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Рост-норма: инструкция, показания, способ применения

Гомеопатический препарат, применяемый в ортопедии при терапии заболеваний, которые взаимосвязаны с дефицитом костной ткани

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:25
Фото: Pixabay

Фармакологические свойства препарата обусловлены сочетанием действия компонентов, входящих в состав препарата. Регулирует минеральный обмен, способствует нормализации роста и репарации костной ткани; укрепляет связочный аппарат суставов, ускоряет заживление хирургических ран, оказывает противоаллергическое действие; нормализует деятельность пищеварительного тракта, способствует нормализации кишечной флоры; оказывает иммуномодулирующее и противовоспалительное действие.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 10 г гранул содержат Calcium carbonicum 30CH 20 мг, Calcium carbonicum 1000CH 20 мг, Calcium phosphoricum 1000CH 20 мг, Calcium fluoricum 500CH 20 мг, Silicea 1000CH 20 мг

Вспомогательные вещества: крупка сахарная.

Выпускается по 10 г гранул в пластиковом пенале и картонной упаковке.

Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

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Показания

В составе комплексной терапии:

  • лечение и профилактика нарушений фосфорно-кальциевого обмена (рахита, сколиоза, кариеса), особенно в периоды интенсивного роста;
  • профилактика системного остеопороза у лиц с повышенным риском его развития;
  • в реабилитационный период переломов костей, операций на костных тканях, при остеомиелите;
  • иммунодефицитные состояния у детей.

Противопоказания

Противопоказано применять препарат Рост-Норма при индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Фармакокинетика

Кинетические исследования препарата не проводились, поскольку его действие обусловлено суммацией действия его компонентов.

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Применение

Препарат назначается в комплексной терапии в качестве дополнительного средства при нарушениях фосфорно-кальциевого обмена – 3 раза в неделю, курсами от 3 до 6 месяцев, в зависимости от тяжести состояния.

После травм, операций, для лечения остеомиелита - 3 раза в сутки в течение 10-14 дней, при переломах костей – до образования костной мозоли.

Для подготовки к операции – 3 раза в сутки в течение 8-10 дней.

Взрослым и детям применять по 5 гранул под язык.

Особенности применения

Гранулы необходимо принимать под язык за 15-30 минут до или через 1-1,5 часа после еды. При необходимости гранулы можно предварительно растворить в небольшом количестве воды.

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества – крупки сахарной – больным сахарным диабетом перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Женщинам в период беременности и кормления грудью перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом, который должен оценить соотношение пользы для матери и потенциального риска для плода/ребенка.

Дети. Препарат не назначают детям в возрасте до 1 года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

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Побочные эффекты

У лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата в редких случаях возможны аллергические реакции.

Взаимодействия

Возможно сочетание с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.

Рост-норма и алкоголь. Нет данных.

Передозировка. В большинстве случаев не приводит к негативным последствиям и не требует антидотовой терапии, но у лиц с гиперчувствительностью к компонентам препарата возможно усиление проявлений побочных реакций.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. Не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Национальный Гомеопатический Союз, ЧАО, Украина

Цена. От 53 до 115 грн.

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