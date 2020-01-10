Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ринитал: инструкция, показания, способ применения

Препарат для лечения и профилактики аллергического ринита и конъюнктивита

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:43
Фото: Pixabay

Ринитал — комплексный гомеопатический препарат. Активные вещества эффективны в отношении таких типичных симптомов, как заложенность носа, зуд в носу и глотке, чиханье, слезотечение, ощущение жжения в глазах.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит Luffa operculata D4 25 мг, Galphimia glauca D3 25 мг, Cardiospermum D3 25 мг.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Читайте также:
Тавегил: инструкция, показания, способ применения

Выпускается по 20 таблеток в ячейковых контурных упаковках, по 5 в картонной пачке.

Основные физико-химические свойства: круглые, плоскоцилиндрические, белого цвета, с фаской.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

Показания

Ринитал назначается при:

  • сезонном или круглогодичном аллергическом рините;
  • аллергических заболеваниях верхних дыхательных путей.

Препарат оказывает противозудное, противоотечное и противовоспалительное действие, способствуя:

Можно ли покупать лекарства в интернете. Смотрите в нашем сюжете.

Противопоказания

Препарат Ринитал не применяют при:

  • гиперчувствительности к компонентам;
  • мальабсорбции глюкозо-галактозы, недостаточности лактазы, непереносимости галактозы;
  • целиакии;
  • детском возрасте до 2 лет в связи с отсутствием данных об эффективности, безопасности применения в данной возрастной категории.

Фармакокинетика. Не исследовалась.

Применение

Детям в возрасте 2–12 лет при остром заболевании по 1 таблетке каждые 2 ч (но не более 8 таблеток в сутки) до клинического улучшения, затем — по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Детям в возрасте старше 12 лет и взрослым при остром заболевании по 1 таблетке через каждый час (но не более 12 таблеток в сутки) до клинического улучшения, затем — по 1–2 таблетке 3 раза в сутки.

Для профилактики сезонного аллергического ринита: по 1 таблетке 3 раза в сутки. Лечение начинают за 6 нед до появления пыльцы растений, вызывающей аллергию. В связи с хорошей переносимостью Ринитал можно применять длительно.

Таблетки следует принимать за 30 мин до или после еды, давая им медленно раствориться во рту. При лечении детей в возрасте до 3 лет таблетку рекомендуется растворять в небольшом количестве воды (например в чайной ложке).

Читайте также:
Цетрин: инструкция, показания, способ применения

Особенности применения

При применении гомеопатических препаратов в начале лечения может быть временное ухудшение. В таком случае необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. В связи с содержанием в препарате пшеничного крахмала его прием может отрицательно влиять на пациентов с целиакией.

Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат применяют только после консультации с врачом.

Дети. Препарат назначают детям в возрасте старше 2 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Нет данных.

Побочные эффекты

В отдельных случаях во время применения препарата Ринитал возможно развитие кожных аллергических реакций: отек, сыпь, зуд, крапивница. Вначале лечения препаратом возможно усиление проявлений заболевания. В таких случаях рекомендуется уменьшить дозировку или кратность приема препарата. После ослабления проявлений заболевания возвращаются к применению стандартной дозы препарата.

При наличии значительного усиления симптомов болезни и в случаях, если препарат плохо переносится пациентом, его следует отменить. При возникновении любых нежелательных эффектов, необходимо проконсультироваться с врачом.

Читайте также:
L-Цет: инструкция, показания, способ применения

Взаимодействия. Нет данных.

Ринитал и алкоголь. Не желателен одновременный прием алкоголя и препарата.

Передозировка. В случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ДХУ (Дойче Хомеопати-Унион ) Арцнаймиттель ГмбХ & Ко., Германия

Цена. От 175 до 231 грн.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

лекарства аллергия насморк конъюнктивит ринитал
Реклама

Новости партнеров

Раскрыты причины упорного молчания близких больной Заворотнюк
Раскрыты причины упорного молчания близких больной Заворотнюк
Однокомнатная хрущевка может стать удобным жилищем
Однокомнатная хрущевка может стать удобным жилищем
Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру
Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру
Подруга Ангелины Вовк рассказала, как она всех обманула
Подруга Ангелины Вовк рассказала, как она всех обманула
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:37Fun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 10:10Events

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Сегодня, 08:25Fun

Девушка прославилась в интернете благодаря необычным бровям: фото

Сегодня, 08:15Техно

Лунное затмение 2020 онлайн: год начинается с Волчьей Луны

Вчера, 18:21Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

Вчера, 16:56Шоу-бизнес

Как королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения: фото

Вчера, 15:02Шоу-бизнес

Экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной: фото

Вчера, 12:46Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

Вчера, 10:28Шоу-бизнес

Елизавета II расстроена, принцы Чарльз и Уильям в ярости: реакция членов королевской семьи на заявление Гарри и Меган

Вчера, 07:55Fun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

8 январяШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского получила травму на отдыхе: фото в гипсе

8 январяПсихология

Как помочь пережить потерю близкого человека: что нельзя делать в тяжелый период

8 январяFun

"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

8 январяFood

Закуски на Старый Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

8 январяТехно

Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

Новости партнеров

Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Очень вкусная шаурма на скорую руку
Очень вкусная шаурма на скорую руку
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Воссоединении Петросяна и Степаненко? Сделано заявление
Воссоединении Петросяна и Степаненко? Сделано заявление
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как наши обиды влияют на то, чем мы болеем
Как наши обиды влияют на то, чем мы болеем
16-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс покорила красотой
16-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс покорила красотой