Революционное открытие: ученые назвали неожиданное свойство сахара

Исследователи из США сделали сенсационное заявление

Сахар может быть полезным. Фото: depositphotos

Новое исследование ученых из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) показало, что натуральный сахар (трегалоза) блокирует глюкозу из печени и активирует ген, который повышает чувствительность к инсулину, уменьшая вероятность развития диабета. Активация гена также вызывает увеличение количества сжигаемых калорий, уменьшает накопление жир, увеличение веса, а также уменьшает количество холестерина в крови.

Ученые провели эксперимент на мышах и добавляли трегалозу в питьевую воду, что активировало у грызунов ген Aloxe3. Дисахарид не позволяет глюкозе попасть в печень, что эквивалентно голоданию.

"Мы узнали, что этот ген Aloxe3 улучшает чувствительность к инсулину так же, как обычные диабетические препараты, называемые тиазолидиндионами, – улучшают чувствительность к инсулину", – рассказал доктор медицины, доцент педиатрии Брайан ДеБош.

По его словам, активация этого гена вызвана как трегалозой, так и голодом. В результате чего клетки начинают поглощать глюкозу, снижая ее концентрацию.

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