Ревматизм: причины, симптомы, лечение

Как отличить острую ревматическую лихорадку от артроза

Ревматическая лихорадка часто поражает молодых людей Фото: freepik.com

Ревматизм относится к болезненным состояниям, при которых поражаются кости, суставы, мышцы или связки. Иногда ревматизм может затрагивать внутренние органы: сердце, почки, легкие. Термин "ревматизм" в современной медицинской литературе встречается не слишком часто, так как на сегодняшний день существуют более ста состояний, которые относят к ревматизму. Наиболее часто люди ассоциируют ревматизм с артритом или с ревматической лихорадкой.

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Причины ревматизма

Под словом "ревматизм" скрывается целая группа болезней, поражающих соединительную ткань (клетки и межклеточное вещество, которые заполняют промежутки между главными функциональными клетками органа). Разнообразность этих болезней очень значительная.

"Однако есть болезнь, которая наиболее близко подходит к понятию "ревматизм", – говорит терапевт Валентина Андрейченко. – В медицинской литературе она встречается как "острая ревматическая лихорадка". Это системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественной локализацией в сердечно-сосудистой системе. Она вызывается стрептококком. Распространение этого заболевания довольно снизилось, в сравнении с предыдущими столетиями. Это результат улучшения условий жизни".

Ревматизм или остеоартроз

В острой фазе болезни, которая чаще встречается у детей и молодых людей, поражаются суставы, но это поражение кратковременное (сутки–двое) и болезнь "переходит" с одного сустава на другой. Однако при отсутствии лечения могут поражаться клапаны сердца.

Существует и другая распространенная болезнь, которую часто в просторечии именуют "ревматизм". Это или остеоартроз или остеохондроз — возрастные изменения суставов. Разница в том, что при этих заболеваниях воспаление — неинфекционное. Согласно статистике, такие изменения встречаются практически у каждого пожилого человека. Эти болезни связаны с нарушениями образа жизни и лечатся физиотерапией и с помощью противовоспалительных препаратов.

Остеоартроз часто встречается у пожилых людей Фото: freepik.com

Признаки заболевания

Ревматизм поражает, прежде всего, суставы. Первый симптом — это острая боль в суставах. Она усиливается даже при минимальных движениях или нагрузках. Затем можно наблюдать появление "опухоли" — отечности суставной области.

Особенностью проявления артрита является быстрая смена очагов поражения. Он может атаковать один сустав, затем второй и так далее. Такая смена осуществляется очень стремительно. Очень часто острая фаза ревматизма сопровождается высокой температурой тела (до 38–40 °С) и обильным потоотделением.

Лечение болезни необходимо, так как прогрессирующий артрит поражает все больше и больше суставов. При этом болезнь переходит в хроническую стадию. Как следствие, больным очень сложно двигаться, по утрам ощущается особенно выраженная скованность в конечностях. Иногда могут проявляться некоторые осложнения ревматизма. Наиболее опасно, когда начинают поражаться внутренние органы: сердце, почки, легкие.

Методы лечения ревматизма

При первых признаках острого ревматизма необходимо обратиться к врачу.

Будет показан постельный режим и даже, вероятно, госпитализация. В некоторых случаях в больнице нужно будет провести несколько недель. В этот период важно следовать предписаниям врача и принимать целый ряд медикаментов. Обычно, при остром ревматизме используют сочетание противовоспалительных средств и антибиотиков. Могут также назначаться препараты для стимуляции иммунитета или глюкокортикоидные средства, которые постепенно отменяются.

Соблюдение диеты имеет большое значение при заболевании ревматизмом. В рационе обязательно должны быть фрукты и овощи, причем в большом количестве. Важную роль играет лекгоусваиваемый белок. Он есть в курином мясе и рыбе.

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