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Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала, какой напиток помогает ей поддерживать форму

Модель предпочитает зеленые смузи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:38
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
Фото: instagram.com/rosiehw

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли может похвастаться по-настоящему идеальной фигурой. "Ангел" Victoria's Secret утверждает, что поддерживать форму ей помогают зеленые смузи.

Оказывается, красавица не слишком придирчива к ингредиентам напитка: "Я всегда кладу в смузи что-нибудь зеленое... Вне зависимости от того, нравится мне вкус этого продукта или нет". 

"Банан, миндальное масло, яблоки, шпинат, кудрявая капуста и, возможно, немного пробиотического порошка", – раскрыла Роузи примерный состав своих зеленых смузи.

Но она не зацикливается на суперфудах: "Чем меньше, тем лучше", – говорит модель.

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У Роузи Хантингтон-Уайтли есть и другая формула полезного напитка.

"Кале, сельдерей, яблоко, огурец и немного свежевыжатого сока лимона. Я готовлю смузи сама каждый день. Это действительно имеет значение. Я чувствую свое тело – все функционирует так, как должно, и я не чувствую себя виноватой, когда не съедаю пять овощей в день", – сообщила свой секрет модель.

Напомним, летом 2017 года супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стейтем впервые стали родителями. Девушка постоянно держит себя в форме и не стесняется демонстрировать ее в соцсетях. Взять хотя бы одну из ее последних фотосессий, сделанную на Сейшелах.

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