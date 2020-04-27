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Самая затяжная магнитная буря 2020: как влияет на здоровье человека

Старайтесь в эти дни сократить физические и эмоциональные нагрузки

Варвара Левская
Сегодня, 08:22

Сегодня, 27 апреля, ожидается самая затяжная магнитная буря 2020 года. Это будет особенно тяжелое время для метеозависимых и пожилых людей. Магнитная буря продлиться до 30 апреля, при этом 28 и 29 апреля геомагнитный шторм немного затихнет. В эти дни люди могут чаще жаловаться на проблемы со здоровьем.

Мы выяснили, как влияет магнитная буря на здоровье человека.

Главные симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури оказывают на человека не самое положительное влияние. При этом сильней всего его чувствуют люди с психическими расстройствами, сердечно-сосудистыми патологиями, повышенным или пониженным давлением.

Во время магнитных бурь может болеть голова
Во время магнитных бурь может болеть голова
Фото: Depositphotos

Среди главных симптомов при магнитных бурях головная боль, головокружения, скачки давления, тахикардия, боль в суставах. Кроме того, человек может чувствовать себя уставшим, постоянно хотеть спать или наоборот – страдать бессонницей.

Как улучшить состояние здоровья при магнитных бурях

Медики рекомендуют хорошо высыпаться, не употреблять алкоголь, не переедать и побольше гулять на свежем воздухе.

Кроме того, старайтесь в эти дни сократить физические и эмоциональные нагрузки. Старайтесь максимально сократить потребление или отказаться вовсе от кофе, крепкого чая, энергетиков, сильных специй и алкоголя. При этом делайте упор на фрукты.

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Старайтесь не делать резких движений, особенно, когда поднимаетесь с постели – есть риск почувствовать головокружение или вызвать головную боль.

Тем, кто отправляется в дорогу, нужно быть предельно аккуратными за рулем – концентрация внимания может быть ухудшена.

Как пережить воздействие магнитных бурь – смотрите видео:

Необходимые меры во время магнитных бурь

  • Проветривайте помещение
  • Медитируйте или практикуйте другие расслабляющие практики
  • Пейте травяные чаи и настои
  • Замените жирную и острую пищу на максимально полезную.

Тем временем мы выяснили, когда начнется вторая волна коронавируса в Украине: ответ эпидемиолога.

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здоровье магнитные бури астрология
Источник: Сегодня
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