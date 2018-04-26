Самодиагностика: о чем сигнализирует разный привкус во рту

Значение в диагностике имеет привкус, возникающий в течение дня и по несколько раз

Когда во рту возникает привкус, даже человек, далекий от медицины, понимает: что-то не так с его ЖКТ. Но что именно? А может, причина не только в страданиях желудочно-кишечного тракта? В этом нам помогла разобраться Людмила Денисенко, независимый диетолог, член Европейской ассоциации по изучению ожирения.

Оценивать привкус натощак не стоит — хотя пустой желудок по логике не может издавать "аромат", а значит, "что-то не то" находится во рту, спутать карты может амбре вчерашнего ужина и просто загрязненность кишечника. Потому значение в диагностике имеет привкус, возникающий в течение дня и по несколько раз.

Оскомина вызвана язвой

Кислый привкус — один из симптомов гастрита или язвы желудка. Дополнительные признаки — периодические боли в животе. При этих заболеваниях ослабевает сфинктер, находящийся между желудком и пищеводом, тогда кислота устремляется не в кишечник, а в обратном направлении. В итоге ее часть проникает в рот, что и дает "кислинку". Откажитесь от всего острого, жареного и соленого. Не вздумайте "гасить" изжогу при помощи соды! Это поможет, но лишь временно, и главное — усилит изжогу. Дело в том, что гидрокарбонат натрия (сода), соединяясь с соляной кислотой, дает обычную поваренную соль и нестойкую углекислоту, которая превращается в воду и углекислый газ. Тот, раздражая слизистую желудка, запускает избыточное образование желудочного сока. Круг замыкается.

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Причиной кислого привкуса во рту также могут быть пародонтит, кариес или старение металлических коронок, которые окислились.

Противоположный вид гастрита, с пониженной кислотностью, дает привкус сероводорода. При недостаточном количестве желудочного сока съеденное не переваривается в нужные сроки, не утилизируется, накапливается и начинает загнивать, что дает привкус "тухлости". Назначать препараты, усиливающие выработку соляной кислоты, должен врач, но сами вы можете помочь себе, употребляя за 30 минут до еды смузи из листьев подорожника и киви.

Приторно — диабет и "родичи"

Сладость во рту может указывать на развитие диабета или преддиабетического состояния — метаболического синдрома.

Также сладкий привкус может вызывать воспаление поджелудочной железы. Дело в том, что при панкреатите уменьшается количество клеток, продуцирующих инсулин. Таким образом поступающая с пищей глюкоза частично не перерабатывается и накапливается в плазме крови и других жидкостях.

Исключите из рациона фастфуды, перекусы на ходу, а из жизни — нервные перегрузки, займитесь любым видом спорта, и лучше каждый день. Но это лишь допмеры: "сладкие" болезни — это очень серьезно, нужна специфическая терапия, а потому к врачу — срочно!

Горечь — "камень" и "грех"

В норме при переваривании пищи желчь выделяется в двенадцатиперстную кишку. Но если появляется препятствие, мешающее движению желчи сверху вниз (скажем, камешек), или нарушается перистальтика желчного пузыря (развивается дискинезия), то желчь застаивается и накапливается внутри желчного пузыря. Далее ее избыток забрасывается в желудок, а оттуда — в пищевод, и затем желчь попадает в ротовую полость, что дает горький привкус. Чаще всего горечь ощущается по утрам.

Иногда она возникает не в результате указанных серьезных заболеваний, а потому, что "засорилась" печень. В таком случае достаточно помочь ей самовосстановить свои очистительные функции. Для этого стоит напрочь отказаться от жареной, жирной, пересоленной, острой и маринованной (с использованием уксуса) пищи.

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Еще одна причина появления горечи — вы едите непомерные для вашего кишечника порции. Потому на каком-то этапе он теряет работоспособность, и возникает синдром "ленивого кишечника" — этот орган отказывается работать в прежнем режиме, и застаивающаяся в нем пища также дает горечь во рту. При этом почти в 100% случаев она, из-за проблем с кишечником, сопровождается запорами.

Попробуйте для начала уменьшить количество съедаемого. Если нарушения не приобрели стойкий характер, обуздание греха чревоугодия должно помочь. Не используйте препараты против запора — только в качестве скорой помощи. Регулярная помощь кишечнику таблетками обленит кишечник еще больше, что только усугубит проблему.

Соль — обезвоживание и зубной камень

Часто соленый привкус — следствие нехватки в рационе воды. Из-за ее дефицита сгущаются кровь и слюна. В ней содержится хлорид натрия, то есть соль. Чем меньше воды поступает в организм, тем выше концентрация соли и отчетливее соленый вкус во рту. Но это лишь цветочки: густая кровь не может доставить к клеткам кислород, питательные вещества и другие важные элементы. В результате может наступить момент, когда клетки попросту отомрут, а вместе с этим нарушится работа органа, в котором они погибли. Потому пейте ежедневно по 2—2,5 л обычной питьевой воды. Соль во рту может вызываться также переизбытком соленой пищи. При этом может сформироваться камешек, который закупорит слюнной проток: слюна начнет накапливаться, а концентрация соли в ней — повышаться. Избыток соли может закончиться еще одной проблемой, дающей привкус соли во рту, — зубным камнем.

"Металл" — болен нос и дисбаланс гормонов

Металлический привкус — следствие неполадок в кровеносной системе (к примеру, анемии из-за нехватки в организме железа, фолиевой кислоты и витамина В12), нарушения в работе желудка и кишечника. Также такой привкус вызывают заболевания зубов и десен; нарушения обмена веществ, начальная стадия сахарного диабета и гормональный дисбаланс. К слову, у женщин часто "металл" во рту появляется накануне месячных. Еще провокаторы — заболевания пазух носа, среднего уха, бронхов и легких (особенно бактериального характера) и нервные расстройства: из-за воспаления тканей или болезненного состояния нервных клеток вкусовые рецепторы выдают неадекватные реакции.

Использование алюминиевой или чугунной посуды при приготовлении пищи также может вызывать стойкий вкус железа во рту: органические кислоты продуктов вступают в реакцию с ионами металла.