симптом болезни или результат неумеренного аппетита Отсутствие аппетита: при каких болезнях не хочется есть
лечение изжога боль в животе рефлюкс отрыжка
Реклама

Новости партнеров

Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Сочные беляши в советском стиле, пошаговый рецепт
Сочные беляши в советском стиле, пошаговый рецепт
Создание декоративной штукатурки своими руками
Создание декоративной штукатурки своими руками

Популярные статьи

Сегодня, 08:25Fun

Вожак стаи приматов с двумя самками убежал от стерилизации: видео

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы зайдут в тупик, а у Скорпионов возникнут новые идеи

25 февраляШоу-бизнес

44-летняя Наталья Могилевская решилась на эксперимент с имиджем: фото результата

25 февраляFun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

25 февраляWellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

25 февраляШоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

25 февраляFood

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

25 февраляFun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

24 февраляFun

Масленица-2020: поздравления и открытки

24 февраляШоу-бизнес

Экс-невеста Владимира Кличко показала фото боксера с дочкой

24 февраляАфиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

24 февраляFood

Три рецепта тонких блинов на молоке

24 февраляWellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

24 февраляFun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

24 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Новости партнеров

Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Ани Лорак не перестает удивлять не только своими песнями (фото)
Ани Лорак не перестает удивлять не только своими песнями (фото)
Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото)
Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото)
Как жена Кайрата Нуртаса опозорилась перед гостями
Как жена Кайрата Нуртаса опозорилась перед гостями
10 признаков токсичных родителей
10 признаков токсичных родителей
Ученые выяснили, люди с какой группой крови реже заболевают раком
Ученые выяснили, люди с какой группой крови реже заболевают раком