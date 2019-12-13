Ремантадин: инструкция, показания, способ применения
Противовирусное лекарство, которое эффективно против вируса гриппа типа A
Ремантадин обладает выраженной противовирусной активностью. Эффективен в отношении разных вирусов гриппа типа А, а также оказывает антитоксическое действие при гриппе, вызванном вирусом типа В.
Применение Ремантадина особо эффективно в первые 48 часов после проявления симптомов гриппа или гриппоподобного состояния. Принимать Ремантадин необходимо строго по схеме, указанной в инструкции к лекарственному препарату, обращая внимание на цель приема – лечение или профилактика, и возрастные ограничения. Перед использованием детям старше 7 лет необходима консультация лечащего врача. Соблюдение длительности и времени между принятыми дозами снижает вероятность развития резистентности микроорганизмов к римантадину гидрохлориду.
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Действующее вещество: римантидина гидрохлорид 50 мг.
Вспомогательные вещества: картофельный крахмал, лактоза, стеариновая кислота.
1 таблетка содержит римантадина – 50 мг. Выпускается по 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в упаковке.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа. Противовирусные средства прямого действия. Код АТХ J05A С02.
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- Профилактика гриппа в период эпидемии у взрослых и детей от 7 лет.
- Профилактика клещевого энцефалита вирусной этиологии у взрослых.
- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- Острые и хронические заболевания печени и почек,
- Тиреотоксикоз.
- Беременность и лактация.
- Дети до 7 лет.
После перорального приема римантадин почти полностью всасывается. Абсорбция медленная. Метаболизируется в печени. Период выведения 24-36 ч; 75-85% принятой дозы выделяется почками в основном в виде метаболитов, 15% в неизмененном виде.
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Таблетки глотают, запивая водой. Рекомендуется принимать Ремантадин после еды.
Профилактика гриппа
Взрослым в течение 1 месяца по 1 таблетке (50 мг) 1 раз в сутки. Если по каким-либо причинам произошел пропуск таблетки, следующую таблетку принимать в обычном режиме, не проводя увеличение дозировки. Рекомендуется перед началом приема получить консультацию у врача.
Лечение гриппа на ранних стадиях
Детский возраст: с 7 до 10 лет препарат назначают 2 раза в сутки по 1 таблетке (50 мг); от 11 до 14 лет – по 1 таблетке (50 мг) 3 раза в сутки.
Взрослым в течение первых суток заболевания по 2 таблетки (100 мг) 3 раза в сутки.
Можно суточную дозу принять сразу – 6 таблеток (однократно) или суточную дозу разделить на 2 приема (по 3 таблетки 2 раза в сутки). На 2-е и 3-и сутки заболевания – по 2 таблетки (100 мг) 2 раза в сутки. В течение четвертого и пятого дней – по 2 таблетки (100 мг) 1 раз в сутки.
Длительность курса лечения Ремантадином – 5 дней.
Профилактика клещевого вирусного энцефалита
Детям препарат назначается только врачом. Препарат принимать непосредственно после укуса клеща.
Взрослым – 2 раза в сутки по 2 таблетки (100 мг) в течение 3 дней. По рекомендации врача в некоторых случаях допускается прием в течение 5 дней. Нецелесообразно принимать Ремантадин, если после укуса прошло более 48 часов.
Людям, входящим в группы риска, а так же тем, кто участвует в походах по покрытой растениями местности или лесу, проживающим в палатках допускается профилактика клещевого вирусного энцефалита и без укуса клеща в течение 15 суток по 50 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки (эта схема используется исключительно для взрослых).
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Следует придерживаться осторожности при назначении препарата лицам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, тяжелыми нарушениями функции печени, тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушениями сердечного ритма, лицам пожилого возраста. В этих случаях рекомендуется снижение дозы препарата.
При показаниях в анамнезе на эпилепсию и противосудорожную терапию на фоне приема римантадина повышается риск развития эпилептического приступа. В этих случаях препарат применяют в дозе 100 мг на день. Если развиваются приступы, прием препарата приостанавливают.
Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказан.
Дети. Противопоказано применение детям в возрасте до 7 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. При применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Обычно препарат переносится хорошо. При превышении рекомендованной дозы чаще всего отмечали следующие нарушения:
- со стороны ЖКТ: диспепсия (тошнота, рвота), боль в животе, диарея, нарушение пищеварения;
- со стороны нервной системы: тремор, галлюцинации, судороги, головная боль, головокружение, бессонница, спутанность сознания, нарушение концентрации внимания, атаксия (нарушение координации движений), сонливость, повышенное возбуждение, депрессия, эйфория, гиперкинез (спонтанные движения), изменение/потеря вкуса, паросмия;
- со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, АГ, церебрососудистые нарушения, сердечная недостаточность, отеки, нарушения проводимости сердца (блокады), тахикардия, синкопе, галакторея;
- со стороны вестибулярного аппарата и органа слуха: шум/звон в ушах;
- со стороны органов грудной клетки и средостения, респираторные нарушения: кашель, диспноэ (одышка), бронхоспазм;
- со стороны кожи и подкожных тканей: бледность кожных покровов сыпь, зуд, крапивница.
Обычно побочные эффекты исчезают после окончания приема препарата.
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Взаимодействия. Уменьшают эффективность препарата ацетилсалициловая кислота и парацетамол.
Ремантадин и алкоголь. В период лечения следует воздержаться от употребления алкогольных напитков, поскольку при этом могут возникнуть нежелательные побочные эффекты со стороны ЦНС.
Данных о передозировке римантадина нет. Известен случай передозировки химического родственного соединения — амантадина. Отмечали галлюцинации, возбуждение, нарушение ритма сердца с летальным исходом. При передозировке поддерживают жизненно важные функции организма.
Римантадин частично выводится при проведении гемодиализа. Если передозировка сопровождается симптомами со стороны ЦНС, эффективно в/в введение физостигмина взрослым в дозе 1–2 мг и детям в дозе 0,5 мг с повторным введением при необходимости, но не больше 2 мг в час.
Срок годности. 5 лет.
Условия хранения. При температуре от 15 °С до 25 °С.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. АТ "Олайнський ХФЗ "Олайнфарм", Латвия
Цена. От 90 до 100 грн.
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