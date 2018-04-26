Самодиагностика: о чем сигнализирует разный привкус во рту
Значение в диагностике имеет привкус, возникающий в течение дня и по несколько раз
Когда во рту возникает привкус, даже человек, далекий от медицины, понимает: что-то не так с его ЖКТ. Но что именно? А может, причина не только в страданиях желудочно-кишечного тракта? В этом нам помогла разобраться Людмила Денисенко, независимый диетолог, член Европейской ассоциации по изучению ожирения.
Оценивать привкус натощак не стоит — хотя пустой желудок по логике не может издавать "аромат", а значит, "что-то не то" находится во рту, спутать карты может амбре вчерашнего ужина и просто загрязненность кишечника. Потому значение в диагностике имеет привкус, возникающий в течение дня и по несколько раз.
Оскомина вызвана язвой
Кислый привкус — один из симптомов гастрита или язвы желудка. Дополнительные признаки — периодические боли в животе. При этих заболеваниях ослабевает сфинктер, находящийся между желудком и пищеводом, тогда кислота устремляется не в кишечник, а в обратном направлении. В итоге ее часть проникает в рот, что и дает "кислинку". Откажитесь от всего острого, жареного и соленого. Не вздумайте "гасить" изжогу при помощи соды! Это поможет, но лишь временно, и главное — усилит изжогу. Дело в том, что гидрокарбонат натрия (сода), соединяясь с соляной кислотой, дает обычную поваренную соль и нестойкую углекислоту, которая превращается в воду и углекислый газ. Тот, раздражая слизистую желудка, запускает избыточное образование желудочного сока. Круг замыкается.
Причиной кислого привкуса во рту также могут быть пародонтит, кариес или старение металлических коронок, которые окислились.
Противоположный вид гастрита, с пониженной кислотностью, дает привкус сероводорода. При недостаточном количестве желудочного сока съеденное не переваривается в нужные сроки, не утилизируется, накапливается и начинает загнивать, что дает привкус "тухлости". Назначать препараты, усиливающие выработку соляной кислоты, должен врач, но сами вы можете помочь себе, употребляя за 30 минут до еды смузи из листьев подорожника и киви.
Приторно — диабет и "родичи"
Сладость во рту может указывать на развитие диабета или преддиабетического состояния — метаболического синдрома.
Также сладкий привкус может вызывать воспаление поджелудочной железы. Дело в том, что при панкреатите уменьшается количество клеток, продуцирующих инсулин. Таким образом поступающая с пищей глюкоза частично не перерабатывается и накапливается в плазме крови и других жидкостях.
Исключите из рациона фастфуды, перекусы на ходу, а из жизни — нервные перегрузки, займитесь любым видом спорта, и лучше каждый день. Но это лишь допмеры: "сладкие" болезни — это очень серьезно, нужна специфическая терапия, а потому к врачу — срочно!
Горечь — "камень" и "грех"
В норме при переваривании пищи желчь выделяется в двенадцатиперстную кишку. Но если появляется препятствие, мешающее движению желчи сверху вниз (скажем, камешек), или нарушается перистальтика желчного пузыря (развивается дискинезия), то желчь застаивается и накапливается внутри желчного пузыря. Далее ее избыток забрасывается в желудок, а оттуда — в пищевод, и затем желчь попадает в ротовую полость, что дает горький привкус. Чаще всего горечь ощущается по утрам.
Иногда она возникает не в результате указанных серьезных заболеваний, а потому, что "засорилась" печень. В таком случае достаточно помочь ей самовосстановить свои очистительные функции. Для этого стоит напрочь отказаться от жареной, жирной, пересоленной, острой и маринованной (с использованием уксуса) пищи.
Еще одна причина появления горечи — вы едите непомерные для вашего кишечника порции. Потому на каком-то этапе он теряет работоспособность, и возникает синдром "ленивого кишечника" — этот орган отказывается работать в прежнем режиме, и застаивающаяся в нем пища также дает горечь во рту. При этом почти в 100% случаев она, из-за проблем с кишечником, сопровождается запорами.
Попробуйте для начала уменьшить количество съедаемого. Если нарушения не приобрели стойкий характер, обуздание греха чревоугодия должно помочь. Не используйте препараты против запора — только в качестве скорой помощи. Регулярная помощь кишечнику таблетками обленит кишечник еще больше, что только усугубит проблему.
Соль — обезвоживание и зубной камень
Часто соленый привкус — следствие нехватки в рационе воды. Из-за ее дефицита сгущаются кровь и слюна. В ней содержится хлорид натрия, то есть соль. Чем меньше воды поступает в организм, тем выше концентрация соли и отчетливее соленый вкус во рту. Но это лишь цветочки: густая кровь не может доставить к клеткам кислород, питательные вещества и другие важные элементы. В результате может наступить момент, когда клетки попросту отомрут, а вместе с этим нарушится работа органа, в котором они погибли. Потому пейте ежедневно по 2—2,5 л обычной питьевой воды. Соль во рту может вызываться также переизбытком соленой пищи. При этом может сформироваться камешек, который закупорит слюнной проток: слюна начнет накапливаться, а концентрация соли в ней — повышаться. Избыток соли может закончиться еще одной проблемой, дающей привкус соли во рту, — зубным камнем.
"Металл" — болен нос и дисбаланс гормонов
Металлический привкус — следствие неполадок в кровеносной системе (к примеру, анемии из-за нехватки в организме железа, фолиевой кислоты и витамина В12), нарушения в работе желудка и кишечника. Также такой привкус вызывают заболевания зубов и десен; нарушения обмена веществ, начальная стадия сахарного диабета и гормональный дисбаланс. К слову, у женщин часто "металл" во рту появляется накануне месячных. Еще провокаторы — заболевания пазух носа, среднего уха, бронхов и легких (особенно бактериального характера) и нервные расстройства: из-за воспаления тканей или болезненного состояния нервных клеток вкусовые рецепторы выдают неадекватные реакции.
Использование алюминиевой или чугунной посуды при приготовлении пищи также может вызывать стойкий вкус железа во рту: органические кислоты продуктов вступают в реакцию с ионами металла.