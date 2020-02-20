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Самое эффективное средство от кашля – Бронхипрет

Действующие вещества препарата ‒ трава чебреца, корень первоцвета, листья плюща

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00

Частые и сильные приступы кашля нередко доводят до изнеможения, и в таких ситуациях каждый из нас готов на любое лечение. Но кашель ‒ всего лишь реакция на воспаление дыхательных органов: организм как можно быстрее пытается избавиться от скопившейся в бронхах слизи, отделение которой нарушено, и раздражителей. И прежде, чем брать наугад из домашней аптечки известные средства от кашля, стоит усвоить несколько важных нюансов.

Есть препараты, угнетающие кашель. Эта группа предназначена для подавления сухого изнурительного кашля, с которого, как правило, начинается любая простуда. Действуют путем подавления кашлевого центра в центральной нервной системе. В составе многих препаратов из этой категории опиоиды: деморфан, кодеин, гидрокодон. Они резко угнетают кашлевой рефлекс и, поэтому, не могут применяться при наличии вязкой мокроты в дыхательных путях. В противном случае возможно развитие пневмонии.

Есть препараты, которые, наоборот, способствуют отхаркиванию. Это категория отхаркивающих и муколитических средств. Их назначают для увеличения объема мокроты, ее разжижения и стимуляции сокращений мускулатуры дыхательных органов. Таким образом кашель становится еще интенсивнее, но именно это ускоряет процесс выздоровления.

Но как самостоятельно можно решить – стоит угнетать кашель или наоборот нужно отхаркивать то, что накопилось в легких? Если по незнанию лечиться одновременно средствами этих двух разных групп, в дыхательных путях образуется чрезмерное количество мокроты. Она никуда не выходит, и образуется застой, который способен привести к пневмонии.

Среди побочных реакций отхаркивающих препаратов нередко встречаются тошнота со рвотой, кожная сыпь и изжога, возникают симптомы гиперфункции щитовидки и может обостриться туберкулез. Противокашлевые средства из наркотической группы вызывают запоры, сонливое состояние, гипотонию и подавляют вентиляцию легких. Таким образом, как и любая группа лекарств на основе синтетиков, противокашлевые средства не лучшим образом влияют на системы внутренних органов. А в отношении приема некоторых из них есть достаточно категоричные противопоказания: поражения центральной нервной системы, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, перенесенный в прошлом инфаркт. А группу ацетилцестеиновых препаратов нельзя применять с антибиотиком.

Реально ли избавиться от кашля эффективно и относительно безопасно? Вполне. Нужно обратить внимание на лечебные свойства растений.

8 причин доверять фитониринговым препаратам

1. Минимальная степень токсичности. Немногочисленные противопоказания существуют и для растительных препаратов. Но вероятность любой потенциальной опасности не сравнима с масштабами вреда, к примеру, от действия антибиотиков.

2. Большое количество полезных компонентов в составе любого растения остаются в неизмененной искусственным образом форме. Поэтому благотворное воздействие на организм получается многоплановым даже при приеме какого-то одного препарата на фитооснове.

3. Ни одно из растений не угнетает наш врожденный иммунитет, а многие, наоборот, его укрепляют.

4. Растительные лечебные средства более "понятны" для организма. В производстве синтетических медпрепаратов часто искусственно воссоздают определенные компоненты растений.

5. Многолетний и проверенный опыт в использовании. Если бы лечение природными средствами не приносило ожидаемых результатов, все фитотерапевтические методики давно бы исчезли из современной действительности. В это же время те или иные химические препараты продолжают снимать с производства после обнаруженных откровенно губительных побочных эффектов.

6. Фитотерапия как единственный и полноценный метод лечения приемлема в стадиях ремиссии многих хронических заболеваний, а также в профилактических целях.

Фитониринг ‒ революционный прорыв в фармакологии

Прием синтетических медпрепаратов вызывает все больше побочных реакций. Причины этому самые разные: бесконтрольный прием, врачебные ошибки, сильная аллергия на химические вещества и др.

Фармацевтическая компания "Бионорика" ‒ первая, кто принял решение кардинальным образом изменить ситуацию на рынке медпрепаратов. Научные сотрудники компании для действительно безопасного лечения разработали и внедрили свою собственную альтернативу, которую объединили под термином "фитониринг". Это сочетание целительной силы природы ("фито") с самыми современными научными ноу-хау ("инжиниринг").

Основная суть направления ‒ в производстве безопасных и в то же время высокоэффективных лекарственных средств на основе растений. Каждая технология ‒ по-настоящему уникальна и запатентована. Это исключает все попытки воспроизведения другими производителями и убеждает в высоком качестве с доказанной эффективностью.

В отношении простудных заболеваний фитониринговые препараты "Бионорики" порой незаменимы. Простуда достаточно часто переходит в различные осложнения, поэтому тактику лечения и подходящие препараты стоит выбирать изначально внимательно.

Если донимает кашель с мокротой при остром или хроническом бронхите, трахеобронхите или же у вас диагностирован трахеит, препарат Бронхипрет эфективно избавляет от заболевания.

Действующие вещества препарата ‒ трава чебреца, корень первоцвета, листья плюща ‒ снимают спазм и отечность бронхов, разжижают мокроту и выводят ее естественным образом. Бронхипрет облатает противовоспалительным действием. Компания "Бионорика" производит "Бронхипрет" в форме таблеток и сиропа, поэтому для себя можно выбрать наиболее удобную лекарственную форму. Бронхипрет можно применять у детей с 2-летнего возраста (сироп).

Как бы сильно вы ни устали от кашля, выбирайте только те варианты лечения, которые попутно не приносят вреда. А для этого всегда обращайтесь к терапевту за помощью, чтобы вторичными осложнениями не усугубить ситуацию, а также ознакомьтесь с инструкцией.

Регистрационные документы:

Бронхипрет сироп: UA/8673/02/01 от 24.01.19

Бронхипрет таблетки, покрытые оболочкой: UA/8674/01/01 от 07.09.18

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кашель Бионорика Бронхипрет
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