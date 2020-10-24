Как безболезненно перестроиться на зимнее время: рекомендации сомнолога

Обычно организм адаптируется к новому часовому ритму две недели

Совсем скоро вся Украина переведет стрелки часов на один час назад. И целых две недели организм будет вынужден перестраивать свой привычный ритм на новый.

В программе "Ранок з Україною" узнали, чем это опасно и каким образом избежать негативных последствий перехода на зимнее время.

В ночь с 24-го на 25 октября украинцы переводят стрелки часов на час назад – в четвертом часу утра. И вопреки тому, что с переходом на зимнее время многие радуются возможности поспать на час дольше, специалисты предостерегают, что такая процедура очень опасна для организма, потому что сбивает его с установившегося режима.

"Человеческий организм работает как машина: повторения создают автоматизм, режим. Режим – это регулярно в одно время ложиться и в одно время вставать", – объясняет психолог Наталья Ломоносова.

Именно поэтому временные переходы принято делать с субботы на воскресенье. Но этого мало, чтобы организм смог адаптироваться к подобным изменениям, утверждают специалисты.

Переход на зимнее время – как адаптироваться Фото: Pexels

По статистике, в первые дни после перевода часов на треть увеличивается количество инфарктов, вдвое увеличивается количество обострений гипертонии, остеохондроза и артрита. Но всего этого можно избежать, если за сутки до перехода на зимнее время придерживаться простых и действенных правил:

И первое из правил – хорошо поесть три раза в течение дня . "В вашем рационе должны присутствовать все необходимые микроэлементы и витамины", – рассказывает сомнолог София Устьянцева.

. "В вашем рационе должны присутствовать все необходимые микроэлементы и витамины", – рассказывает сомнолог София Устьянцева. Второе правило: исключите кофе из рациона за день до перехода на зимнее время.

на зимнее время. Третья рекомендация – избегайте дневного сна. Лучше уделите это время прогулке на свежем воздухе.

"Больше времени проводите на свежем воздухе, уделяйте внимание физической активности. Люди, которые активно занимаются спортом, физкультурой, менее подвержены сезонным колебаниям", – отмечает врач.

Все эти рекомендации помогут привыкнуть к изменению времени без вреда для здоровья. Но существует еще один лайфхак, которым пользуются астронавты NASA. Чтобы настроить свои внутренние часы непосредственно перед полетом в космос – они едят арахисовое масло.

Ранее мы рассказывали, что с 25 октября поезда будут курсировать по зимнему времени. Также вас может заинтересовать совет сомнологов: как спать мало, но правильно.

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