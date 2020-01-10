Ринитал: инструкция, показания, способ применения

Препарат для лечения и профилактики аллергического ринита и конъюнктивита

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Ринитал — комплексный гомеопатический препарат. Активные вещества эффективны в отношении таких типичных симптомов, как заложенность носа, зуд в носу и глотке, чиханье, слезотечение, ощущение жжения в глазах.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит Luffa operculata D4 25 мг, Galphimia glauca D3 25 мг, Cardiospermum D3 25 мг.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Выпускается по 20 таблеток в ячейковых контурных упаковках, по 5 в картонной пачке.

Основные физико-химические свойства: круглые, плоскоцилиндрические, белого цвета, с фаской.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

Показания

Ринитал назначается при:

сезонном или круглогодичном аллергическом рините;

аллергических заболеваниях верхних дыхательных путей.

Препарат оказывает противозудное, противоотечное и противовоспалительное действие, способствуя:

снятию заложенности носа;

уменьшению отечности придаточных пазух и слизистой;

снижению выраженности слезотечения и ринореи.

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Противопоказания

Препарат Ринитал не применяют при:

гиперчувствительности к компонентам;

мальабсорбции глюкозо-галактозы, недостаточности лактазы, непереносимости галактозы;

целиакии;

детском возрасте до 2 лет в связи с отсутствием данных об эффективности, безопасности применения в данной возрастной категории.

Фармакокинетика. Не исследовалась.

Применение

Детям в возрасте 2–12 лет при остром заболевании по 1 таблетке каждые 2 ч (но не более 8 таблеток в сутки) до клинического улучшения, затем — по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Детям в возрасте старше 12 лет и взрослым при остром заболевании по 1 таблетке через каждый час (но не более 12 таблеток в сутки) до клинического улучшения, затем — по 1–2 таблетке 3 раза в сутки.

Для профилактики сезонного аллергического ринита: по 1 таблетке 3 раза в сутки. Лечение начинают за 6 нед до появления пыльцы растений, вызывающей аллергию. В связи с хорошей переносимостью Ринитал можно применять длительно.

Таблетки следует принимать за 30 мин до или после еды, давая им медленно раствориться во рту. При лечении детей в возрасте до 3 лет таблетку рекомендуется растворять в небольшом количестве воды (например в чайной ложке).

Особенности применения

При применении гомеопатических препаратов в начале лечения может быть временное ухудшение. В таком случае необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. В связи с содержанием в препарате пшеничного крахмала его прием может отрицательно влиять на пациентов с целиакией.

Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат применяют только после консультации с врачом.

Дети. Препарат назначают детям в возрасте старше 2 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Нет данных.

Побочные эффекты

В отдельных случаях во время применения препарата Ринитал возможно развитие кожных аллергических реакций: отек, сыпь, зуд, крапивница. Вначале лечения препаратом возможно усиление проявлений заболевания. В таких случаях рекомендуется уменьшить дозировку или кратность приема препарата. После ослабления проявлений заболевания возвращаются к применению стандартной дозы препарата.

При наличии значительного усиления симптомов болезни и в случаях, если препарат плохо переносится пациентом, его следует отменить. При возникновении любых нежелательных эффектов, необходимо проконсультироваться с врачом.

Взаимодействия. Нет данных.

Ринитал и алкоголь. Не желателен одновременный прием алкоголя и препарата.

Передозировка. В случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ДХУ (Дойче Хомеопати-Унион ) Арцнаймиттель ГмбХ & Ко., Германия

Цена. От 175 до 231 грн.

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