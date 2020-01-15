Рост-норма: инструкция, показания, способ применения
Гомеопатический препарат, применяемый в ортопедии при терапии заболеваний, которые взаимосвязаны с дефицитом костной ткани
Фармакологические свойства препарата обусловлены сочетанием действия компонентов, входящих в состав препарата. Регулирует минеральный обмен, способствует нормализации роста и репарации костной ткани; укрепляет связочный аппарат суставов, ускоряет заживление хирургических ран, оказывает противоаллергическое действие; нормализует деятельность пищеварительного тракта, способствует нормализации кишечной флоры; оказывает иммуномодулирующее и противовоспалительное действие.
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Действующее вещество: 10 г гранул содержат Calcium carbonicum 30CH 20 мг, Calcium carbonicum 1000CH 20 мг, Calcium phosphoricum 1000CH 20 мг, Calcium fluoricum 500CH 20 мг, Silicea 1000CH 20 мг
Вспомогательные вещества: крупка сахарная.
Выпускается по 10 г гранул в пластиковом пенале и картонной упаковке.
Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.
Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.
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В составе комплексной терапии:
- лечение и профилактика нарушений фосфорно-кальциевого обмена (рахита, сколиоза, кариеса), особенно в периоды интенсивного роста;
- профилактика системного остеопороза у лиц с повышенным риском его развития;
- в реабилитационный период переломов костей, операций на костных тканях, при остеомиелите;
- иммунодефицитные состояния у детей.
Противопоказано применять препарат Рост-Норма при индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.
Кинетические исследования препарата не проводились, поскольку его действие обусловлено суммацией действия его компонентов.
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Препарат назначается в комплексной терапии в качестве дополнительного средства при нарушениях фосфорно-кальциевого обмена – 3 раза в неделю, курсами от 3 до 6 месяцев, в зависимости от тяжести состояния.
После травм, операций, для лечения остеомиелита - 3 раза в сутки в течение 10-14 дней, при переломах костей – до образования костной мозоли.
Для подготовки к операции – 3 раза в сутки в течение 8-10 дней.
Взрослым и детям применять по 5 гранул под язык.
Гранулы необходимо принимать под язык за 15-30 минут до или через 1-1,5 часа после еды. При необходимости гранулы можно предварительно растворить в небольшом количестве воды.
В связи с наличием в составе вспомогательного вещества – крупки сахарной – больным сахарным диабетом перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Женщинам в период беременности и кормления грудью перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом, который должен оценить соотношение пользы для матери и потенциального риска для плода/ребенка.
Дети. Препарат не назначают детям в возрасте до 1 года.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.
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У лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата в редких случаях возможны аллергические реакции.
Возможно сочетание с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.
Рост-норма и алкоголь. Нет данных.
Передозировка. В большинстве случаев не приводит к негативным последствиям и не требует антидотовой терапии, но у лиц с гиперчувствительностью к компонентам препарата возможно усиление проявлений побочных реакций.
Срок годности. 3 года.
Условия хранения. Не выше 25 °С.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. Национальный Гомеопатический Союз, ЧАО, Украина
Цена. От 53 до 115 грн.
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