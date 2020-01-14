Ренни: инструкция, показания, способ применения

Препарат, который устраняет симптомы, вызванные повышенной кислотностью желудочного сока

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Антацидный препарат местного действия. Таблетка Ренни содержит антацидные вещества — кальция карбонат и магния карбонат, которые обеспечивают быструю и продолжительную нейтрализацию избыточной соляной кислоты желудочного сока, тем самым оказывая защитное действие на слизистую оболочку желудка. Достижение положительного эффекта в течение 3–5 мин обусловлено хорошей растворимостью таблеток и высоким содержанием кальция. Таблетки выпускаются со вкусом апельсина, ментола и мяты (без сахара).

Состав и форма выпуска

Действующие вещества:

1 таблетка Ренни без сахара с ароматом мяты содержит: кальция карбонат – 680 мг, магния карбонат – 80 мг.

Вспомогательные вещества: сорбит (E 420), крахмал кукурузный прежелатинизированный, крахмал картофельный, тальк, магния стеарат, масло минеральное легкое, ароматизатор мятный, сахарин натрия.

1 таблетка Ренни с ароматом ментола содержит: кальция карбонат – 680 мг, магния карбонат – 80 мг.

Вспомогательные вещества: сахароза, крахмал кукурузный прежелатинизированный, крахмал картофельный, тальк, магния стеарат, масло минеральное легкое, ароматизатор мятный, ароматизатор лимонный.

1 таблетка Ренни с ароматом апельсина содержит: кальция карбонат – 680 мг, магния карбонат – 80 мг.

Вспомогательные вещества: сахароза, крахмал кукурузный прежелатинизированный, крахмал картофельный, тальк, магния стеарат, масло минеральное легкое, сахарин натрия, ароматизатор апельсиновый.

Таблетки выпускаются по 6 штук в блистере, по 2 или 4 блистера в картонной упаковке.

Основные физико-химические свойства. Фармакотерапевтическая группа. Антациды, другие комбинации. Код АТХ А02А Х.

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Показания

Симптомы, вызываемые повышенной кислотностью желудочного сока: изжога, ощущение переполнения или тяжести в эпигастральной области, метеоризм, тошнота, отрыжка кислым, а также симптомы, возникающие после погрешностей в диете, приема лекарственных средств с раздражающим действием, злоупотребления алкоголем, кофе, никотином (вследствие курения).

Противопоказания

повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;

гиперкальциемия и/или состояния, которые приводят к гиперкальциемии;

нефролитиаз, обусловленный отложением камней, содержащих кальций;

выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина <30 мл/мин);

гипофосфатемия.

Фармакокинетика

В результате взаимодействия Ренни с желудочным соком в желудке образуются растворимые соли кальция и магния. Степень абсорбции кальция и магния из этих соединений зависит от дозы препарата. Максимальная абсорбция — 10% кальция и 15–20% магния. Небольшое количество абсорбированного кальция и магния выводится через почки. При нарушении функции почек концентрация кальция и магния в плазме может возрастать. В кишечнике из растворимых солей образуются нерастворимые соединения, которые экскретируются с калом.

Применение

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: разжевывают или рассасывают до полного растворения по 1–2 таблетки; при необходимости прием препарата можно повторить через 2 ч. Максимальная суточная доза для взрослых — 16 таблеток.

У детей в возрасте до 12 лет применение препарата возможно только по назначению врача.

Лечение препаратом является симптоматическим, признаки повышенной кислотности, как правило, уменьшаются или исчезают уже после приема первых доз препарата.

Продолжительность лечения определяется индивидуально.

Особенности применения

При назначении препарата лицам с нарушениями функции почек следует регулярно контролировать концентрацию магния и кальция в сыворотке крови. Частота таких обследований зависит от степени тяжести почечной недостаточности и определяется индивидуально. В таких случаях следует воздержаться от длительного применения препарата в высоких дозах.

Предупреждение для больных сахарным диабетом: следует учитывать, что 1 таблетка Ренни содержит 475 мг сахарозы.

Таблетки Ренни без сахара мятные содержат сахарин и 400 мг сорбитола, их могут применять пациенты с сахарным диабетом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Прием препарата Ренни в рекомендованной дозе в период беременности и кормления грудью не представляет опасности.

Дети. Не применять у детей в возрасте до 15 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты

Со стороны иммунной системы: очень редко сообщалось о реакциях гиперчувствительности, которые проявлялись в виде сыпи, крапивницы, ангионевротического отека и анафилаксии.

Расстройства метаболизма и питания: у больных, особенно с нарушениями функции почек, длительное применение в высоких дозах может приводить к гипермагниемии (при применении антацидов, содержащих магний) или гиперкальциемии и алкалоза, который проявляется в виде симптомов со стороны желудка и мышечной слабости.

Со стороны пищеварительного тракта: могут отмечать тошноту, рвоту, дискомфорт в желудке и диарею.

Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: возможна мышечная слабость.

Побочные эффекты, выявляемые только при молочно-щелочном синдроме (синдром Бернетта): желудочно-кишечные расстройства (агевзия); общие нарушения (кальциноз и астения); нарушения со стороны нервной системы (головная боль); нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей (азотемия).

Взаимодействия

Прочие препараты рекомендуют применять за 1–2 ч до или после приема антацидных средств.

В случае одновременного применения Ренни с антибиотиками (тетрациклины, хинолоны) и сердечными гликозидами (дигоксин), фосфатами, соединениями фтора и железосодержащими продуктами, левотироксином натрия и эльтромбопагом происходит снижение всасывания последних.

Тиазидные диуретики уменьшают экскрецию кальция с мочой и повышают его уровень в плазме крови. Из-за повышенного риска гиперкальциемии при одновременном применении тиазидных диуретиков необходимо регулярно контролировать уровень кальция в плазме крови.

Также следует делать перерыв 2 ч между применением Ренни и следующими препаратами: антигистаминные средства, атенолол, метопролол или пропанолол, хлорохин, дифлюнизал, дигоксин, дифосфонаты, фексофенадин, ГКС (преднизолон и дексаметазон), индометацин, кетоконазол, фенотиазидные нейролептики, пеницилламин, тироксин.

Ренни и алкоголь. При эпизодическом употреблении спиртных напитков их взаимодействие с магнием и кальцием незначительно, поэтому прием этого препарата после алкоголя не противопоказан.

Передозировка

Симптомы: длительное применение препарата в высоких дозах у пациентов с нарушением функции почек может вызвать гипермагниемию, гиперкальциемию, алкалоз, которые проявляются тошнотой, рвотой, мышечной слабостью.

Лечение: следует отменить препарат и немедленно обратиться к врачу.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Дельфарм Гайард для "Байер Консьюмер Кер АГ", Франция/Швейцария

Цена. Ренни №24 от 47 до 62 грн.

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