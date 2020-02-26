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Сахарный диабет II типа: от каких продуктов нужно отказаться навсегда

С этим заболеванием можно жить полноценно, стоит только правильно выбрать продукты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:22

При лечении сахарного диабета II типа важно исключить из рациона продукты, перегружающие поджелудочную железу и способствующие повышению уровня сахара в крови. Кроме того, нужно отказаться от продуктов, которые при длительном приеме могут вызвать ожирение. А ведь избыточная масса тела – главная причина развития диабета. Подробнее о том, от каких продуктов надо отказаться навсегда, расскажет гастроэнтеролог Ирина Казимир.

Сахар. Любые сахаросодержащие продукты необходимо свести на нет. От меда тоже лучше отказаться. Мороженое, варенье, конфитюр, конфеты, торты, молочный шоколад теперь табу. Разрешается небольшой кусочек черного шоколада в день, лучше утром. А, если очень хочется сладкого, то можно купить вкусности в отделе для диабетиков. Вафли, печенье, конфеты там сделаны на основе стевии или фруктозы. Но эти вещества тоже не сильно полезны для диабетиков. Часто их есть нельзя.

От сладкого при диабете придется отказаться
От сладкого при диабете придется отказаться
Фото: Pixabay

Белый хлеб и выпечка. О батоне и булочках забудьте навсегда. В них содержится огромное количество быстрых углеводов, которые провоцируют повышение сахара в крови. Замените батон на хлеб из отрубей, муки грубого помола или цельнозерновой хлеб.

Картофель. От пюре, картошки фри, жареной картошки, вареной, придется отказаться. Советуем даже не употреблять картофель в супах или борщах. Забудьте о картофеле в салатах оливье или винегрете. По возможности заменяйте картофель на фасоль, авокадо, куриное мясо. Единственный картофель, который врачи иногда разрешают больным сахарным диабетом – это печеный на гриле или на костре. При таком способе готовки сохраняется много витаминов, полезных для организма. И не расстраивайтесь сильно из-за этого табу. Отказ от картофеля не только оздоровит, но еще и поспособствует похудению!

Что может спровоцировать диабет. Смотрите в нашем сюжете:

Бананы, виноград, дыня. В этих фруктах-ягодах огромное количество сахарозы. Поджелудочная будет сильно перегружаться из-за этих продуктов. То же самое касается виноградного сока, фиников, инжира, свеклы, изюма. Замените их на кисло-сладкие яблоки, клюкву, вишни, кизил, смородину, грейпфрут, гранат, алычу.

Кстати, о вишне. Это очень полезная ягода для диабетиков. В ней есть антоцианы — вещества, которые увеличивают выработку инсулина.

Кукуруза. И любые производные от нее: попкорн, консервированная, кукурузная каша, хлопья. Это очень "тяжелый" продукт, с высоким гипогликемическим индексом. Частое употребление кукурузы может спровоцировать резкий скачок глюкозы.

Некоторые крупы. Манная, пшеничная, кукурузная, рисовая каши и макароны под запретом. Исключения составляют макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и бурый рис. Их есть можно, но чуть-чуть и не каждый день.

Напомним, ранее мы писали о псориазе. Правда ли, что при этом заболевании нельзя обойтись без гормональных мазей.

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